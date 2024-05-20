Более 11 тыс. контейнеров с оружием закупила РФ у КНДР, - США

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Как отметил Вуд, российские силы использовали баллистические ракеты КНДР для обстрелов Украины.

Он уточнил, что официально зафиксировано более десятка таких случаев.

От отметил, что Россия с декабря закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.

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Отношения России и КНДР

С марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.

До того стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает масштабное сокращение посольств страны, вероятно считая, что он сможет получить большую прибыль от сделок с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.

Ранее сообщалось, что в северокорейской баллистической ракете, которую выпустила армия РФ по Украине, обнаружили 290 иностранных компонентов.