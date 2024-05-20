Более 11 тыс. контейнеров с оружием закупила РФ у КНДР, - США
Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
Как отметил Вуд, российские силы использовали баллистические ракеты КНДР для обстрелов Украины.
Он уточнил, что официально зафиксировано более десятка таких случаев.
От отметил, что Россия с декабря закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.
Отношения России и КНДР
С марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.
Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.
В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.
До того стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает масштабное сокращение посольств страны, вероятно считая, что он сможет получить большую прибыль от сделок с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.
Ранее сообщалось, что в северокорейской баллистической ракете, которую выпустила армия РФ по Украине, обнаружили 290 иностранных компонентов.
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це мабудь перебор
бо писалиб КР, без НД, булоб чесно.
а головне щоб Україна не стала, ЗеНДР
бо таке вже проглядається. ще лиш розстрілу нема...
https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2024/05/20/samolety-okkupantov-sbrosili-chetyre/ Російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що за дві доби авіація путінських окупаційних сил «загубила» в районі міста Шебекіно Бєлгородської області чотири ФАБи .
Літаки ЗС РФ, які завдавали ударів по Харківській області, зокрема по Вовчанську, 17 травня скинули на прикордонний регіон країни-агресора три авіабомби, 18 травня - одну.
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Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у Шебекіно на вулиці Машинобудівників. Внаслідок падіння бомби було пошкоджено фасад житлового будинку, вікна та паркан. Голова округу Володимир Жданов назвав інцидент «падінням вибухонебезпечного об'єкту».
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