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Более 11 тыс. контейнеров с оружием закупила РФ у КНДР, - США

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Как отметил Вуд, российские силы использовали баллистические ракеты КНДР для обстрелов Украины.

Он уточнил, что официально зафиксировано более десятка таких случаев.

От отметил, что Россия с декабря закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.

Читайте также: Россия использует против Украины оружие КНДР, изготовленное в 1970-х годах, - разведка Южной Кореи

Отношения России и КНДР

С марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.

До того стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает масштабное сокращение посольств страны, вероятно считая, что он сможет получить большую прибыль от сделок с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.

Ранее сообщалось, что в северокорейской баллистической ракете, которую выпустила армия РФ по Украине, обнаружили 290 иностранных компонентов.

Автор: 

КНДР (1190) россия (95413) США (26506)


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Топ комментарии
+14
Ну, рахувати, Ви навчились! Дякую тримайте нас, і надалі, в курсі...
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20.05.2024 20:12
+13
Такий крок не залишиться без гідної відповіді - буде додатково закуплено ще 100 позашляховиків для нацполіції.
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20.05.2024 20:16
+10
Рамштайн, вчіться!
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20.05.2024 20:13
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Ну, рахувати, Ви навчились! Дякую тримайте нас, і надалі, в курсі...
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20.05.2024 20:12 Ответить
і називати північну корею демократичною республікою, та щей народною....
це мабудь перебор
бо писалиб КР, без НД, булоб чесно.
а головне щоб Україна не стала, ЗеНДР
бо таке вже проглядається. ще лиш розстрілу нема...
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20.05.2024 21:52 Ответить
Пора пончика в вертолет садить...или на встречу с Алиевым отправить.
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20.05.2024 20:12 Ответить
Рамштайн, вчіться!
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20.05.2024 20:13 Ответить
Захід надав в рази більше, але малороське жлобье не цінує, а жре клоунськи шашлики.
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20.05.2024 20:38 Ответить
> Захід надав в рази більше

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20.05.2024 21:08 Ответить
11 тис. контейнерів зі зброєю закупила Джерело:
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20.05.2024 23:25 Ответить
Може, після таких закупок збільшаться самообстріли касапів?

https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2024/05/20/samolety-okkupantov-sbrosili-chetyre/ Російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що за дві доби авіація путінських окупаційних сил «загубила» в районі міста Шебекіно Бєлгородської області чотири ФАБи .

Літаки ЗС РФ, які завдавали ударів по Харківській області, зокрема по Вовчанську, 17 травня скинули на прикордонний регіон країни-агресора три авіабомби, 18 травня - одну.
У п'ятницю у Шебекіно ФАБ-500 знайшли біля будинку на Ржевському шосе. Ніхто не постраждав, проте станом на 20 травня влада так і не вивезла бомбу для знищення. У передмісті у селищі Батрацька Дача виявили ФАБ-250, також обійшлося без жертв та поранених, снаряд ліквідували.
Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у Шебекіно на вулиці Машинобудівників. Внаслідок падіння бомби було пошкоджено фасад житлового будинку, вікна та паркан. Голова округу Володимир Жданов назвав інцидент «падінням вибухонебезпечного об'єкту».
В суботу у селищі Нова Таволжанка поблизу Шебекіно виявили ФАБ-500, обійшлося без жертв та постраждалих.
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20.05.2024 20:14 Ответить
Ви уявляєте скільки вони скинули на наші позиції цих фабів.... така інтенсивність помилок говорить про те що багато вильотів... б..ть..
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20.05.2024 20:44 Ответить
Вісь зла добре мобілізуєтся ,росія ,кндр ,іран та інші ізгої ,все це не так було трагічно якби за цими тираніями не стояв Китай.
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20.05.2024 20:15 Ответить
а що закупив херпіду,який з сьогодні просмто хер? ніщо
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20.05.2024 20:15 Ответить
11 тис. контейнерів??? Той хто таке заявляє, він хоча б уявляє що це таке?
У косоглазих всього озброєння не вистачить щоб запихнути в таку кількість контейнерів.
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20.05.2024 20:16 Ответить
Такий крок не залишиться без гідної відповіді - буде додатково закуплено ще 100 позашляховиків для нацполіції.
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20.05.2024 20:16 Ответить
Оце я розумію- потужно! Одразу видно, що ви на своєму місці пане миністр!
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20.05.2024 20:27 Ответить
То ще хтось скажіть що це не світова війна.
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20.05.2024 20:24 Ответить
О це Допомога! При чому мовчки, не гавкая постійно на весь світ!!
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20.05.2024 20:26 Ответить
І скільки росія заплатила за цю допомогу?
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20.05.2024 20:43 Ответить
11 000 відосіків буде ?
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20.05.2024 20:34 Ответить
О, а ця свиня кімчепух нехоче покататись на гелікоптері?
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20.05.2024 20:35 Ответить
Путін подарував Кім Чен Ин автомобіль Aurus.
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20.05.2024 20:44 Ответить
Ну то може воно вже накаталось, тепер хоче долітатися...))
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20.05.2024 23:56 Ответить
Снаряди з КНДР часто вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки, близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі.

Росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на звіт південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS).
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20.05.2024 20:36 Ответить
Частина вибухає а частиною роблять інтенсивні обстріли що перетворюють населені пункти на пустки які вже не можливо обороняти...
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20.05.2024 20:46 Ответить
Ось так і тривають війни бо дипломатія стала заграванням до терористів.Замість того щоб їх знищувати.
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20.05.2024 20:45 Ответить
цивілізованому світові вони не загрожують, а от Україні так і не випадково , дякуємо політичним елітам з 91 року
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20.05.2024 21:04 Ответить
І ніяких проволочок - ранком гроші - в обід зброя а нам по пів - року обіцяють
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20.05.2024 20:49 Ответить
відповідно з взаємними домовленостями США відміняють ленд- ліз для України і війскову допомогу більше як на пів-року ,в цей самий час 3,14дерація отримує " північно корейський і частково китайський ленд- ліз" .для наступу на Україну .( про що і константуємо відповідною за'явою для світової спільноти із трибуни ООН)))
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20.05.2024 20:54 Ответить
А чи питав ху...ло у кіма дозволу стріляти по території України?
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21.05.2024 00:11 Ответить
Як це, Корея надала зброю і не боіться єскалаціі. А як же Корея навіть не заборонила вживати зброю за межами рабсіі. Ті ба яки дива дивні... А що так можна було?
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21.05.2024 00:25 Ответить
 
 