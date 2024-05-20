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В северокорейской баллистической ракете, выпущенной армией РФ по Украине, обнаружили 290 иностранных компонентов

Іноземні компоненти в російських ракетах

В северокорейской баллистической ракете, которую Россия выпустила по территории Украины, обнаружили 290 компонентов микроэлектроники, которые изготовили более 25 иностранных компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.

"Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - говорится в сообщении.

"Стоит отметить, что импортная микроэлектроника является основой всех типов российских ракет. Таким образом, выводы украинских и иностранных экспертов свидетельствуют о важности контроля экспорта коммерческих электронных компонентов и одновременно зависимость страны-агрессора России от чужих технологий", - заявил Рувин.

Ранее сообщалось, что российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используют для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.

Также читайте: Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Автор: 

КНДР (1190) производство (460) ракеты (3559) россия (95413)


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Топ комментарии
+8
Коли Захід та США хотіли розвалити совок та допомогти окупованим народам ,то тоді вони , перекрили кисень на все , була залізна завіса...хіба шо дипломати , могли їсти та пити шо хотіли , сьогодні , вони не знають чого хочуть самі ...чи шоб Україна впала , чи шоб московія розвалилася ...с*акою на два базару ...і* іоти
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20.05.2024 10:48
+3
А як інакше - гроші - і рідну маму продадуть - десь читав шо до кінця віини - Форд продавав гітлерівськіи Німеччині вантажівки
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20.05.2024 11:12
+2
у них китай під боком.
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20.05.2024 10:40
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Хіба хтось щось пропустив?
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20.05.2024 10:38 Ответить
Не пропустили, а стали забувати. Корейці міни на Чонгарі не знімали
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20.05.2024 12:44 Ответить
Так існують паразитарні цивілізації - лише беруть і нічого не дають.
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20.05.2024 10:39 Ответить
не патріотично
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20.05.2024 10:40 Ответить
А я й не патріот північної кореї, росіі, білорусіі...
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20.05.2024 10:45 Ответить
у них китай під боком.
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20.05.2024 10:40 Ответить
Та й Тайвань не відстає.



Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter. Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК. Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

Оборудование для обработки металла - такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки - важная часть тайваньского экспорта. И Россия - один из его ключевых партнеров. С 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня.
Теперь почти 80% комплексных металлообрабатывающих станков тайваньского производства, поступающих в Россию, переправляются через третьи страны, среди которых лидируют Турция и Китай. Согласно данным российской таможни, полученным от NBD (платформы, специализирующейся на сборе данных о международной торговле), с марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающих центров тайваньского производства общей стоимостью почти $29 млн.
Если взглянуть лишь на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортированных Россией из Турции, была произведена на Тайване.
Таможенная статистика Тайваня также отражает тот факт, что Турция выступает в качестве транзитного пункта для тайваньских станков. С января по октябрь 2023 года общая стоимость тайваньских обрабатывающих центров, экспортируемых в Турцию, выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило Турции обогнать Китай и стать крупнейшим экспортным рынком для тайваньских металлообрабатывающих центров.
В чем важность тайваньских станков?

Большинство станков для необходимых военным высокоточных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии, и США. Однако, и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электро-эрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольного точения, вертикально-токарные обрабатывающие центры.

Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится, поясняет украинский эксперт в области станкостроения, кандидат технических наук Микола Скрипник, директор компании Ablanalp Ukraine:

«Качество и производительность тайваньских и китайских токарных и фрезерных станков сопоставимы, но у тайваньских меньше поломок, а значит остановок во время эксплуатации. Что же касается электроэрозионных и шлифовальных станков - качество, функциональные возможности и производительность тайваньских станков выше, чем китайских.

Высокая точность металлообработки нужна при производстве взрывателей, систем управления высокоточного вооружения, головок наведения, качественной оптики, в производстве электроники, двигателей, при фрезеровании и шлифовке моноколес или лопаток турбинных двигателей, при токарной обработке камер сгорания, при производстве редукторов, шлифовке зубчатых колес, шлифовке самолетных шасси, коленчатых валов, при изготовлении гидронасосов, гидрораспределителей и др.

Сергей Гуриев, профессор экономики и проректор Школы политических наук в Париже, уверен, что санкции надо ужесточать:

«Тайваньские производители понимают, что поставлять в Россию высокоточное оборудование незаконно. Это означает, что посредники, которые помогают обойти санкции, взимают очень высокие комиссии - и это хорошо, поскольку это лишает военную машину Путина ресурсов. Но необходимо делать больше. Надо продолжать отслеживать посредников, которые поставляют оборудование в Россию, и требовать от США и ЕС введения против них санкций. Если тайваньские производители сознательно и намеренно участвуют в обходе санкций, они также должны быть наказаны.».
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20.05.2024 10:49 Ответить
Тобто без клятого Заходу вісь зла навіть зброю нормальну робити не можуть.
Що ж вони збираються робити, якщо таки знищать той клятий Захід?
Самі ж толком нічого не можуть, все адекватне саме від Заходу отримують.
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20.05.2024 10:47 Ответить
Коли Захід та США хотіли розвалити совок та допомогти окупованим народам ,то тоді вони , перекрили кисень на все , була залізна завіса...хіба шо дипломати , могли їсти та пити шо хотіли , сьогодні , вони не знають чого хочуть самі ...чи шоб Україна впала , чи шоб московія розвалилася ...с*акою на два базару ...і* іоти
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20.05.2024 10:48 Ответить
1. Запад и США не хотели развалить совок.
2. Станки высоких классов точности на военку завозили почти без проблем. Т.е. как и сейчас - через посредников. Но завозили.
ПС. Иногда лучше жевать, чем говорить.
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20.05.2024 14:33 Ответить
Це ви сказали дуже влучно про " говоріть "
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20.05.2024 15:24 Ответить
Таким чином треба робити свою ядерку як срані іран та північна Корея,або принаймні хоча б заявити, що почнемо відновлювати якщо нам не допомагають військами!
Бо літаки вже третій рік все летять та летять,та т.п.
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20.05.2024 10:51 Ответить
Висновок-гроші не пахнуть!
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20.05.2024 10:53 Ответить
Думаю, це неможливо проконтролювати фізично. Всі ці компоненти для 100 ракет можна в одному чемодані привезти.
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20.05.2024 10:59 Ответить
Конечно.Тебя же в чемодане родычи выносят из психушки,когда ты тут бьешься в припадках,пропустив прием лекарств А что за электронику говорить..Вон тебе ЗЕчип в голову вживили,а ты и не знаешь
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20.05.2024 11:19 Ответить
Я ж тебе на піську вже посилав. Пачіму до сіх пор ні там, рядовой? Іначє сядеш на бутілку.
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20.05.2024 11:25 Ответить
Кумедний ти клован.."Обизьяна чата" Тебе в бус еще не запаковали в Хусте???Бо там говорят справки из дурдома не действительны-там все годны...даже если на носилках принесут-будешь носки спицами вязать в труд-армии КНДР 2.0
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20.05.2024 11:31 Ответить
Або північнокорейські контрабандисти найкращі у світі, або санкції - це фіговий листок для голої демократії.
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20.05.2024 11:00 Ответить
Я считаю что давно для ********* нужно было полное эмбарго на поставку всей электроники и электронных компонентов.Но бизнес превыше всего не так ли.
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20.05.2024 11:03 Ответить
Вы не хотите понять. Электронные компоненты, которые идут на военное оборудование, мало чем отличаются от того, что продается в обычном радиомаге и используется, ну скажем, в транзисторных радиоприемниках. Поэтому даже при полном эмбарго любой соболезнующий может зайти в магаз, или заказать по интернету нужные комплектующие и привезти их в кармане в россию. Но поскольку большинство компаний имеют заводы в Китае, где, собственно, эти элементы и делаются, то таких телодвижений не нужно. Просто подходишь к директору и покупаешь ящик контрафакта чего нужно, сделанного в ночную смену.
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20.05.2024 14:42 Ответить
А як інакше - гроші - і рідну маму продадуть - десь читав шо до кінця віини - Форд продавав гітлерівськіи Німеччині вантажівки
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20.05.2024 11:12 Ответить
Складається враження, що в цьому інституті немає жодного спеціаліста з ******** електроніки. Скільки можна дивуватися і "обурюватися" тим, що бачите, використовують компоненти "іноземного виробництва"? Невже це якийсь секрет, що більшість електронних компонентів розроблених в США, Японії, Південній Кореї, міжнародних концернах, виготовляється на різних підприємствах всього світу, і за рідким винятком всі ці компоненти є товарами широкого вжитку, без торгівельних обмежень. Хоч хтось би з цих "експертів" подивився на назви і пошукав на тому ж AliExpress, заглянув би в документацію і впевнився, що більшість з цих компонентів розроблена і в виробництві десятки років, а то й вже можливо зняті з виробництва. Ті ж мікросхеми для GPS - готових модулів, вдосталь на тому ж AliExpress, не кажу вже про те, що вони в кожному смартфоні, виробництво яких мабуть наймассовіше у світі. Так, хотілося б ізолювати росію і їхніх дружбанів від ******** електроніки повністю, але ж це неможливо, тому краще не обурювтися, а розробляти самим, тим більше, що для нас мабуть обмежень в імпорті електроніки набагато менше.
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20.05.2024 11:19 Ответить
Тільки повна ізоляція зможе врятувати Світ. Глобалізація має бути лише всередині системи. Обирає якийсь мудрий демократичний нарід вєлічіє та фашизм - автоматом країна має бути негайно ізольована від решти цивілізованих
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20.05.2024 11:40 Ответить
 
 