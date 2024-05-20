В северокорейской баллистической ракете, выпущенной армией РФ по Украине, обнаружили 290 иностранных компонентов

В северокорейской баллистической ракете, которую Россия выпустила по территории Украины, обнаружили 290 компонентов микроэлектроники, которые изготовили более 25 иностранных компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.

"Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - говорится в сообщении.

"Стоит отметить, что импортная микроэлектроника является основой всех типов российских ракет. Таким образом, выводы украинских и иностранных экспертов свидетельствуют о важности контроля экспорта коммерческих электронных компонентов и одновременно зависимость страны-агрессора России от чужих технологий", - заявил Рувин.

Ранее сообщалось, что российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используют для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.

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