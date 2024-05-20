В северокорейской баллистической ракете, выпущенной армией РФ по Украине, обнаружили 290 иностранных компонентов
В северокорейской баллистической ракете, которую Россия выпустила по территории Украины, обнаружили 290 компонентов микроэлектроники, которые изготовили более 25 иностранных компаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.
"Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - говорится в сообщении.
"Стоит отметить, что импортная микроэлектроника является основой всех типов российских ракет. Таким образом, выводы украинских и иностранных экспертов свидетельствуют о важности контроля экспорта коммерческих электронных компонентов и одновременно зависимость страны-агрессора России от чужих технологий", - заявил Рувин.
Ранее сообщалось, что российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используют для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.
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Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter. Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК. Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.
Оборудование для обработки металла - такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки - важная часть тайваньского экспорта. И Россия - один из его ключевых партнеров. С 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня.
Теперь почти 80% комплексных металлообрабатывающих станков тайваньского производства, поступающих в Россию, переправляются через третьи страны, среди которых лидируют Турция и Китай. Согласно данным российской таможни, полученным от NBD (платформы, специализирующейся на сборе данных о международной торговле), с марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающих центров тайваньского производства общей стоимостью почти $29 млн.
Если взглянуть лишь на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортированных Россией из Турции, была произведена на Тайване.
Таможенная статистика Тайваня также отражает тот факт, что Турция выступает в качестве транзитного пункта для тайваньских станков. С января по октябрь 2023 года общая стоимость тайваньских обрабатывающих центров, экспортируемых в Турцию, выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило Турции обогнать Китай и стать крупнейшим экспортным рынком для тайваньских металлообрабатывающих центров.
В чем важность тайваньских станков?
Большинство станков для необходимых военным высокоточных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии, и США. Однако, и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электро-эрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольного точения, вертикально-токарные обрабатывающие центры.
Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится, поясняет украинский эксперт в области станкостроения, кандидат технических наук Микола Скрипник, директор компании Ablanalp Ukraine:
«Качество и производительность тайваньских и китайских токарных и фрезерных станков сопоставимы, но у тайваньских меньше поломок, а значит остановок во время эксплуатации. Что же касается электроэрозионных и шлифовальных станков - качество, функциональные возможности и производительность тайваньских станков выше, чем китайских.
Высокая точность металлообработки нужна при производстве взрывателей, систем управления высокоточного вооружения, головок наведения, качественной оптики, в производстве электроники, двигателей, при фрезеровании и шлифовке моноколес или лопаток турбинных двигателей, при токарной обработке камер сгорания, при производстве редукторов, шлифовке зубчатых колес, шлифовке самолетных шасси, коленчатых валов, при изготовлении гидронасосов, гидрораспределителей и др.
Сергей Гуриев, профессор экономики и проректор Школы политических наук в Париже, уверен, что санкции надо ужесточать:
«Тайваньские производители понимают, что поставлять в Россию высокоточное оборудование незаконно. Это означает, что посредники, которые помогают обойти санкции, взимают очень высокие комиссии - и это хорошо, поскольку это лишает военную машину Путина ресурсов. Но необходимо делать больше. Надо продолжать отслеживать посредников, которые поставляют оборудование в Россию, и требовать от США и ЕС введения против них санкций. Если тайваньские производители сознательно и намеренно участвуют в обходе санкций, они также должны быть наказаны.».
Що ж вони збираються робити, якщо таки знищать той клятий Захід?
Самі ж толком нічого не можуть, все адекватне саме від Заходу отримують.
2. Станки высоких классов точности на военку завозили
почтибез проблем. Т.е. как и сейчас - через посредников. Но завозили. ПС. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Бо літаки вже третій рік все летять та летять,та т.п.
контрафактачего нужно, сделанного в ночную смену.