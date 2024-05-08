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Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе,- гендиректор «Укроборонпрому»

Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уверяет, что в этом году Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе. В частности, речь идет об аналогах "Shahed-131" и "Shahed-136" и других ударных беспилотниках.

Об этом Герман Сметанин рассказал в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "Укроборонпром" подписал ряд контрактов с частными производителями относительно лицензионного производства дронов. Однако, из-за того, что частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, к производству дронов также привлекаются предприятия "Укроборонпрома". По словам Сметанина, это уже принесло свои результаты.

"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".

Сметанин также подтвердил слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который ранее заявил, что "то, что на России взрывается, - то все наше".

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Чиновник добавил, что для разработки новых видов вооружений привлечено много частных предприятий-разработчиков, а еще - ученых.

"Есть разработки более инновационные, есть такие, которые соответствуют завтрашнему дню. Нужно срочно наращивать производство, поэтому мы входим в кооперацию с этими производителями, и, таким образом, обеспечиваем поставку необходимого вооружения в ВСУ", - отметил гендиректор "Укроборонпрома".

Ранее глава МСЗ Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия совместно с Украиной будет наращивать производство беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" помогает частным фирмам масштабировать производство FPV-дронов

Автор: 

производство (460) Укроборонпром (1238) дроны (3852) Герман Сметанин (25)


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Топ комментарии
+18
Казки від зелених зрадників вже давно не актуальні.
Всю ціну цим заявам , ми бачимо по ситуації на фронті та в енергетиці, в економіці та в в повсякденному житті громадян.
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08.05.2024 14:30
+17
Тільки кацапські дрони кожну нічь куячать по наших ТЕС, а наші дрони лежать на складі у Завгоспа....
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08.05.2024 14:30
+16
Легко наздогнати ту цифру, яку ніхто не знає.
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08.05.2024 14:29
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Легко наздогнати ту цифру, яку ніхто не знає.
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08.05.2024 14:29 Ответить
Укроборонпром…

Чи відповідальний він за катастрофічний стан в Україні зі зброею?

Так. Він винний у цему також. Бо десятиріччями вони виготовляли зброю для іншіх країн, а не України.

Нові танки в Тайланд. ПВО на схід. Все що робилось , то було не для України.

Вони поясняли це, що така «стратегия» дасть гроші Україні, а ми, Потім, виготовимо і для себе.
Гроші шли у вівшори. Рівень корупції завуалював… Це державне предпріемство е монстр з величезною бюрократією та корупціею.

Воно повинно бути реформовано- до ряду малих дійових холдингів.
Але цего досі не зроблено- надто велики гроші у обороті…
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08.05.2024 14:58 Ответить
Тільки кацапські дрони кожну нічь куячать по наших ТЕС, а наші дрони лежать на складі у Завгоспа....
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08.05.2024 14:30 Ответить
А, може, вони їх відправляють на рашку? Кудись же вони діваються, це ж які склади потрібно мати.
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08.05.2024 15:52 Ответить
Казки від зелених зрадників вже давно не актуальні.
Всю ціну цим заявам , ми бачимо по ситуації на фронті та в енергетиці, в економіці та в в повсякденному житті громадян.
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08.05.2024 14:30 Ответить
Треба про таке, прийти і повідомити Захисника України, в районі ПЕРЕДОВОЇ, стоячи поряд з ними, в окопі, та дивлячись їм в очі!!
Шмигаль з умеровим знають, у них і посвідчення, мабуть є УБД…??
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08.05.2024 14:31 Ответить
Умерову залишилось не багато часуь бути МО.
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08.05.2024 15:06 Ответить
Скажить, будь ласка, це з урахуванням дронів від волонтерів, які виробляють десь 70-80 % дронів шо ідуть у ЗСУ?
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08.05.2024 14:34 Ответить
Пі#₴боли плісняві. Тварюки ненажерливі!
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08.05.2024 14:36 Ответить
Що? Наздогнали? Кацапи пускають шахеди десятками майже кожен день. Щось я не бачив щоб ми так само пускали. Та й від шахеда будівлі складуються, а наши дрони шибки вибивають або дірки в стінах роблять.
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08.05.2024 14:37 Ответить
Вид у сметаны - И шобы еще с*издеть*
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08.05.2024 14:38 Ответить
То це вже ЗСУ буде закидати кацапів так само як і кацапи закидують Україну. Чи це чергове ''дзюрчання в очі'' від зеленої влади?
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08.05.2024 14:39 Ответить
Ще один казкар...наздогнали не означає, що вже перерахували гроші та отримали відкати
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08.05.2024 14:40 Ответить
Хуцпа!
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08.05.2024 14:42 Ответить
бреше гнида 100%
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08.05.2024 14:50 Ответить
ох мяко стелить...
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08.05.2024 14:53 Ответить
Головне шо хлоп чистокровний укрАінєц...
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08.05.2024 14:55 Ответить
Те,що зелені зрадники зливають всю інформацію ворогові-зрозуміло! А от хто їм зливає зі сторони "партньоров"-питання! Одна надія на сонцесяйного,який нє лох,що його ГШ РФ не зможе провести! Тоді ОК.
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08.05.2024 14:59 Ответить
Наздогнала? Брехня для марафонних імбіцилів... І де вони ці дрони? Досі на нулі максимум 10% від держави, решта як була від волонтерів так і є досі. Це ж треба так тупо брехати. Вся ця ЗЕлена наволоч ані слова правди не каже, все на брехні та на маніпуляціях. Курви грьобані.
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08.05.2024 15:05 Ответить
Коли такі дані дає виключно Зе-влада, то довіри нуль.
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08.05.2024 15:09 Ответить
І це на третьому році повномасштабної війни, державне оборонне відомство, спромоглося підписати контракти з приватними виробниками на виробництво дронів. І лише тоді, коли стало зрозуміло, що ніяка приватна ініціатива і виробництва не взмозі задовільнити потреби армії в дронах, тільки тоді вони почали задіювати свої виробничі потужності!
Просто оуєнна оборонна стратегія!
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08.05.2024 15:34 Ответить
І кому нам вірити? Тобі, чи Юрію Бутусову? Який каав у інтерв'ю, що за 3 місця з мільона обіцяних дроінв тільки 20 тисяч було поставлено. ( А грошей з міських громад забрали на мільон дронів, доречі)

"В результаті за перші 3 місяці у нас було поставлено просто мізерну кількість дронів - трохи більше 20 тис. fpv-дронів держава поставила за 3 місяці війни. 20 тис! Президент казав, мільйон за рік. Минула четверта частина року і за цей рік просто мізерна кількість - 20 тисяч fpv - це потреба фронту на тиждень. Максимум. Якщо не досить інтенсивно. " Джерело:
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08.05.2024 15:50 Ответить
Клоун, що ж тоді про удари по мацквє і іншим болотяним містам нічого не чутно вже декілька тижнів. Кацапи посилають свої шахеди кожен день без перерви.
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08.05.2024 16:04 Ответить
А чи має якесь відношення до цих цифр сам Сметанін?
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08.05.2024 16:26 Ответить
По ночах бачим це "наздогнали" казкарі іпучі
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08.05.2024 16:56 Ответить
Доженем і переженем Колись то вже було
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08.05.2024 19:46 Ответить
 
 