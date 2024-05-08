Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин
Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уверяет, что в этом году Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе. В частности, речь идет об аналогах "Shahed-131" и "Shahed-136" и других ударных беспилотниках.
Об этом Герман Сметанин рассказал в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что "Укроборонпром" подписал ряд контрактов с частными производителями относительно лицензионного производства дронов. Однако, из-за того, что частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, к производству дронов также привлекаются предприятия "Укроборонпрома". По словам Сметанина, это уже принесло свои результаты.
"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".
Сметанин также подтвердил слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который ранее заявил, что "то, что на России взрывается, - то все наше".
Чиновник добавил, что для разработки новых видов вооружений привлечено много частных предприятий-разработчиков, а еще - ученых.
"Есть разработки более инновационные, есть такие, которые соответствуют завтрашнему дню. Нужно срочно наращивать производство, поэтому мы входим в кооперацию с этими производителями, и, таким образом, обеспечиваем поставку необходимого вооружения в ВСУ", - отметил гендиректор "Укроборонпрома".
Ранее глава МСЗ Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия совместно с Украиной будет наращивать производство беспилотников.
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Чи відповідальний він за катастрофічний стан в Україні зі зброею?
Так. Він винний у цему також. Бо десятиріччями вони виготовляли зброю для іншіх країн, а не України.
Нові танки в Тайланд. ПВО на схід. Все що робилось , то було не для України.
Вони поясняли це, що така «стратегия» дасть гроші Україні, а ми, Потім, виготовимо і для себе.
Гроші шли у вівшори. Рівень корупції завуалював… Це державне предпріемство е монстр з величезною бюрократією та корупціею.
Воно повинно бути реформовано- до ряду малих дійових холдингів.
Але цего досі не зроблено- надто велики гроші у обороті…
Всю ціну цим заявам , ми бачимо по ситуації на фронті та в енергетиці, в економіці та в в повсякденному житті громадян.
Шмигаль з умеровим знають, у них і посвідчення, мабуть є УБД…??
Просто оуєнна оборонна стратегія!
"В результаті за перші 3 місяці у нас було поставлено просто мізерну кількість дронів - трохи більше 20 тис. fpv-дронів держава поставила за 3 місяці війни. 20 тис! Президент казав, мільйон за рік. Минула четверта частина року і за цей рік просто мізерна кількість - 20 тисяч fpv - це потреба фронту на тиждень. Максимум. Якщо не досить інтенсивно. " Джерело: