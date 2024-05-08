Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уверяет, что в этом году Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе. В частности, речь идет об аналогах "Shahed-131" и "Shahed-136" и других ударных беспилотниках.

Об этом Герман Сметанин рассказал в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "Укроборонпром" подписал ряд контрактов с частными производителями относительно лицензионного производства дронов. Однако, из-за того, что частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, к производству дронов также привлекаются предприятия "Укроборонпрома". По словам Сметанина, это уже принесло свои результаты.

"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".

Сметанин также подтвердил слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который ранее заявил, что "то, что на России взрывается, - то все наше".

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Чиновник добавил, что для разработки новых видов вооружений привлечено много частных предприятий-разработчиков, а еще - ученых.

"Есть разработки более инновационные, есть такие, которые соответствуют завтрашнему дню. Нужно срочно наращивать производство, поэтому мы входим в кооперацию с этими производителями, и, таким образом, обеспечиваем поставку необходимого вооружения в ВСУ", - отметил гендиректор "Укроборонпрома".

Ранее глава МСЗ Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия совместно с Украиной будет наращивать производство беспилотников.

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