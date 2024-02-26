РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12609 посетителей онлайн
Новости
15 674 88
беспилотник (3151) Камышин (79)

Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed - Камышин

камишін

Украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net, об этом в эфире телемарафона заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Украина по состоянию на 2024 год догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.

"На этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал Камышин.

По его словам, Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

Также читайте: Оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше, чем в 2022-м, - Камышин

"То, что на России взрывается - это все наше", - добавил чиновник.

Глава Минстратегпрома отметил, что украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
В них застосована технологія стелс, тому ми їх не бачимо
показать весь комментарий
26.02.2024 12:34
+42
Прикольно ,400-500 дронів на місяць. Плюс мільйон фпв на рік ( по 2700 на день) а бійці дякують чомусь тільки волонтерам...
показать весь комментарий
26.02.2024 12:38
+41
І де вони ?)
показать весь комментарий
26.02.2024 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І де вони ?)
показать весь комментарий
26.02.2024 12:32 Ответить
В них застосована технологія стелс, тому ми їх не бачимо
показать весь комментарий
26.02.2024 12:34 Ответить
Або ж технологія "суслік". Якого ніхто не бачить. Але він є...
показать весь комментарий
26.02.2024 12:49 Ответить
Штирлиц перешел границу незаматено, об этом он узнал из утренних газет.

Де ці дрони?
показать весь комментарий
26.02.2024 12:43 Ответить
На знімках притулиного супутника ((
показать весь комментарий
26.02.2024 13:50 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2024 15:15 Ответить
У рожевих мріях.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:22 Ответить
В Ласточкиному
показать весь комментарий
26.02.2024 18:41 Ответить
ну це якби серктна інформація, тому тут можна триндіти зранку до вечора, що вони є, а показати - дуля з маком, бо секретна інфа.
показать весь комментарий
26.02.2024 19:09 Ответить
Ну так чувачок чесно сказав "...наші спроможності виробити такі дрони"

Це сильно відрізняється від "ми вже виробили таку кількість..."
показать весь комментарий
26.02.2024 21:56 Ответить
Наздогнали росію та іран.
Ура.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:33 Ответить
оце 3.14дитьььььььььь
показать весь комментарий
26.02.2024 12:35 Ответить
Ще один барон Мюнхаузен.
показать весь комментарий
26.02.2024 13:01 Ответить
ось ті дрони!
показать весь комментарий
26.02.2024 15:24 Ответить
Хуцпа.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:35 Ответить
Кацапи про це здогадуються?
показать весь комментарий
26.02.2024 12:35 Ответить
Прикольно ,400-500 дронів на місяць. Плюс мільйон фпв на рік ( по 2700 на день) а бійці дякують чомусь тільки волонтерам...
показать весь комментарий
26.02.2024 12:38 Ответить
Якщо є хоча 100 000 дронів, то також сума орків повинні бути знищені. А також техніка. Судячи з деяких відео,то слова і справа далеко не рівні.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:38 Ответить
А чому тоді по кількості ударів по території кацапів не наздогнали?
показать весь комментарий
26.02.2024 12:38 Ответить
"наші спроможності виробити" - тут не про виробництво, тут про "спроможності".

Цитата про козу (с)
показать весь комментарий
26.02.2024 14:54 Ответить
Вже стільки брехні наслухалися від зеленої влади, що не віриться ....
показать весь комментарий
26.02.2024 12:39 Ответить
Навпаки. Все по завітам Гебельса. Чім більше брехні, тим більше в неї ті 73 % ідіотів вірять
показать весь комментарий
26.02.2024 12:42 Ответить
камишін, досить пустопорожнє триндіти; на фронт йди, території втрачаємо. Рейтинг твого дебільного шефа-запроданця опісля зняття військової командної верхівки вже не підніметься ніколи.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:39 Ответить
Шахеди в нас літають кожен день по 10-20 штук. От коли так буде на росії, тоді і повірю.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:44 Ответить
Зеленський ..., де наші шахеди ? Винятки, тільки підтверджують правило.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:44 Ответить
хочу бути міністром.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:50 Ответить
Наздогнали - всі раді. Мопеди - це не крок уперед. Це крок у сторону, тупікова гілка розвитку військової техніки. Виснажують ППО, інколи досягають цілі, але вирішальними у цій війні будуть Хаймарси, ATACAMS, протирадарні ракети, бомби-ракети GLSDB, сотні тисяч снарядів а не гуртки авіамоделювання і мотори з газонокосарок.
показать весь комментарий
26.02.2024 12:54 Ответить
тєлємарафон
показать весь комментарий
26.02.2024 12:54 Ответить
Вам би, бункерним воєвакам, камишиним, шмигалям, зеленським наздогнати каZапів в будівництві оборонних споруд для простого солдата, який спить в норах, які риє нашвидкоруч під постійними обстрілами.

jana_skhidna

Ласточкине, Авдіївський напрям тримати село було важко в цих умовах, адже оборони там вибудуваної не було... і знову після боїв в Авдіївці нашим доводилось закріплятися вже в процесі бойових дій.
За@@@ли брехати про «підготовлені позиції».
показать весь комментарий
26.02.2024 12:59 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2024 13:01 Ответить
І це правда. На земедвідчуківьскопроросійському марафоні це не покажуть. Розумних людей там не покажуть, тілько бидлоопу.
Але ж є й альтернативні канали, але таке враження що 73% хочуть чути тільки " правильні" новини, де ми вже повинні каву пити в ялтинських отелях.
Я в Києві, але сердце болить за всі наші міста і села, які навіть влада не намагається захищати.
Гинуть наші найкращі люди, бо влада досі не може захищатися.
Чому 24 лютого 2022 року люди вийшли на захист, чому зараз така пасивність.
Чому мовчемо чому не кричемо, що росія нам не потрібна, чому люди терплять досі цей жах? Чого чекають?
Знаєте, коли в мене питають, так що робити, я починаю розуміти в неадекватності свого оточення: коли я казала молимось до Господа, бо він є єдиний, хто допоможе боротися з нечистю, кричала, що я дура, бо Бога нема; коли казала виходьмо всі українці і кричимо про допомогу на весь світ , що ми не хочемо " освободитклей", сказала що треба мобілізуватись і йти воювати, кажуть чого, в нас мільйона армія, хай вони воюють - і це я кажу про своє невелике оточення. Навіть думати не хочу про такий масштаб.
Дуже сподіваюсь, що це тільки в мене.
Молимось, благаємо Господа про допомогу. Хоча Він з нами. Але ми не хочемо це помічати. А я бачу, хочаб по прекрасній теплій зимі.
показать весь комментарий
26.02.2024 13:57 Ответить
Вибачте за обірвані десь думки і помилки. Просто крик душі.
Дякую , Господу, що досі разом з нами!
Дякую нашим захисникам, ви наша надія!
Низький уклін загиблим.
Молимось за Україну, за її синів і дочок.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
показать весь комментарий
26.02.2024 14:03 Ответить
А Умєров сказав, що 80% БПЛА в ЗСУ - від волонтерів...
🤔
Не розумію: хто бреше?
показать весь комментарий
26.02.2024 13:09 Ответить
а шо вы их квасите ,запускайте по Немытой
показать весь комментарий
26.02.2024 13:23 Ответить
Де дрони? Де гроші?
От на кого розрахована ця брехня.
Сподіваюсь, що навіть дехто з 73% починають підозрювати владу у брехні.
показать весь комментарий
26.02.2024 13:30 Ответить
ВАМ ВІРИ НЕМАЄ! ДЕ МІЛЬОН ДРОНІВ? НА ПЕРЕДКУ ПЕКЛО!
показать весь комментарий
26.02.2024 13:31 Ответить
І де вони?

І де дрони Розенблата, на які держава виділила 650 млн. грн?
показать весь комментарий
26.02.2024 13:31 Ответить
Пошліть в Іран послицю-ескортницю (чи ескортесу; колись таких називали курвами) - то, може, ми ще й наздоженемо за кількістю імпортованих шахедів?
показать весь комментарий
26.02.2024 13:35 Ответить
ВІЙСЬКОВІ НА ПЕРЕДКУ БЛАГАЮТЬ ПРО ДРОНИ! ДЕ 2740 дронів на добу? волонтери в шоці від запитів, влада покриває не більше 5 відсотків потреб!
показать весь комментарий
26.02.2024 13:35 Ответить
Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів на зразок Shahed, - Камишін

Залишилось наздогнати за кількістю нанесення руйнувань
показать весь комментарий
26.02.2024 13:38 Ответить
Влада наздогнала кацапію за рівнем брехні , тож все нормально - скільки брешуть кацапи , рівно стільки наші у відповідь . Не критикуйте владу " не на часі " , вони іще не всю мівіну на теплій водичці пережували ((
показать весь комментарий
26.02.2024 13:54 Ответить
А по посадке млрд деревьев догнала?
А по разворовыванию на ремонтах дорог догнала?
По дебильным видосикам точно перегнала.
показать весь комментарий
26.02.2024 13:49 Ответить
А результат де, киздун?
показать весь комментарий
26.02.2024 13:50 Ответить
В одній із бригад два наших "бомбери" знищили й затрьохсотили біля 700 орків (це 1,5 піхотного батальйону). В одному з вильотів вони втратили дрон. За такий "злочин" їх відправили в піхоту, де вони у першому ж бою загинули...
показать весь комментарий
26.02.2024 13:53 Ответить
Зате Розенблат укравши 680 мільйонів на неіснуючих дронах , відчує себе цілком комфортно , його навіть не змушують гроші в бюджет повернути ((
показать весь комментарий
26.02.2024 13:56 Ответить
Я своє написав щоб було зрозуміло як влада відповідає за свої вчинки на фоні того як військові ні за що своє життя втрачають ... А ви до чого це мені у відповідь ?
показать весь комментарий
26.02.2024 14:32 Ответить
Довбана совєцька, псевдо українська армія(
показать весь комментарий
27.02.2024 00:44 Ответить
ШО ЗА ******!!!! КОЛИ по росиее буда в день по 30 дронов прилитать таді розказуте
показать весь комментарий
26.02.2024 13:59 Ответить
Одними дронами небо не закриєш. Треба мати свою надпотужну авіацію і засоби ППО!
показать весь комментарий
26.02.2024 14:06 Ответить
За кількістю брехні Україна наздогнала Російську *********.
Головне зробити відосік на фоні руйнувань. Але навіть це у Зеленського не виходить, бо світ більше турбує 1 померлий хорошій рузькій, ніж 9 розстріляних українських полонених, чи смерть ціло сімʼю під завалами від С-300.
показать весь комментарий
26.02.2024 14:08 Ответить
Ці зелені брехуни вже набридли.Замість зайнятися своїми обов'язками і хоча б щось робити,вони сидять на гімномарафоні і брешуть.
показать весь комментарий
26.02.2024 14:37 Ответить
твоє ім"я - ********!
показать весь комментарий
26.02.2024 14:44 Ответить
Подивіться уважно відео, він не каже про те, що ми вже наздогнали кацапів по КІЛЬКОСТІ дронів типу "шлюхєд", він каже про те, що "на цей рік наші СПРОМОЖНОСТІ вже не менші ніж в росії". "Кількість" та "спроможність виробити" не є тотожніми поняттями. І, може так раптом статися, (а нажаль так схоже і буде) що спроможність у нас типу була, але по кількості вироблених дронів ми, бляха-муха, так кацапів і не навздогнали.... Але все це нам потім квітасто розкажуть отакі креативні мєнєджери вже в кінці цього року, або на початку наступного і в них на той час вже буде ще купа пояснень чому саме ми все це ніхєра так і не зробили... Так працює ЗЕ-пропаганда - спочатку вам згодовують локшину про "армію дронів" про те, що 40 мільярдів вже виділено з бюджету на дрони... Народ в захваті!!!! Аплодисменти!!!!! Проходить час, народ починає вдупляти, що це брехня, бо хлопці на нулі кажуть, що з десяти дронів лише один від держави, а дев"ять від волонтерів... Але ЗЕ-влада мовчить (бо розуміє, що збрехала), а потім щоб перебити попередню брехню, влада ЗЕ-покидьків вкидає наступну брехню, щоб перебити брехню попередню... І, напревеликий жах ця перманентна, незкінченна брехня за брехнею працює... Здитинілий нерозбірливий піпл, якому какаяразніца, який не заглиблюється в подробиці жере роками цю брехливу локшину, яку вміло та "с аганьком" йому згодовують маніпулятори з ОП, які на розвішування локшини та на брехливий самопіар (не на піар України чи українськиї Воїнів, не на висвітлення в ООН чи в ЄС та США кацапських розстрілів наших полонених, які нажаль вже стали системою) витрачають з бюджету мільярди гривень. Бо, коли вам "кількість дронів" підміняють "спроможністю їх колись виробити", знайте - перед вами підлі хитродупі шахраї.
показать весь комментарий
26.02.2024 14:44 Ответить
Архітектор поразок ЗСУ це завжди єрмак
показать весь комментарий
26.02.2024 14:49 Ответить
ПО РІВНЮ П**ДАБОЛЬСТВА Зе ВЛАДА ТАКИ ПЕРЕГНАЛА ВЖЕ КРЕМЛЬ
показать весь комментарий
26.02.2024 14:50 Ответить
Квартальные скоморохи продолжают воевать в медийном пространстве.
показать весь комментарий
26.02.2024 14:55 Ответить
ну чому вони всі ******???
показать весь комментарий
26.02.2024 15:09 Ответить
Панове зрадолюбы, вы ноете не по тому поводу...
Он сказал, что "этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают" раше.
Но способности - это не выпуск дронов. Их надо еще заказать и произвести.
Т.е. потенциально есть на чём и есть мощности, дело за малым - выделить бабки и сделать их.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:10 Ответить
і який сенс цього вихваляння? Ось коли всі НПЗ рф зупиняться "на ремонт" тоді це буде найкраща реклама.
показать весь комментарий
26.02.2024 15:46 Ответить
внимательнее прочти - сенкс чтобы бабки на производство выделили ))
показать весь комментарий
26.02.2024 18:31 Ответить
хто має виділити?
показать весь комментарий
26.02.2024 18:34 Ответить
Генштаб должен подать запрос, а МО выделить бюджетные деньги.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:39 Ответить
Ми пам'ятаємо, як під час повномасштабного вторгнення "слуги" приймали ось такі закони- "Верховна Рада проголосувала законопроєкт щодо використання коштів державного Дорожнього фонду. Згідно з ним, прибирають норму, що кошти Дорожнього фонду можуть спрямовувати тільки на військові потреби та виплату боргів.

Про це йдеться у проєкті закону https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40245 №7669. За основу проголосував 241 нардеп. Серед них:"Слуга народу" - 187;"Європейська солідарність" - 0;"Батьківщина" - 0;"Платформа за життя та мир" - 14;"За майбутнє" - 7;"Голос" - 0;"Довіра" - 16;"Відновлення України" - 12;"Позафракційні" - 5.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:41 Ответить
17 мільярдів вистачить?
показать весь комментарий
26.02.2024 23:56 Ответить
Ага… сделать бабки то для зелених і є основою їх піздабольства
показать весь комментарий
29.02.2024 09:33 Ответить
Немає слів.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:31 Ответить
У міністрів відмінили дреск-код? Що це за мавпа? Інтерв'ю з куреня дає?
показать весь комментарий
26.02.2024 16:52 Ответить
Це "новоє ліцо".
показать весь комментарий
26.02.2024 17:32 Ответить
Уявляєте - ця мавпа не мало, ні багато "міністр з питань стратегічних галузей промисловості".

А ми ще дивуємося, чому у світі ніхто не вірить в нашу перемогу...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:36 Ответить
Нагадує анекдот часів Хрущова.

Хрущов наказав наздогнати Америку, але ні в якому разі не обганяти.
Із залу спитали - а чому не переганяти?

А щоб не побачили наш голий зад.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:33 Ответить
Держись, корова из штата Айова!
показать весь комментарий
26.02.2024 20:12 Ответить
ахахахахахахахаха!!!!!!!! Я б посміявся ще гучніше, але сльози мішаються.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:27 Ответить
Солідному сайту не личить розповсюджувати брехні зелених зрадників.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:42 Ответить
Пора вводити смертну кару за пздш!
показать весь комментарий
26.02.2024 19:25 Ответить
Так тогда весь ОП придётся растрелять.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:53 Ответить
Маєте рацію шановний!
показать весь комментарий
26.02.2024 21:33 Ответить
Цей поц нарозказував у телевізор, шо виробництво снарядів, озброєнь, дронів - влада наростила в рази. Тільки насправді їхню брехню, видає QR-код у правому куті екрана. Який закликає простих людей по копіках збирати на дрони. Народ, він безперечно - переможе... Бо іншого вибору у нас не має. А ця "влада", вміє тільки - *издіти, та *издити.
показать весь комментарий
26.02.2024 19:59 Ответить
Одно понять НЕ могу , почему они их НЕ применяют ?Хотят видать куда-то продать ?
показать весь комментарий
26.02.2024 20:52 Ответить
паралельна реальність
показать весь комментарий
26.02.2024 22:09 Ответить
То де ж вони???
показать весь комментарий
27.02.2024 00:40 Ответить
ми наздогнали зробили круг і ще раз наздогнали
показать весь комментарий
27.02.2024 01:34 Ответить
дАгнАть і пєрєгнАть! ХАХАХАХА!!!!
вже дАгнАлі, то тепер будем пєрєгАнять!
показать весь комментарий
27.02.2024 06:10 Ответить
Шахед несе 250 кг вибухівки, а федоров несе херню
показать весь комментарий
29.02.2024 09:34 Ответить
 
 