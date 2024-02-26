Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed - Камышин
Украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net, об этом в эфире телемарафона заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Украина по состоянию на 2024 год догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.
"На этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал Камышин.
По его словам, Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.
"То, что на России взрывается - это все наше", - добавил чиновник.
Глава Минстратегпрома отметил, что украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.
Пожалуйста, подождите...
Де ці дрони?
Це сильно відрізняється від "ми вже виробили таку кількість..."
Ура.
Цитата про козу (с)
jana_skhidna
Ласточкине, Авдіївський напрям тримати село було важко в цих умовах, адже оборони там вибудуваної не було... і знову після боїв в Авдіївці нашим доводилось закріплятися вже в процесі бойових дій.
За@@@ли брехати про «підготовлені позиції».
Але ж є й альтернативні канали, але таке враження що 73% хочуть чути тільки " правильні" новини, де ми вже повинні каву пити в ялтинських отелях.
Я в Києві, але сердце болить за всі наші міста і села, які навіть влада не намагається захищати.
Гинуть наші найкращі люди, бо влада досі не може захищатися.
Чому 24 лютого 2022 року люди вийшли на захист, чому зараз така пасивність.
Чому мовчемо чому не кричемо, що росія нам не потрібна, чому люди терплять досі цей жах? Чого чекають?
Знаєте, коли в мене питають, так що робити, я починаю розуміти в неадекватності свого оточення: коли я казала молимось до Господа, бо він є єдиний, хто допоможе боротися з нечистю, кричала, що я дура, бо Бога нема; коли казала виходьмо всі українці і кричимо про допомогу на весь світ , що ми не хочемо " освободитклей", сказала що треба мобілізуватись і йти воювати, кажуть чого, в нас мільйона армія, хай вони воюють - і це я кажу про своє невелике оточення. Навіть думати не хочу про такий масштаб.
Дуже сподіваюсь, що це тільки в мене.
Молимось, благаємо Господа про допомогу. Хоча Він з нами. Але ми не хочемо це помічати. А я бачу, хочаб по прекрасній теплій зимі.
Дякую , Господу, що досі разом з нами!
Дякую нашим захисникам, ви наша надія!
Низький уклін загиблим.
Молимось за Україну, за її синів і дочок.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
🤔
Не розумію: хто бреше?
От на кого розрахована ця брехня.
Сподіваюсь, що навіть дехто з 73% починають підозрювати владу у брехні.
І де дрони Розенблата, на які держава виділила 650 млн. грн?
Залишилось наздогнати за кількістю нанесення руйнувань
А по разворовыванию на ремонтах дорог догнала?
По дебильным видосикам точно перегнала.
Головне зробити відосік на фоні руйнувань. Але навіть це у Зеленського не виходить, бо світ більше турбує 1 померлий хорошій рузькій, ніж 9 розстріляних українських полонених, чи смерть ціло сімʼю під завалами від С-300.
Он сказал, что "этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают" раше.
Но способности - это не выпуск дронов. Их надо еще заказать и произвести.
Т.е. потенциально есть на чём и есть мощности, дело за малым - выделить бабки и сделать их.
Про це йдеться у проєкті закону https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40245 №7669. За основу проголосував 241 нардеп. Серед них:"Слуга народу" - 187;"Європейська солідарність" - 0;"Батьківщина" - 0;"Платформа за життя та мир" - 14;"За майбутнє" - 7;"Голос" - 0;"Довіра" - 16;"Відновлення України" - 12;"Позафракційні" - 5.
А ми ще дивуємося, чому у світі ніхто не вірить в нашу перемогу...
Хрущов наказав наздогнати Америку, але ні в якому разі не обганяти.
Із залу спитали - а чому не переганяти?
А щоб не побачили наш голий зад.
вже дАгнАлі, то тепер будем пєрєгАнять!