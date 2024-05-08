Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін
Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін запевняє, що цьогоріч Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе. Зокрема, йдеться про аналоги "Shahed-131" та "Shahed-136" та інші ударні безпілотники.
Про це Герман Сметанін розповів в інтерв’ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що "Укроборонпром" підписав низку контрактів з приватними виробниками стосовно ліцензійного виробництва дронів. Однак через те, що приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, до виробництва дронів також залучаються підприємства "Укроборонпрому". За словами Сметаніна, це вже принесло свої результати.
"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - заявив гендиректор "Укроборонпрому".
Сметанін також підтвердив слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який раніше заявив, що "те, що на Росії вибухає, - то все наше".
Посадовець додав, що для розробки нових видів озброєнь залучено багато приватних підприємств-розробників, а ще науковців.
"Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому".
Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія спільно з Україною нарощуватиме виробництво безпілотників.
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Чи відповідальний він за катастрофічний стан в Україні зі зброею?
Так. Він винний у цему також. Бо десятиріччями вони виготовляли зброю для іншіх країн, а не України.
Нові танки в Тайланд. ПВО на схід. Все що робилось , то було не для України.
Вони поясняли це, що така «стратегия» дасть гроші Україні, а ми, Потім, виготовимо і для себе.
Гроші шли у вівшори. Рівень корупції завуалював… Це державне предпріемство е монстр з величезною бюрократією та корупціею.
Воно повинно бути реформовано- до ряду малих дійових холдингів.
Але цего досі не зроблено- надто велики гроші у обороті…
Всю ціну цим заявам , ми бачимо по ситуації на фронті та в енергетиці, в економіці та в в повсякденному житті громадян.
Шмигаль з умеровим знають, у них і посвідчення, мабуть є УБД…??
Просто оуєнна оборонна стратегія!
"В результаті за перші 3 місяці у нас було поставлено просто мізерну кількість дронів - трохи більше 20 тис. fpv-дронів держава поставила за 3 місяці війни. 20 тис! Президент казав, мільйон за рік. Минула четверта частина року і за цей рік просто мізерна кількість - 20 тисяч fpv - це потреба фронту на тиждень. Максимум. Якщо не досить інтенсивно. " Джерело: