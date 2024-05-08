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Новини
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Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе,- гендиректор «Укроборонпрому»

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін запевняє, що цьогоріч Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе. Зокрема, йдеться про аналоги "Shahed-131" та "Shahed-136" та інші ударні безпілотники.

Про це Герман Сметанін розповів в інтерв’ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "Укроборонпром" підписав низку контрактів з приватними виробниками стосовно ліцензійного виробництва дронів. Однак через те, що приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, до виробництва дронів також залучаються підприємства "Укроборонпрому". За словами Сметаніна, це вже принесло свої результати.

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - заявив гендиректор "Укроборонпрому".

Сметанін також підтвердив слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який раніше заявив, що "те, що на Росії вибухає, - то все наше".

Читайте також: Виробники дронів в Україні зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту

Посадовець додав, що для розробки нових видів озброєнь залучено багато приватних підприємств-розробників, а ще науковців.

"Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому".

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія спільно з Україною нарощуватиме виробництво безпілотників.

Читайте також: В Україні працюють 500 оборонних підприємств. Майже 300 тисяч людей залучені у виробництві зброї для ЗСУ, - Зеленський

Автор: 

виробництво (1617) Укроборонпром (1732) дрони (4632) Сметанін Герман (37)


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Топ коментарі
+18
Казки від зелених зрадників вже давно не актуальні.
Всю ціну цим заявам , ми бачимо по ситуації на фронті та в енергетиці, в економіці та в в повсякденному житті громадян.
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08.05.2024 14:30
+17
Тільки кацапські дрони кожну нічь куячать по наших ТЕС, а наші дрони лежать на складі у Завгоспа....
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08.05.2024 14:30
+16
Легко наздогнати ту цифру, яку ніхто не знає.
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08.05.2024 14:29
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Легко наздогнати ту цифру, яку ніхто не знає.
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08.05.2024 14:29 Відповісти
Укроборонпром…

Чи відповідальний він за катастрофічний стан в Україні зі зброею?

Так. Він винний у цему також. Бо десятиріччями вони виготовляли зброю для іншіх країн, а не України.

Нові танки в Тайланд. ПВО на схід. Все що робилось , то було не для України.

Вони поясняли це, що така «стратегия» дасть гроші Україні, а ми, Потім, виготовимо і для себе.
Гроші шли у вівшори. Рівень корупції завуалював… Це державне предпріемство е монстр з величезною бюрократією та корупціею.

Воно повинно бути реформовано- до ряду малих дійових холдингів.
Але цего досі не зроблено- надто велики гроші у обороті…
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08.05.2024 14:58 Відповісти
Тільки кацапські дрони кожну нічь куячать по наших ТЕС, а наші дрони лежать на складі у Завгоспа....
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08.05.2024 14:30 Відповісти
А, може, вони їх відправляють на рашку? Кудись же вони діваються, це ж які склади потрібно мати.
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08.05.2024 15:52 Відповісти
Казки від зелених зрадників вже давно не актуальні.
Всю ціну цим заявам , ми бачимо по ситуації на фронті та в енергетиці, в економіці та в в повсякденному житті громадян.
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08.05.2024 14:30 Відповісти
Треба про таке, прийти і повідомити Захисника України, в районі ПЕРЕДОВОЇ, стоячи поряд з ними, в окопі, та дивлячись їм в очі!!
Шмигаль з умеровим знають, у них і посвідчення, мабуть є УБД…??
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08.05.2024 14:31 Відповісти
Умерову залишилось не багато часуь бути МО.
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08.05.2024 15:06 Відповісти
Скажить, будь ласка, це з урахуванням дронів від волонтерів, які виробляють десь 70-80 % дронів шо ідуть у ЗСУ?
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08.05.2024 14:34 Відповісти
Пі#₴боли плісняві. Тварюки ненажерливі!
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08.05.2024 14:36 Відповісти
Що? Наздогнали? Кацапи пускають шахеди десятками майже кожен день. Щось я не бачив щоб ми так само пускали. Та й від шахеда будівлі складуються, а наши дрони шибки вибивають або дірки в стінах роблять.
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08.05.2024 14:37 Відповісти
Вид у сметаны - И шобы еще с*издеть*
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08.05.2024 14:38 Відповісти
То це вже ЗСУ буде закидати кацапів так само як і кацапи закидують Україну. Чи це чергове ''дзюрчання в очі'' від зеленої влади?
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08.05.2024 14:39 Відповісти
Ще один казкар...наздогнали не означає, що вже перерахували гроші та отримали відкати
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08.05.2024 14:40 Відповісти
Хуцпа!
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08.05.2024 14:42 Відповісти
бреше гнида 100%
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08.05.2024 14:50 Відповісти
ох мяко стелить...
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08.05.2024 14:53 Відповісти
Головне шо хлоп чистокровний укрАінєц...
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08.05.2024 14:55 Відповісти
Те,що зелені зрадники зливають всю інформацію ворогові-зрозуміло! А от хто їм зливає зі сторони "партньоров"-питання! Одна надія на сонцесяйного,який нє лох,що його ГШ РФ не зможе провести! Тоді ОК.
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08.05.2024 14:59 Відповісти
Наздогнала? Брехня для марафонних імбіцилів... І де вони ці дрони? Досі на нулі максимум 10% від держави, решта як була від волонтерів так і є досі. Це ж треба так тупо брехати. Вся ця ЗЕлена наволоч ані слова правди не каже, все на брехні та на маніпуляціях. Курви грьобані.
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08.05.2024 15:05 Відповісти
Коли такі дані дає виключно Зе-влада, то довіри нуль.
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08.05.2024 15:09 Відповісти
І це на третьому році повномасштабної війни, державне оборонне відомство, спромоглося підписати контракти з приватними виробниками на виробництво дронів. І лише тоді, коли стало зрозуміло, що ніяка приватна ініціатива і виробництва не взмозі задовільнити потреби армії в дронах, тільки тоді вони почали задіювати свої виробничі потужності!
Просто оуєнна оборонна стратегія!
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08.05.2024 15:34 Відповісти
І кому нам вірити? Тобі, чи Юрію Бутусову? Який каав у інтерв'ю, що за 3 місця з мільона обіцяних дроінв тільки 20 тисяч було поставлено. ( А грошей з міських громад забрали на мільон дронів, доречі)

"В результаті за перші 3 місяці у нас було поставлено просто мізерну кількість дронів - трохи більше 20 тис. fpv-дронів держава поставила за 3 місяці війни. 20 тис! Президент казав, мільйон за рік. Минула четверта частина року і за цей рік просто мізерна кількість - 20 тисяч fpv - це потреба фронту на тиждень. Максимум. Якщо не досить інтенсивно. " Джерело:
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08.05.2024 15:50 Відповісти
Клоун, що ж тоді про удари по мацквє і іншим болотяним містам нічого не чутно вже декілька тижнів. Кацапи посилають свої шахеди кожен день без перерви.
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08.05.2024 16:04 Відповісти
А чи має якесь відношення до цих цифр сам Сметанін?
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08.05.2024 16:26 Відповісти
По ночах бачим це "наздогнали" казкарі іпучі
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08.05.2024 16:56 Відповісти
Доженем і переженем Колись то вже було
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08.05.2024 19:46 Відповісти
 
 