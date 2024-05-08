Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін запевняє, що цьогоріч Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе. Зокрема, йдеться про аналоги "Shahed-131" та "Shahed-136" та інші ударні безпілотники.

Про це Герман Сметанін розповів в інтерв’ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "Укроборонпром" підписав низку контрактів з приватними виробниками стосовно ліцензійного виробництва дронів. Однак через те, що приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, до виробництва дронів також залучаються підприємства "Укроборонпрому". За словами Сметаніна, це вже принесло свої результати.

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - заявив гендиректор "Укроборонпрому".

Сметанін також підтвердив слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який раніше заявив, що "те, що на Росії вибухає, - то все наше".

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Посадовець додав, що для розробки нових видів озброєнь залучено багато приватних підприємств-розробників, а ще науковців.

"Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому".

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія спільно з Україною нарощуватиме виробництво безпілотників.

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