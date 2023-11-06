РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости Война
2 020 22

"Укроборонпром" помогает частным фирмам масштабировать производство FPV-дронов

дрони,fpv,shrike

"Укроборонпром" помогает масштабировать разработки FPV-дронов всем, кто обращается в концерн.

Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине началось серийное производство аналогов "шахедов"

Смотрите: Уничтожение двух вражеских минометов FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

Укроборонпром (1239) Герман Сметанин (29) fvp-дрон (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
укр-ОБпром - сидить фуєва туча людей із зарплатами в сотні тис. грн, які - "ДОПОМАГАЮТЬ масштабувати"!!!!



афуєть просто!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.11.2023 11:23 Ответить
+3
Але замовлення від МО так і нема. Зате є байки про міфічне зростання в тисячі разів дронів більше, яке собі приписує влада.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:53 Ответить
+1
Не піз..ть!! 3 дрони, які не проходять випробування, а виробник колишній депутат - це не виробництво !!!!
показать весь комментарий
06.11.2023 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
укр-ОБпром - сидить фуєва туча людей із зарплатами в сотні тис. грн, які - "ДОПОМАГАЮТЬ масштабувати"!!!!



афуєть просто!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.11.2023 11:23 Ответить
".... через поле, через гай, ходить хлопчик - Помагай"©!!
😡😡😡😡
показать весь комментарий
06.11.2023 12:13 Ответить
Не піз..ть!! 3 дрони, які не проходять випробування, а виробник колишній депутат - це не виробництво !!!!
показать весь комментарий
06.11.2023 11:25 Ответить
"...... наше СМУ пастроіла...... столько...... што равняєтся - 32 крижополям"!!!!!!

малолітній кіздючий ящик, а по факту саботажник та ворог!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.11.2023 11:30 Ответить
Допомагає ха ха. Тільки ні прі єтой влади.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:37 Ответить
Але замовлення від МО так і нема. Зате є байки про міфічне зростання в тисячі разів дронів більше, яке собі приписує влада.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:53 Ответить
ОПа вже направила на підприємства бравих ДБРівців з общуками та арештами документації та активів?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:54 Ответить
до приватних виробників, приходить воєнком, та каже що забирає 7 з 10 чоловіків.
це, до ти хто сумлінно подав данні до воєкомата, на бронь.
а знаєте яка зарплата у інженера в укроборонпромі? 12000 (дванадцять) тис грн. у магістра найкращого вузу україни.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:03 Ответить
Це ви про 12 тисяч ще погарячкували. Багато де це фантастика.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:07 Ответить
а чого тут нема зедебілів на зразок , , з сентеціями "а чого до 2019-го не зробили?"
показать весь комментарий
06.11.2023 12:05 Ответить
сьодні на зміні - Вячеслав Овчаренка!!))
показать весь комментарий
06.11.2023 14:36 Ответить
Рекордна дальність бойового вильоту - близько 1000 км: у серійне виробництво пішов український аналог іранських "Шахедів", - гендиректор "Укроборонпром" Сметанін
https://i.postimg.cc/T33jHngy/photo-2023-11-06-12-06-31.jpg
показать весь комментарий
06.11.2023 12:10 Ответить
покажите хоть один пуск этого аппарата, а не рекламный макет.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:43 Ответить
А з Розеблатом попередники масштабували ? І які гори наскладали?
показать весь комментарий
06.11.2023 12:38 Ответить
не вижу объявлений о вакансиях на оборонных предприятиях. какое масштабирование?
показать весь комментарий
06.11.2023 12:41 Ответить
👓 👀
показать весь комментарий
06.11.2023 12:52 Ответить
сколько человек наняли в оборонную промышленность за 2023 год? где трудовой фронт?
показать весь комментарий
06.11.2023 13:17 Ответить
У 128-й ГШБр підтвердили загибель 19 бійців унаслідок ворожого ракетного удару. Раніше ЗМІ повідомляли про 28 загиблих та 54 поранених військових.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:49 Ответить
"Масштабирует всем желающим"... кроме ЗСУ?
показать весь комментарий
06.11.2023 18:30 Ответить
 
 