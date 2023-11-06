"Укроборонпром" помогает частным фирмам масштабировать производство FPV-дронов

"Укроборонпром" помогает масштабировать разработки FPV-дронов всем, кто обращается в концерн.

Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", - отметил он.

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