"Укроборонпром" помогает частным фирмам масштабировать производство FPV-дронов
"Укроборонпром" помогает масштабировать разработки FPV-дронов всем, кто обращается в концерн.
Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.
"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в Украине началось серийное производство аналогов "шахедов"
Топ комментарии
+3 Roman Romal
показать весь комментарий06.11.2023 11:23 Ответить Ссылка
+3 CrossFirenko
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+1 Денис Александров #569443
показать весь комментарий06.11.2023 11:25 Ответить Ссылка
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афуєть просто!!!!!!!!!!!!
😡😡😡😡
малолітній кіздючий ящик, а по факту саботажник та ворог!!!!!!!!!!
це, до ти хто сумлінно подав данні до воєкомата, на бронь.
а знаєте яка зарплата у інженера в укроборонпромі? 12000 (дванадцять) тис грн. у магістра найкращого вузу україни.
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