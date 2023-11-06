Уничтожение двух вражеских минометов FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы ударного подразделения "Булава" и аэроразведки третьего батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили два вражеских миномета калибром 120 миллиметров.

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Эти дроны были изготовлены и переданы на фронт благодаря сообществам Цензор.НЕТ и Бутусов плюс. Ребята получили от вас очередную партию дронов, а мы для них готовим новых "Диких Шершнів".

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