Уничтожение двух вражеских минометов FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО
Бойцы ударного подразделения "Булава" и аэроразведки третьего батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили два вражеских миномета калибром 120 миллиметров.
Эти дроны были изготовлены и переданы на фронт благодаря сообществам Цензор.НЕТ и Бутусов плюс. Ребята получили от вас очередную партию дронов, а мы для них готовим новых "Диких Шершнів".
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Amber
показать весь комментарий06.11.2023 11:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий06.11.2023 12:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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