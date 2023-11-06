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Уничтожение двух вражеских минометов FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы ударного подразделения "Булава" и аэроразведки третьего батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили два вражеских миномета калибром 120 миллиметров.

Смотрите: Уничтожение российского танка FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Эти дроны были изготовлены и переданы на фронт благодаря сообществам Цензор.НЕТ и Бутусов плюс. Ребята получили от вас очередную партию дронов, а мы для них готовим новых "Диких Шершнів".

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пикап оккупантов уничтожается FPV-дроном "Диких Шершней". ВИДЕО

Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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,, Дикі Шершні " гарно працюють і назва супер
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06.11.2023 11:36 Ответить
такое впечатление, что это было брошенное рашенскими расчетами оружие
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06.11.2023 12:03 Ответить
 
 