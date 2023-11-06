Знищення двох ворожих мінометів FPV-дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Бійці ударного підрозділу "Булава" та аеророзвідки третього батальйону окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили два ворожі міномети калібром 120 міліметрів.

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Ці дрони були виготовлені та передані на фронт завдяки спільнот Цензор.НЕТ та Бутусов плюс. Хлопці отримали від вас чергову партію дронів, а ми для них готуємо нових "Диких Шершнів".

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