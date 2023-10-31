Пикап оккупантов уничтожается FPV-дроном "Диких Шершней". ВИДЕО
Эти дроны сообщества Бутусов+ и Цензор.НЕТ передали ударному подразделу "Булава". Разведку обеспечила аэроразведка третьего батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Им недавно вы помогли собрать на новые разведдроны.
Бойцы из Президентской бригады им. Б.Хмельницкого ведут активные боевые действия на важном направлении и нуждаются в новых партиях дронов. Но без вас их изготовление невозможно. Так что просим забросить от 100 гривен на реквизиты, а мы уже оперативно готовим новые дроны.
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