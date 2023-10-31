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Пикап оккупантов уничтожается FPV-дроном "Диких Шершней". ВИДЕО

Эти дроны сообщества Бутусов+ и Цензор.НЕТ передали ударному подразделу "Булава". Разведку обеспечила аэроразведка третьего батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Им недавно вы помогли собрать на новые разведдроны.

Бойцы из Президентской бригады им. Б.Хмельницкого ведут активные боевые действия на важном направлении и нуждаются в новых партиях дронов. Но без вас их изготовление невозможно. Так что просим забросить от 100 гривен на реквизиты, а мы уже оперативно готовим новые дроны.


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#дикішершні  @censor_net| Мы у Facebook и Twitter

Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+7
Божествений звукоряд.
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31.10.2023 21:05 Ответить
+4
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31.10.2023 21:28 Ответить
+3
каскадёры фуевы...!)
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31.10.2023 20:48 Ответить
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каскадёры фуевы...!)
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31.10.2023 20:48 Ответить
черокки говорящие с ветром
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31.10.2023 20:52 Ответить
Прізрачьний ґонщік.
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31.10.2023 20:54 Ответить
Божествений звукоряд.
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31.10.2023 21:05 Ответить
обезбашенный всадник
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31.10.2023 21:06 Ответить
Літня гума непередбачувана
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31.10.2023 21:10 Ответить
Остання путь-то шедевр наших бабусь! Смерть кацапам!
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31.10.2023 21:19 Ответить
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31.10.2023 21:28 Ответить
Таки відспівали! Бережемо свою пісенну спадщину.
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31.10.2023 22:37 Ответить
Обогнать, снизиться и зайти влоб, чтоб **** увидел свою смерть и успел обосраться.
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31.10.2023 23:22 Ответить
Поки розвертався б, могли розбігтися.
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01.11.2023 08:56 Ответить
 
 