Пікап окупантів знищується FPV-дроном "Диких Шершнів". ВIДЕО

Ці дрони спільноти Бутусов+ та Цензор.НЕТ передали ударному підрозділу "Булава". Розвідку забезпечила аеророзвідка третього батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Їм нещодавно ви допомогли зібрати на нові розвіддрони.

Бійці з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького ведуть активні бойові дії на важливому напрямку і потребують нових партій дронів. Але без вас їх виготовлення неможливе. Отже просимо закинути від 100 гривень на реквізити, а ми вже оперативно готуємо нові дрони.





За донат від 100 гривень на моно - забирайте подарунок в монобанці.



Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb



ПриватБанк: 4731219611037825



PayPal: [email protected]



#дикішершні @censor_net| Ми у Facebook та Twitter