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Пікап окупантів знищується FPV-дроном "Диких Шершнів". ВIДЕО

Ці дрони спільноти Бутусов+ та Цензор.НЕТ передали ударному підрозділу "Булава". Розвідку забезпечила аеророзвідка третього батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Їм нещодавно ви допомогли зібрати на нові розвіддрони.

Бійці з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького ведуть активні бойові дії на важливому напрямку і потребують нових партій дронів. Але без вас їх виготовлення неможливе. Отже просимо закинути від 100 гривень на реквізити, а ми вже оперативно готуємо нові дрони.



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#дикішершні  @censor_net| Ми у Facebook та Twitter

Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+7
Божествений звукоряд.
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31.10.2023 21:05 Відповісти
+4
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31.10.2023 21:28 Відповісти
+3
каскадёры фуевы...!)
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31.10.2023 20:48 Відповісти
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каскадёры фуевы...!)
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31.10.2023 20:48 Відповісти
черокки говорящие с ветром
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31.10.2023 20:52 Відповісти
Прізрачьний ґонщік.
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31.10.2023 20:54 Відповісти
Божествений звукоряд.
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31.10.2023 21:05 Відповісти
обезбашенный всадник
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31.10.2023 21:06 Відповісти
Літня гума непередбачувана
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31.10.2023 21:10 Відповісти
Остання путь-то шедевр наших бабусь! Смерть кацапам!
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31.10.2023 21:19 Відповісти
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31.10.2023 21:28 Відповісти
Таки відспівали! Бережемо свою пісенну спадщину.
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31.10.2023 22:37 Відповісти
Обогнать, снизиться и зайти влоб, чтоб **** увидел свою смерть и успел обосраться.
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31.10.2023 23:22 Відповісти
Поки розвертався б, могли розбігтися.
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01.11.2023 08:56 Відповісти
 
 