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Уничтожение российского танка FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы аэроразведки 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого и ударного подразделения "Булава" FPV-дроном "Дикі Шершні" добивают российский танк, оснащенный противоминными катками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Умелую работу и весомые результаты по уничтожению техники и живой силы операторами и разведчиками из бригады им. Б.Хмельницкого вы видели у нас десятки раз.

Наши защитники нуждаются в вашей помощи, ведь самое эффективное оружие на передке - FPV-дроны до сих пор снабжаются преимущественно волонтерами за средства граждан.

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танк (2274) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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гарний такий танк тюнінгований на такий дрона не шкода . це не якась іржава буханка .
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03.11.2023 03:02 Ответить
******** логика, спроси Пашу Губарева, как их ********* ЗСУ количеством бойцов в ВОСЕМЬ раз меньше...
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03.11.2023 03:31 Ответить
" Уничтожение российского танка FPV-дроном "Дикі Шершні"

Прекрасное попадание FPV дрона в танк - есть, много белого дыма от взрыва его об танк - есть, "уничтожение" танка - НЕТ.
Может все же для эффективного уничтожения подбитой вражеской бронетехники использовать бомбы ( закидывать гранаты в открытые люки ) с предназначенных под такую задачу дронов-бомберов и собирать донаты на них, а не тратить раз за разом и навсегда FPV дроны-камикадзе, в надежде на счастливый случай?
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03.11.2023 08:59 Ответить
Ну навіщо таку необізнанність виставляти та ще й кацапсячим язигом?
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03.11.2023 14:54 Ответить
 
 