Уничтожение российского танка FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО
Бойцы аэроразведки 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого и ударного подразделения "Булава" FPV-дроном "Дикі Шершні" добивают российский танк, оснащенный противоминными катками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Умелую работу и весомые результаты по уничтожению техники и живой силы операторами и разведчиками из бригады им. Б.Хмельницкого вы видели у нас десятки раз.
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Прекрасное попадание FPV дрона в танк - есть, много белого дыма от взрыва его об танк - есть, "уничтожение" танка - НЕТ.
Может все же для эффективного уничтожения подбитой вражеской бронетехники использовать бомбы ( закидывать гранаты в открытые люки ) с предназначенных под такую задачу дронов-бомберов и собирать донаты на них, а не тратить раз за разом и навсегда FPV дроны-камикадзе, в надежде на счастливый случай?