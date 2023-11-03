Уничтожение российского танка FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы аэроразведки 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого и ударного подразделения "Булава" FPV-дроном "Дикі Шершні" добивают российский танк, оснащенный противоминными катками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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