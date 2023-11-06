В Украине началось серийное производство аналогов "шахедов", - "Укроборонпром"
"Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед". Силы обороны уже заказывают его для своих операций.
Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", - отметил Сметанин.
Рекордная дальность боевого вылета новой разработки – 1000 километров. О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было только на стадии испытания.
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А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.
А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.
https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0
Дуже часто просто падають на початку свого маршруту.