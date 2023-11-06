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В Украине началось серийное производство аналогов "шахедов", - "Укроборонпром"

герман,сметанін

"Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед". Силы обороны уже заказывают его для своих операций.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", - отметил Сметанин.

Рекордная дальность боевого вылета новой разработки – 1000 километров. О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было только на стадии испытания.

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производство (480) Укроборонпром (1239) дроны (4127)


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Топ комментарии
+22
А десь вже рік тому твій попередник, пане Степанове, бив себе у груди й урочисто рапортував народові, що розпочалося серійне виробництво українських ударних дронів, які здатні вражати цілі на відстані більше 1000 км! І де вони? І які стратегічні цілі на росії вони вразили? Ви - лише @@здоболи!!!
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06.11.2023 10:42 Ответить
+14
памятаю як тут диванні екцперди розказували що шахеди то гівно і вони погоди на фронті не зроблять,а після півтори роки війни їх аналоги і у нас уже намагаються робити, і Китай до речі їх удосконалені аналоги у себе робить і кацапи у себе. Та й інші країни дивлячись на їх дешевезну і ефективність думають щось таке у себе запускати
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06.11.2023 10:36 Ответить
+14
Як втомлює цей триндьож. За одне крісло під його сракою можна придбати шахед.
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06.11.2023 10:43 Ответить
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Виготовити в Україні аналог цих, так би мовити, "шахедів" - дуже просто. Все, що треба, так це англійцям трошки натужитися і передати нам креслення цих апаратів. І все. "шахед" розроблено в Англії.
А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.

А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.

https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0
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06.11.2023 12:29 Ответить
Ага, рік назад вже впарювали "дрон на 1000 кілометрів". Його так ніхто і не побачив. Вже й забули, тепер нову казку запустили.
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06.11.2023 12:31 Ответить
якщо ти не бачив, це не означає, що ВСІ не бачили.
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06.11.2023 12:35 Ответить
І що ж ти побачив, окрім *******?
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06.11.2023 12:39 Ответить
піZдишь тут виключно ти, кацапа.
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06.11.2023 15:32 Ответить
******* дауни типу тебе і такі самі ідейні браття у владі.
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06.11.2023 15:40 Ответить
дик, даун тут тільки ти
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06.11.2023 16:11 Ответить
По москві прилетало парочка "бобрів"
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06.11.2023 14:01 Ответить
После громких заявлений хоть один сделали ? 1989 году тоже делали в Украине на шахеды похоже.
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06.11.2023 13:17 Ответить
більш потужний, чим шахед , літить на 1000 км, з врахуванням того, що шахед літить на 2000 км
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06.11.2023 14:00 Ответить
відсотків 20% "шахедів", зроблених рукожопим кацапам, до цілі не долітає.
Дуже часто просто падають на початку свого маршруту.
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06.11.2023 15:34 Ответить
це все змінює)
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06.11.2023 17:04 Ответить
Это из серии "Контранступ"?
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06.11.2023 14:44 Ответить
А дешевші і масовіші вам не підходять,бо тоді не вийде вкрасти надто багато грошенят. "Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", - зазначив Сметанін. Джерело:
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06.11.2023 18:49 Ответить
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