УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8779 відвідувачів онлайн
Новини
13 400 114

В Україні почалось серійне виробництво аналогів "шахедів", - "Укроборонпром"

герман,сметанін

"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед". Сили оборони вже замовляють його для своїх операцій.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – зазначив Сметанін.

Рекордна дальність бойового вильоту нової розробки - 1000 кілометрів. Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецька Rheinmetall та "Укроборонпром" утворили спільне підприємство, - Шмигаль

Автор: 

виробництво (1659) Укроборонпром (1739) дрони (4925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
А десь вже рік тому твій попередник, пане Степанове, бив себе у груди й урочисто рапортував народові, що розпочалося серійне виробництво українських ударних дронів, які здатні вражати цілі на відстані більше 1000 км! І де вони? І які стратегічні цілі на росії вони вразили? Ви - лише @@здоболи!!!
показати весь коментар
06.11.2023 10:42 Відповісти
+14
памятаю як тут диванні екцперди розказували що шахеди то гівно і вони погоди на фронті не зроблять,а після півтори роки війни їх аналоги і у нас уже намагаються робити, і Китай до речі їх удосконалені аналоги у себе робить і кацапи у себе. Та й інші країни дивлячись на їх дешевезну і ефективність думають щось таке у себе запускати
показати весь коментар
06.11.2023 10:36 Відповісти
+14
Як втомлює цей триндьож. За одне крісло під його сракою можна придбати шахед.
показати весь коментар
06.11.2023 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Виготовити в Україні аналог цих, так би мовити, "шахедів" - дуже просто. Все, що треба, так це англійцям трошки натужитися і передати нам креслення цих апаратів. І все. "шахед" розроблено в Англії.
А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.

А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.

https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0
показати весь коментар
06.11.2023 12:29 Відповісти
Ага, рік назад вже впарювали "дрон на 1000 кілометрів". Його так ніхто і не побачив. Вже й забули, тепер нову казку запустили.
показати весь коментар
06.11.2023 12:31 Відповісти
якщо ти не бачив, це не означає, що ВСІ не бачили.
показати весь коментар
06.11.2023 12:35 Відповісти
І що ж ти побачив, окрім *******?
показати весь коментар
06.11.2023 12:39 Відповісти
піZдишь тут виключно ти, кацапа.
показати весь коментар
06.11.2023 15:32 Відповісти
******* дауни типу тебе і такі самі ідейні браття у владі.
показати весь коментар
06.11.2023 15:40 Відповісти
дик, даун тут тільки ти
показати весь коментар
06.11.2023 16:11 Відповісти
По москві прилетало парочка "бобрів"
показати весь коментар
06.11.2023 14:01 Відповісти
После громких заявлений хоть один сделали ? 1989 году тоже делали в Украине на шахеды похоже.
показати весь коментар
06.11.2023 13:17 Відповісти
більш потужний, чим шахед , літить на 1000 км, з врахуванням того, що шахед літить на 2000 км
показати весь коментар
06.11.2023 14:00 Відповісти
відсотків 20% "шахедів", зроблених рукожопим кацапам, до цілі не долітає.
Дуже часто просто падають на початку свого маршруту.
показати весь коментар
06.11.2023 15:34 Відповісти
це все змінює)
показати весь коментар
06.11.2023 17:04 Відповісти
Это из серии "Контранступ"?
показати весь коментар
06.11.2023 14:44 Відповісти
А дешевші і масовіші вам не підходять,бо тоді не вийде вкрасти надто багато грошенят. "Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", - зазначив Сметанін. Джерело:
показати весь коментар
06.11.2023 18:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 