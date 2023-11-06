В Україні почалось серійне виробництво аналогів "шахедів", - "Укроборонпром"

"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед". Сили оборони вже замовляють його для своїх операцій.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – зазначив Сметанін.

Рекордна дальність бойового вильоту нової розробки - 1000 кілометрів. Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.

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