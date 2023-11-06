"Укроборонпром" допомагає приватним фірмам масштабувати виробництво FPV-дронів
Наразі "Укроборонпром" допомагає масштабувати розробки FPV-дронів всім, хто звертається до концерну.
Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що в Україні почалось серійне виробництво аналогів "шахедів"
Топ коментарі
+3 Roman Romal
показати весь коментар06.11.2023 11:23 Відповісти Посилання
+3 CrossFirenko
показати весь коментар06.11.2023 11:53 Відповісти Посилання
+1 Денис Александров #569443
показати весь коментар06.11.2023 11:25 Відповісти Посилання
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афуєть просто!!!!!!!!!!!!
😡😡😡😡
малолітній кіздючий ящик, а по факту саботажник та ворог!!!!!!!!!!
це, до ти хто сумлінно подав данні до воєкомата, на бронь.
а знаєте яка зарплата у інженера в укроборонпромі? 12000 (дванадцять) тис грн. у магістра найкращого вузу україни.
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