"Укроборонпром" допомагає приватним фірмам масштабувати виробництво FPV-дронів

Наразі "Укроборонпром" допомагає масштабувати розробки FPV-дронів всім, хто звертається до концерну.

Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що в Україні почалось серійне виробництво аналогів "шахедів"

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