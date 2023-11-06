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"Укроборонпром" допомагає приватним фірмам масштабувати виробництво FPV-дронів

дрони,fpv,shrike

Наразі "Укроборонпром" допомагає масштабувати розробки FPV-дронів всім, хто звертається до концерну.

Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що в Україні почалось серійне виробництво аналогів "шахедів"

Також читайте: Україна інвестує у власне виробництво патронів, - "Укроборонпром"

Автор: 

Укроборонпром (1739) Сметанін Герман (46) fpv-дрон (128)


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Топ коментарі
+3
укр-ОБпром - сидить фуєва туча людей із зарплатами в сотні тис. грн, які - "ДОПОМАГАЮТЬ масштабувати"!!!!



афуєть просто!!!!!!!!!!!!
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06.11.2023 11:23 Відповісти
+3
Але замовлення від МО так і нема. Зате є байки про міфічне зростання в тисячі разів дронів більше, яке собі приписує влада.
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06.11.2023 11:53 Відповісти
+1
Не піз..ть!! 3 дрони, які не проходять випробування, а виробник колишній депутат - це не виробництво !!!!
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06.11.2023 11:25 Відповісти
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укр-ОБпром - сидить фуєва туча людей із зарплатами в сотні тис. грн, які - "ДОПОМАГАЮТЬ масштабувати"!!!!



афуєть просто!!!!!!!!!!!!
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06.11.2023 11:23 Відповісти
".... через поле, через гай, ходить хлопчик - Помагай"©!!
😡😡😡😡
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06.11.2023 12:13 Відповісти
Не піз..ть!! 3 дрони, які не проходять випробування, а виробник колишній депутат - це не виробництво !!!!
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06.11.2023 11:25 Відповісти
"...... наше СМУ пастроіла...... столько...... што равняєтся - 32 крижополям"!!!!!!

малолітній кіздючий ящик, а по факту саботажник та ворог!!!!!!!!!!
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06.11.2023 11:30 Відповісти
Допомагає ха ха. Тільки ні прі єтой влади.
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06.11.2023 11:37 Відповісти
Але замовлення від МО так і нема. Зате є байки про міфічне зростання в тисячі разів дронів більше, яке собі приписує влада.
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06.11.2023 11:53 Відповісти
ОПа вже направила на підприємства бравих ДБРівців з общуками та арештами документації та активів?
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06.11.2023 11:54 Відповісти
до приватних виробників, приходить воєнком, та каже що забирає 7 з 10 чоловіків.
це, до ти хто сумлінно подав данні до воєкомата, на бронь.
а знаєте яка зарплата у інженера в укроборонпромі? 12000 (дванадцять) тис грн. у магістра найкращого вузу україни.
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06.11.2023 12:03 Відповісти
Це ви про 12 тисяч ще погарячкували. Багато де це фантастика.
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06.11.2023 12:07 Відповісти
а чого тут нема зедебілів на зразок , , з сентеціями "а чого до 2019-го не зробили?"
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06.11.2023 12:05 Відповісти
сьодні на зміні - Вячеслав Овчаренка!!))
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06.11.2023 14:36 Відповісти
Рекордна дальність бойового вильоту - близько 1000 км: у серійне виробництво пішов український аналог іранських "Шахедів", - гендиректор "Укроборонпром" Сметанін
https://i.postimg.cc/T33jHngy/photo-2023-11-06-12-06-31.jpg
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06.11.2023 12:10 Відповісти
покажите хоть один пуск этого аппарата, а не рекламный макет.
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06.11.2023 12:43 Відповісти
А з Розеблатом попередники масштабували ? І які гори наскладали?
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06.11.2023 12:38 Відповісти
не вижу объявлений о вакансиях на оборонных предприятиях. какое масштабирование?
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06.11.2023 12:41 Відповісти
👓 👀
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06.11.2023 12:52 Відповісти
сколько человек наняли в оборонную промышленность за 2023 год? где трудовой фронт?
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06.11.2023 13:17 Відповісти
У 128-й ГШБр підтвердили загибель 19 бійців унаслідок ворожого ракетного удару. Раніше ЗМІ повідомляли про 28 загиблих та 54 поранених військових.
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06.11.2023 12:49 Відповісти
"Масштабирует всем желающим"... кроме ЗСУ?
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06.11.2023 18:30 Відповісти
 
 