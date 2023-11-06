Україна інвестує у власне виробництво патронів, - "Укроборонпром"

У бюджет України на наступний рік закладені кошти на модернізацію і розвиток виробництва патронів.

Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч", - зазначив він.

Він додав, що частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів.

"Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва патронів у 2014 році після окупації "Луганського патронного заводу". Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство.

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Нагадаємо, також "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед". Сили оборони вже замовляють його для своїх операцій.