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Україна інвестує у власне виробництво патронів, - "Укроборонпром"

зброя,патрони

У бюджет України на наступний рік закладені кошти на модернізацію і розвиток виробництва патронів.

Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч", - зазначив він.

Він додав, що частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів.

"Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва патронів у 2014 році після окупації "Луганського патронного заводу". Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство.

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Нагадаємо, також "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед". Сили оборони вже замовляють його для своїх операцій.

Автор: 

зброя (7540) виробництво (1659) Укроборонпром (1739) ОПК (229)


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Топ коментарі
+16
Створили, але уставшіє ат вайни ідіоти в 19-му його зупинили, по-приколу. Бо ж їм на асфальт і шашлики не вистачало.
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06.11.2023 11:10 Відповісти
+9
ЗЕбуїни ніяк не можуть поєднати в логічний ланцюжок їх ідіотський вибір в квітні 19-го і повномасштабні війну. Ніяк ті придурки не можуть зрозуміти, що саме вони є головними винуватцями тої трагедії.
В серпні 18-го розпочато виробництво, а в 19-му зупинено. От звідси запитання, а чому ж то так сталось і чому путін напав?
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06.11.2023 11:19 Відповісти
+7
зупинити елементарно можна відмовою фінансування в держбюджеті, відмовою від закупок Міноборони, короче, невиконанням Держоборонзамовлення. Та й ти сам про це прекрасно знаєш, але граєш дурника Шимка.
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06.11.2023 11:17 Відповісти
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Створили, але уставшіє ат вайни ідіоти в 19-му його зупинили, по-приколу. Бо ж їм на асфальт і шашлики не вистачало.
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06.11.2023 11:10 Відповісти
Можна подробиці щодо "створили" і "зупинили"?
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06.11.2023 11:11 Відповісти
зупинити елементарно можна відмовою фінансування в держбюджеті, відмовою від закупок Міноборони, короче, невиконанням Держоборонзамовлення. Та й ти сам про це прекрасно знаєш, але граєш дурника Шимка.
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06.11.2023 11:17 Відповісти
покажите хотя бы фундамент патронного завода, который начали строить в 2014 и прекратили в 2019.
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06.11.2023 12:59 Відповісти
взагалі то ще простіше: просто не затверджувати ДОЗ...
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06.11.2023 11:19 Відповісти
Не підкажеш де створили? Піля Луганського заводу в Україні патронного не було...
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06.11.2023 11:12 Відповісти
на заводі Артема в Києві. Там виготовлялися всі **********. На жаль, в невеликих об'ємах. Та й ти це сам прекрасно знаєш.
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06.11.2023 11:14 Відповісти
ЗЕбуїни ніяк не можуть поєднати в логічний ланцюжок їх ідіотський вибір в квітні 19-го і повномасштабні війну. Ніяк ті придурки не можуть зрозуміти, що саме вони є головними винуватцями тої трагедії.
В серпні 18-го розпочато виробництво, а в 19-му зупинено. От звідси запитання, а чому ж то так сталось і чому путін напав?
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06.11.2023 11:19 Відповісти
ти не розумієш що таке патронний завод...Саме про ПАТРОННИЙ мова...Після Луганського ПАТРОННОГО в Україні не створювали, все інше словоблуддя
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06.11.2023 11:20 Відповісти
І не тільки бабла та устаткування а й специфічної сировини. як то порох. касюлі кулі,Латунь чи біметал
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06.11.2023 12:05 Відповісти
а чому після 2019 не створили НІ БУЯ !?

тільки розвалювали Нову армію
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06.11.2023 11:13 Відповісти
а після 19-го року ХТОСЬ Вялічайший побачив мир в очкє буйла
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06.11.2023 11:57 Відповісти
Создавали стугну,гром,вильху,богдану, Нептун в патронах нет такого дефицита,даже сейчас. Сейчас 90 процентов ущерба наносит именно Арта,как раз то что в 19 прикрыли зелёные товарищи.
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06.11.2023 12:27 Відповісти
В світі нєт бойца смєлєй че *** напуганній єврєй
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06.11.2023 12:06 Відповісти
22.08.2017

""Ми побудуємо новий патронний завод ***********, ми в Харкові відновимо будівництво "Оплотів", і ці новітні українські танки будуть захищати українську землю, ми побудуємо новітні ракети", - сказав глава держави."
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06.11.2023 13:25 Відповісти
Але настав квітень 19-го...
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06.11.2023 13:53 Відповісти
Поміняли шило на мило....
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06.11.2023 14:03 Відповісти
ЗЕбілізм хвороба тяжка і невиліковна...
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06.11.2023 14:08 Відповісти
прочитав одно слово...
Укроборонпром!!!
а він ще не здох???
бо Умеров створив другу кантору для закупівель та всяких торгів
то накуя тоді цей пром????
чи просто додаткові посадовці на шию держбюджету
щось я не чув що б звільняли тих хто займався закупівлями в УОП
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06.11.2023 11:18 Відповісти
Ну например, для того, чтобі бросать говно на вентилятор)) Видишь как хомячки перевозбудились!))
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06.11.2023 19:26 Відповісти
А шо сі сталося ? Півень клюнув у п'яту точку ОПу ?
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06.11.2023 11:07 Відповісти
П..ць шахеди далеко не літають з Криму в Яворів перед ти намотавши ще пару кругів біля Вінниці))
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06.11.2023 11:08 Відповісти
Велике Крадівництво: "Могили та хрести"

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06.11.2023 11:08 Відповісти
В. Наступному. ****. Році. Ну я просто скажу - телемарафон.
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06.11.2023 11:11 Відповісти
Я в цій державі не вірю ні чому і кажу що це черговий пі....еж.
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06.11.2023 11:13 Відповісти
ну слава богу не прошло и 10лет войны
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06.11.2023 11:23 Відповісти
А что это значит ""В Украине есть производство патронов, но не наше"?
Еще не отжали у когото?
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06.11.2023 11:27 Відповісти
приватне виробництво. Можливо. на орендованих на заводі Артема виробничих площах
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06.11.2023 11:55 Відповісти
тобто не державне
"не наше" - дивно звучить, наче укроборонпром також приватний
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06.11.2023 12:14 Відповісти
Вже майже десять років будують, замість одного, що був захоплений у Луганську в 2014.
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06.11.2023 11:37 Відповісти
Не патронів, а набоїв, писаки.
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06.11.2023 11:52 Відповісти
Втратили патронний завод разом з тепловозним, і з усім, що було в Луганську за обставин, коли важче було НЕ ВТРАТИТИ, ніж навпаки. Але якась підозріла бездіяльність керівництва зробила свою справу. Мало того, навіть повертали назад підрозділи, які входили на територію міста, в якому майже не було ворога.
Ось інтерв'ю з полковником Заболотним, який розповів про те, що звільнити Луганськ могли ще у травні 2014 року, бо в місті майже не було сепаратистів, але наказ зайняти місто так і не надійшов, хоча в нас там була механізована бригада(!).
Джерело:https://news.liga.net/politics/interview/polkovnik_zabolotnyy_my_mogli_osvobodit_lugansk_v_mae_2014_goda Боевой офицер - об отсутствии приказов, российском вторжении и Минске - новости Украины, Политика - LIGA.net .
А ось бійці "Айдару" про те, що могли ще у серпні 14-го визволити Луганськ. Джерело:https://economics.segodnya.ua/regions/donetsk/boycy-aydara-24-avgusta-my-mogli-osvobodit-lugansk-573596.html Бойцы "Айдара": "24 августа мы могли освободить Луганск" - Новости Донбасса | Сегодня .
Ось більш детально про це:https://realgazeta.com.ua/goryachii-avgust-2014_go-bitva-za-lugansk/ Горячий август 2014. Битва за Луганск .
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06.11.2023 11:56 Відповісти
Не брали бо не було причини списати на ворога бабло
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06.11.2023 12:08 Відповісти
Зробив помилку: "НЕ ВТРАТИТИ". Вірно без "НЕ".
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06.11.2023 12:17 Відповісти
та нащо брехати, вони не змогли звільнити Луганськ навіть в квітні! Ще тоді, коли "добровольцев настамнет" в луганську не було!
Та,брехуни, хоча би прогугліть, ось, наприклад, інфа "https://zn.ua/ukr/POLITICS/yarema-virushiv-do-donecka-parubiy-i-nalivaychenko-do-luganska-avakov-perebuvaye-v-harkovi-141149_.html (генпрокурор) Ярема вирушив до Донецька, (секретар РНБО) Парубій і (голова СБУ) Наливайченко - до Луганська, (міністр МВС) Аваков перебуває в Харкові ". Тільки Аваков, умовиши підлеглий "Ягуар" з Калинівки, зумів захистити Харків; інші нічого вдіяти не змогли! А після Харкова ***** послав в ОРДЛО "добровольців" з озброєнням!
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06.11.2023 13:15 Відповісти
про те що ось-ось збудують патронний завод ще АВАКОВ при порошенку обіцяв ...де ж той завод? де аваков?) Де ті гроші?
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06.11.2023 12:16 Відповісти
Інвестували, інвестують і будуть інвестувати. А чи з'являться патрони - хєр його знає... Українське інвестування - воно таке
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06.11.2023 13:09 Відповісти
 
 