Україна інвестує у власне виробництво патронів, - "Укроборонпром"
У бюджет України на наступний рік закладені кошти на модернізацію і розвиток виробництва патронів.
Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч", - зазначив він.
Він додав, що частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів.
"Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва патронів у 2014 році після окупації "Луганського патронного заводу". Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство.
Нагадаємо, також "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед". Сили оборони вже замовляють його для своїх операцій.
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В серпні 18-го розпочато виробництво, а в 19-му зупинено. От звідси запитання, а чому ж то так сталось і чому путін напав?
тільки розвалювали Нову армію
""Ми побудуємо новий патронний завод ***********, ми в Харкові відновимо будівництво "Оплотів", і ці новітні українські танки будуть захищати українську землю, ми побудуємо новітні ракети", - сказав глава держави."
Укроборонпром!!!
а він ще не здох???
бо Умеров створив другу кантору для закупівель та всяких торгів
то накуя тоді цей пром????
чи просто додаткові посадовці на шию держбюджету
щось я не чув що б звільняли тих хто займався закупівлями в УОП
Еще не отжали у когото?
"не наше" - дивно звучить, наче укроборонпром також приватний
Ось інтерв'ю з полковником Заболотним, який розповів про те, що звільнити Луганськ могли ще у травні 2014 року, бо в місті майже не було сепаратистів, але наказ зайняти місто так і не надійшов, хоча в нас там була механізована бригада(!).
Джерело:https://news.liga.net/politics/interview/polkovnik_zabolotnyy_my_mogli_osvobodit_lugansk_v_mae_2014_goda Боевой офицер - об отсутствии приказов, российском вторжении и Минске - новости Украины, Политика - LIGA.net .
А ось бійці "Айдару" про те, що могли ще у серпні 14-го визволити Луганськ. Джерело:https://economics.segodnya.ua/regions/donetsk/boycy-aydara-24-avgusta-my-mogli-osvobodit-lugansk-573596.html Бойцы "Айдара": "24 августа мы могли освободить Луганск" - Новости Донбасса | Сегодня .
Ось більш детально про це:https://realgazeta.com.ua/goryachii-avgust-2014_go-bitva-za-lugansk/ Горячий август 2014. Битва за Луганск .
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Та,брехуни, хоча би прогугліть, ось, наприклад, інфа "https://zn.ua/ukr/POLITICS/yarema-virushiv-do-donecka-parubiy-i-nalivaychenko-do-luganska-avakov-perebuvaye-v-harkovi-141149_.html (генпрокурор) Ярема вирушив до Донецька, (секретар РНБО) Парубій і (голова СБУ) Наливайченко - до Луганська, (міністр МВС) Аваков перебуває в Харкові ". Тільки Аваков, умовиши підлеглий "Ягуар" з Калинівки, зумів захистити Харків; інші нічого вдіяти не змогли! А після Харкова ***** послав в ОРДЛО "добровольців" з озброєнням!