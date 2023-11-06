РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости
4 464 48

Украина инвестирует в собственное производство патронов, - "Укроборонпром"

зброя,патрони

В бюджет Украины на следующий год заложены средства на модернизацию и развитие патронов.

Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность вооруженных сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году", - отметил он.

Он добавил, что часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов.

"Укроборонпром" потерял свои мощности по производству патронов в 2014 году после оккупации "Луганского патронного завода". С этого времени патроны производило лишь небольшое частное предприятие.

Читайте также: Украина наращивает производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, - Кулеба

Напомним, также "Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед". Силы обороны уже заказывают его для своих операций.

оружие (10269) производство (480) Укроборонпром (1239) ОПК (155)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Створили, але уставшіє ат вайни ідіоти в 19-му його зупинили, по-приколу. Бо ж їм на асфальт і шашлики не вистачало.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:10 Ответить
+9
ЗЕбуїни ніяк не можуть поєднати в логічний ланцюжок їх ідіотський вибір в квітні 19-го і повномасштабні війну. Ніяк ті придурки не можуть зрозуміти, що саме вони є головними винуватцями тої трагедії.
В серпні 18-го розпочато виробництво, а в 19-му зупинено. От звідси запитання, а чому ж то так сталось і чому путін напав?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:19 Ответить
+7
зупинити елементарно можна відмовою фінансування в держбюджеті, відмовою від закупок Міноборони, короче, невиконанням Держоборонзамовлення. Та й ти сам про це прекрасно знаєш, але граєш дурника Шимка.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Створили, але уставшіє ат вайни ідіоти в 19-му його зупинили, по-приколу. Бо ж їм на асфальт і шашлики не вистачало.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:10 Ответить
Можна подробиці щодо "створили" і "зупинили"?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:11 Ответить
зупинити елементарно можна відмовою фінансування в держбюджеті, відмовою від закупок Міноборони, короче, невиконанням Держоборонзамовлення. Та й ти сам про це прекрасно знаєш, але граєш дурника Шимка.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:17 Ответить
покажите хотя бы фундамент патронного завода, который начали строить в 2014 и прекратили в 2019.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:59 Ответить
взагалі то ще простіше: просто не затверджувати ДОЗ...
показать весь комментарий
06.11.2023 11:19 Ответить
Не підкажеш де створили? Піля Луганського заводу в Україні патронного не було...
показать весь комментарий
06.11.2023 11:12 Ответить
на заводі Артема в Києві. Там виготовлялися всі **********. На жаль, в невеликих об'ємах. Та й ти це сам прекрасно знаєш.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:14 Ответить
ЗЕбуїни ніяк не можуть поєднати в логічний ланцюжок їх ідіотський вибір в квітні 19-го і повномасштабні війну. Ніяк ті придурки не можуть зрозуміти, що саме вони є головними винуватцями тої трагедії.
В серпні 18-го розпочато виробництво, а в 19-му зупинено. От звідси запитання, а чому ж то так сталось і чому путін напав?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:19 Ответить
ти не розумієш що таке патронний завод...Саме про ПАТРОННИЙ мова...Після Луганського ПАТРОННОГО в Україні не створювали, все інше словоблуддя
показать весь комментарий
06.11.2023 11:20 Ответить
І не тільки бабла та устаткування а й специфічної сировини. як то порох. касюлі кулі,Латунь чи біметал
показать весь комментарий
06.11.2023 12:05 Ответить
а чому після 2019 не створили НІ БУЯ !?

тільки розвалювали Нову армію
показать весь комментарий
06.11.2023 11:13 Ответить
а після 19-го року ХТОСЬ Вялічайший побачив мир в очкє буйла
показать весь комментарий
06.11.2023 11:57 Ответить
Создавали стугну,гром,вильху,богдану, Нептун в патронах нет такого дефицита,даже сейчас. Сейчас 90 процентов ущерба наносит именно Арта,как раз то что в 19 прикрыли зелёные товарищи.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:27 Ответить
В світі нєт бойца смєлєй че *** напуганній єврєй
показать весь комментарий
06.11.2023 12:06 Ответить
22.08.2017

""Ми побудуємо новий патронний завод ***********, ми в Харкові відновимо будівництво "Оплотів", і ці новітні українські танки будуть захищати українську землю, ми побудуємо новітні ракети", - сказав глава держави."
показать весь комментарий
06.11.2023 13:25 Ответить
Але настав квітень 19-го...
показать весь комментарий
06.11.2023 13:53 Ответить
Поміняли шило на мило....
показать весь комментарий
06.11.2023 14:03 Ответить
ЗЕбілізм хвороба тяжка і невиліковна...
показать весь комментарий
06.11.2023 14:08 Ответить
прочитав одно слово...
Укроборонпром!!!
а він ще не здох???
бо Умеров створив другу кантору для закупівель та всяких торгів
то накуя тоді цей пром????
чи просто додаткові посадовці на шию держбюджету
щось я не чув що б звільняли тих хто займався закупівлями в УОП
показать весь комментарий
06.11.2023 11:18 Ответить
Ну например, для того, чтобі бросать говно на вентилятор)) Видишь как хомячки перевозбудились!))
показать весь комментарий
06.11.2023 19:26 Ответить
А шо сі сталося ? Півень клюнув у п'яту точку ОПу ?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:07 Ответить
П..ць шахеди далеко не літають з Криму в Яворів перед ти намотавши ще пару кругів біля Вінниці))
показать весь комментарий
06.11.2023 11:08 Ответить
Велике Крадівництво: "Могили та хрести"

показать весь комментарий
06.11.2023 11:08 Ответить
В. Наступному. ****. Році. Ну я просто скажу - телемарафон.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:11 Ответить
Я в цій державі не вірю ні чому і кажу що це черговий пі....еж.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:13 Ответить
ну слава богу не прошло и 10лет войны
показать весь комментарий
06.11.2023 11:23 Ответить
А что это значит ""В Украине есть производство патронов, но не наше"?
Еще не отжали у когото?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:27 Ответить
приватне виробництво. Можливо. на орендованих на заводі Артема виробничих площах
показать весь комментарий
06.11.2023 11:55 Ответить
тобто не державне
"не наше" - дивно звучить, наче укроборонпром також приватний
показать весь комментарий
06.11.2023 12:14 Ответить
Вже майже десять років будують, замість одного, що був захоплений у Луганську в 2014.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:37 Ответить
Не патронів, а набоїв, писаки.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:52 Ответить
Втратили патронний завод разом з тепловозним, і з усім, що було в Луганську за обставин, коли важче було НЕ ВТРАТИТИ, ніж навпаки. Але якась підозріла бездіяльність керівництва зробила свою справу. Мало того, навіть повертали назад підрозділи, які входили на територію міста, в якому майже не було ворога.
Ось інтерв'ю з полковником Заболотним, який розповів про те, що звільнити Луганськ могли ще у травні 2014 року, бо в місті майже не було сепаратистів, але наказ зайняти місто так і не надійшов, хоча в нас там була механізована бригада(!).
Джерело:https://news.liga.net/politics/interview/polkovnik_zabolotnyy_my_mogli_osvobodit_lugansk_v_mae_2014_goda Боевой офицер - об отсутствии приказов, российском вторжении и Минске - новости Украины, Политика - LIGA.net .
А ось бійці "Айдару" про те, що могли ще у серпні 14-го визволити Луганськ. Джерело:https://economics.segodnya.ua/regions/donetsk/boycy-aydara-24-avgusta-my-mogli-osvobodit-lugansk-573596.html Бойцы "Айдара": "24 августа мы могли освободить Луганск" - Новости Донбасса | Сегодня .
Ось більш детально про це:https://realgazeta.com.ua/goryachii-avgust-2014_go-bitva-za-lugansk/ Горячий август 2014. Битва за Луганск .
Коментарі потрібні?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:56 Ответить
Не брали бо не було причини списати на ворога бабло
показать весь комментарий
06.11.2023 12:08 Ответить
Зробив помилку: "НЕ ВТРАТИТИ". Вірно без "НЕ".
показать весь комментарий
06.11.2023 12:17 Ответить
та нащо брехати, вони не змогли звільнити Луганськ навіть в квітні! Ще тоді, коли "добровольцев настамнет" в луганську не було!
Та,брехуни, хоча би прогугліть, ось, наприклад, інфа "https://zn.ua/ukr/POLITICS/yarema-virushiv-do-donecka-parubiy-i-nalivaychenko-do-luganska-avakov-perebuvaye-v-harkovi-141149_.html (генпрокурор) Ярема вирушив до Донецька, (секретар РНБО) Парубій і (голова СБУ) Наливайченко - до Луганська, (міністр МВС) Аваков перебуває в Харкові ". Тільки Аваков, умовиши підлеглий "Ягуар" з Калинівки, зумів захистити Харків; інші нічого вдіяти не змогли! А після Харкова ***** послав в ОРДЛО "добровольців" з озброєнням!
показать весь комментарий
06.11.2023 13:15 Ответить
про те що ось-ось збудують патронний завод ще АВАКОВ при порошенку обіцяв ...де ж той завод? де аваков?) Де ті гроші?
показать весь комментарий
06.11.2023 12:16 Ответить
Інвестували, інвестують і будуть інвестувати. А чи з'являться патрони - хєр його знає... Українське інвестування - воно таке
показать весь комментарий
06.11.2023 13:09 Ответить
 
 