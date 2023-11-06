Украина инвестирует в собственное производство патронов, - "Укроборонпром"
В бюджет Украины на следующий год заложены средства на модернизацию и развитие патронов.
Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность вооруженных сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году", - отметил он.
Он добавил, что часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов.
"Укроборонпром" потерял свои мощности по производству патронов в 2014 году после оккупации "Луганского патронного завода". С этого времени патроны производило лишь небольшое частное предприятие.
Напомним, также "Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед". Силы обороны уже заказывают его для своих операций.
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В серпні 18-го розпочато виробництво, а в 19-му зупинено. От звідси запитання, а чому ж то так сталось і чому путін напав?
тільки розвалювали Нову армію
""Ми побудуємо новий патронний завод ***********, ми в Харкові відновимо будівництво "Оплотів", і ці новітні українські танки будуть захищати українську землю, ми побудуємо новітні ракети", - сказав глава держави."
Укроборонпром!!!
а він ще не здох???
бо Умеров створив другу кантору для закупівель та всяких торгів
то накуя тоді цей пром????
чи просто додаткові посадовці на шию держбюджету
щось я не чув що б звільняли тих хто займався закупівлями в УОП
Еще не отжали у когото?
"не наше" - дивно звучить, наче укроборонпром також приватний
Ось інтерв'ю з полковником Заболотним, який розповів про те, що звільнити Луганськ могли ще у травні 2014 року, бо в місті майже не було сепаратистів, але наказ зайняти місто так і не надійшов, хоча в нас там була механізована бригада(!).
Джерело:https://news.liga.net/politics/interview/polkovnik_zabolotnyy_my_mogli_osvobodit_lugansk_v_mae_2014_goda Боевой офицер - об отсутствии приказов, российском вторжении и Минске - новости Украины, Политика - LIGA.net .
А ось бійці "Айдару" про те, що могли ще у серпні 14-го визволити Луганськ. Джерело:https://economics.segodnya.ua/regions/donetsk/boycy-aydara-24-avgusta-my-mogli-osvobodit-lugansk-573596.html Бойцы "Айдара": "24 августа мы могли освободить Луганск" - Новости Донбасса | Сегодня .
Ось більш детально про це:https://realgazeta.com.ua/goryachii-avgust-2014_go-bitva-za-lugansk/ Горячий август 2014. Битва за Луганск .
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Та,брехуни, хоча би прогугліть, ось, наприклад, інфа "https://zn.ua/ukr/POLITICS/yarema-virushiv-do-donecka-parubiy-i-nalivaychenko-do-luganska-avakov-perebuvaye-v-harkovi-141149_.html (генпрокурор) Ярема вирушив до Донецька, (секретар РНБО) Парубій і (голова СБУ) Наливайченко - до Луганська, (міністр МВС) Аваков перебуває в Харкові ". Тільки Аваков, умовиши підлеглий "Ягуар" з Калинівки, зумів захистити Харків; інші нічого вдіяти не змогли! А після Харкова ***** послав в ОРДЛО "добровольців" з озброєнням!