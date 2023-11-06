Украина инвестирует в собственное производство патронов, - "Укроборонпром"

В бюджет Украины на следующий год заложены средства на модернизацию и развитие патронов.

Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность вооруженных сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году", - отметил он.

Он добавил, что часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов.

"Укроборонпром" потерял свои мощности по производству патронов в 2014 году после оккупации "Луганского патронного завода". С этого времени патроны производило лишь небольшое частное предприятие.

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Напомним, также "Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед". Силы обороны уже заказывают его для своих операций.