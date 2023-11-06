Украина наращивает производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, - Кулеба

Украина укрепляет военно-промышленный комплекс и активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от западных союзников.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Что касается возможных событий в 2024 году (после президентских выборов в США – ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки", - отметил он.

По его словам, Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений.

"Значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем нашу экономику", – добавил министр.

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