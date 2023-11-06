Украина наращивает производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, - Кулеба
Украина укрепляет военно-промышленный комплекс и активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от западных союзников.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
"Что касается возможных событий в 2024 году (после президентских выборов в США – ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки", - отметил он.
По его словам, Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений.
"Значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем нашу экономику", – добавил министр.
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+25 Виталий Танчик #518988
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+22 alexandr shamov
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+21 Василь #582260
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При чому тут ОПа зЕзіидента?
Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Національної поліції України становитиме 60,5 мільярда гривень. Це на 10,5 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році. Зростання 21%
Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Збройних сил України становитиме 1,69 трильйона гривень. Це на 200 мільярдів гривень більше, ніж 2023 року. Зростання 13%
… мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр. Джерело:
Чого міністр МЗС говорит про економіку, а не міністр економіки/промисловості/підприемності?
Чому у зю-команди всі займаються не своїми справами?
Міноборони планувало закупити понад 58 тисяч папок. Середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку - 351 гривня", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Випробування папки: https://www.youtube.com/watch?v=hdtDTgcGKfE&ab_channel=GunGunStyle
Розумний в нас повинен бути один.
Де Кулеба, а деоборонпром?
Якийсь сюрреалізм
Не дарма ж сформували ОПу. Там чорт ногу зломить - хто чим керує. Все засекречено, щоб не обезголовити керівництво країни при влучанні туди ракетою.
Або наростили виробництво мін до мінометів які не спрацьовували тому що там технічна помилка була у виробника.... або дрони Розенблата
1-ше -
2-ге - ні , світ має більше ніж достатньо так потрібних нам озброєнь та *********** !
А - ЩОБ ДАЛИ НАМ - оце робота міністра зовнішніх справ - Кулеби
16 місяців був лендліз, надання безкоштовно зброї для України - весь час "єксперти", посол, марафон пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні просимо, дайте в оренду, тобто на гірших умовах чим лендліз
що змінилось?
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."
"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
розвивався. Поставтеся з розумінням