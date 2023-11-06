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Украина наращивает производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, - Кулеба

зброя

Украина укрепляет военно-промышленный комплекс и активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от западных союзников.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Что касается возможных событий в 2024 году (после президентских выборов в США – ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки", - отметил он.

По его словам, Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений.

"Значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем нашу экономику", – добавил министр.

Читайте: В Украине сейчас образцов вооружения больше, чем в НАТО, - Генштаб ВСУ

Автор: 

оружие (10269) Кулеба Дмитрий (2880) ОПК (155)


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Топ комментарии
+25
Кулєба у нас міністр якоїсь промисловості, а може прем'єр-міністр чи може керує МО. Може нам за металургію будуть розповідати аграрії а керівники хімічних підприємств про атомну чи "зелену" енергетику???!!! Як вже обридло що ******* керівництво України є настільки непрофесійним, що вважає за "норму" казати будь кому непричетному про будь що у чому нічого не розуміє!!!
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06.11.2023 09:14 Ответить
+22
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА йолопа-трепача(зеподлизы): "...ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки" - это прозрение пришло к зебилам после того, когда амеры вот уже второй год вдалбливают гундосику в бестолковку, шо счастье не в наглости , стоять с протянутой рукой, а в гiдностi - самим шевелить булками.
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06.11.2023 09:15 Ответить
+21
Займись своїми основними задачами---ДИПЛОМАТІЯ, а не ліз не в свої сані
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06.11.2023 09:15 Ответить
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Хто це?
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06.11.2023 09:11 Ответить
придурок
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06.11.2023 09:42 Ответить
Підстилка
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06.11.2023 09:52 Ответить
А крадії нарощують обсяги крадівництва-як в останнє...
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06.11.2023 09:11 Ответить
А мільярдів дерев вже не буде? Гарний державний проєкт був у воюючий країні!
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06.11.2023 09:13 Ответить
Не на часі...
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06.11.2023 09:37 Ответить
Кулєба у нас міністр якоїсь промисловості, а може прем'єр-міністр чи може керує МО. Може нам за металургію будуть розповідати аграрії а керівники хімічних підприємств про атомну чи "зелену" енергетику???!!! Як вже обридло що ******* керівництво України є настільки непрофесійним, що вважає за "норму" казати будь кому непричетному про будь що у чому нічого не розуміє!!!
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06.11.2023 09:14 Ответить
У нас міністр освіти, напередодні повномаштабного вторгення, закриває академію зовнішньої розвідки, а завгосп- міністр оборони, звільняє командувача ССО.
При чому тут ОПа зЕзіидента?
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06.11.2023 09:55 Ответить
Займись своїми основними задачами---ДИПЛОМАТІЯ, а не ліз не в свої сані
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06.11.2023 09:15 Ответить
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА йолопа-трепача(зеподлизы): "...ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки" - это прозрение пришло к зебилам после того, когда амеры вот уже второй год вдалбливают гундосику в бестолковку, шо счастье не в наглости , стоять с протянутой рукой, а в гiдностi - самим шевелить булками.
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06.11.2023 09:15 Ответить
Гідність і клован-малорос - це несумісні поняття.
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06.11.2023 09:18 Ответить
Вдовбувати треба не гундосику, бо то є ніщо, порожнє місце, особисто від якого нічого не залежить. Довбати треба по черепках 73% дебілів, може хоч до когось то дійде, бо ж і далі уставшіє ат вайни хочуть приколів і щоб весело їм було.
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06.11.2023 09:20 Ответить
Ваш вариант - також дохлый случай, бо дэбилы трындят , мол, зэк их кинул, поц, зебил - на пути к этому. А мы как не любили украинский так и не устанем повторять, шо возлелеяны мы на сруцком... До тогож , iх 73% от пришедших голосовать, а пришло проголосовать около 37% от тех кто мог быг прийти и проголосовать, так що ваш закидон не до якихось там 13% челюстноговорящих, а к остальным 63% инфантилам, которые не проголосовали ваапше.
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06.11.2023 09:29 Ответить
Ніби ті, хто не прийшов голосувати, були розумними патріотами, а не "я політікой не цікавлюсь"
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06.11.2023 10:22 Ответить
Почему-то оказались инфантилами.
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06.11.2023 10:29 Ответить
Птица говорун, отличается...не чем!
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06.11.2023 09:15 Ответить
04.11.2023 tZe inform

Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Національної поліції України становитиме 60,5 мільярда гривень. Це на 10,5 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році. Зростання 21%

Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Збройних сил України становитиме 1,69 трильйона гривень. Це на 200 мільярдів гривень більше, ніж 2023 року. Зростання 13%
… мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр. Джерело:
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06.11.2023 09:16 Ответить
А за :.. війни не буде , їдьте шашличкі жерти, за дороги замість зброї , за прос.аний час , за загібель людей , яких ви залишили, казавши шо евакуюватися не треба , за Чонгар відповідати вам зеленим потворам, прийдеться !
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06.11.2023 09:16 Ответить
До чого тут Кулеба?
Чого міністр МЗС говорит про економіку, а не міністр економіки/промисловості/підприемності?
Чому у зю-команди всі займаються не своїми справами?
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06.11.2023 09:16 Ответить
Э-е-е, пане Маленький Тушканчику, тогда зеподлиз не будет зачтен...ЗЫ последнее время чел из кожи лезет, с башмаками залезть в зедупу.
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06.11.2023 09:22 Ответить
Це де так? У хворій уяві зєбілоїдних казнокрадів?
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06.11.2023 09:17 Ответить
Це утопія. В бюджеті на 2024 рік закладається зовнішнє фінансування в 41 млрд. дол. Де цей ****** думає брати такі гроші. Це фінансування всієї бюджетної сфери. Про військову підтримку я краще промовчу.
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06.11.2023 09:24 Ответить
ваєнні папки вже у виробництві.
Міноборони планувало закупити понад 58 тисяч папок. Середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку - 351 гривня", - йдеться у повідомленні Міноборони.
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06.11.2023 09:26 Ответить
якось я зразу не допетрав. Але ж то вчорашній день, зараз папки роблять з кераміки.
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06.11.2023 10:27 Ответить
З такої? За 351 грн? Оксід алюмінію, карбід кремнію і, ціна буде найвищою, карбід бора?
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06.11.2023 11:08 Ответить
нє, ви не в темі. Пластини з умера жумаділія.
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06.11.2023 12:37 Ответить
Це мабуть броньовані папки, такі, як у "Сергея" в фільмі "Жмурки"?
Випробування папки: https://www.youtube.com/watch?v=hdtDTgcGKfE&ab_channel=GunGunStyle
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06.11.2023 10:31 Ответить
Де? Знову я десь не там.
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06.11.2023 09:26 Ответить
Якщо так то і добре. І дуже секретно мілітаризують. Якщо ніхто з українців не помічає -то ворог точно не взнає.
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06.11.2023 09:27 Ответить
Це із серії як вони нарощують виробництво снарядів та набоїв
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06.11.2023 09:30 Ответить
Зе за минулий тиждень перенапрягся з виступами й інтерв'ю. Тепер черга Кулеби фігню нести. Зе після діалізу повернеться..
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06.11.2023 09:28 Ответить
Головне - щоб текст був не розумніший, а то і запутаніший чим у Величного.
Розумний в нас повинен бути один.
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06.11.2023 09:42 Ответить
Знову Почекати та подивитись???!!!
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06.11.2023 09:31 Ответить
патронный завод уже построили?
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06.11.2023 09:40 Ответить
Ще з 14 будують
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06.11.2023 10:08 Ответить
Щось ця заява пахне брехнею.
Де Кулеба, а деоборонпром?
Якийсь сюрреалізм
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06.11.2023 09:40 Ответить
Це щоб ніхто не докумекав як збудоване управління у верхівки кварталу95.
Не дарма ж сформували ОПу. Там чорт ногу зломить - хто чим керує. Все засекречено, щоб не обезголовити керівництво країни при влучанні туди ракетою.
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06.11.2023 09:46 Ответить
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06.11.2023 09:41 Ответить
А раніше не треба було *********** або беспілотників, як під Бахмутом до прикладу коли втрачали бригади із західною технікою а артилерія навіть по скупченню ворога не мала чим вдарити...

Або наростили виробництво мін до мінометів які не спрацьовували тому що там технічна помилка була у виробника.... або дрони Розенблата
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06.11.2023 09:43 Ответить
І шо асфальта більше не буде
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06.11.2023 09:46 Ответить
Війна з 2014, а вони тільки зараз намагаються мілітаризувати економіку. Дороги вже набудували?
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06.11.2023 09:48 Ответить
Без Кучмы не будет асфальта ...и 95 квартала....а Коломойский просто Шут в квартале Зеленский и прочее быдло....😁😁😁
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06.11.2023 09:50 Ответить
Як вже блювати хочеться від цих всих слуг. "міністр" ЗЕкордонних справ побачив десь збільшення ВПК. Два питання: яке воно має відношення до ВПК. А друге, весь світ разом взятий не встигає робити **********, то що їхнє зе-збільшеня дасть на військовому театрі. "Збідґльщегня" у них, суки. Раніше треба було "збільшувати", а не шашлики смажити. Сподіваюсь кожного з них побачити на лаві підсудних (риторичне)..
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06.11.2023 10:00 Ответить

1-ше -
2-ге - ні , світ має більше ніж достатньо так потрібних нам озброєнь та *********** !
А - ЩОБ ДАЛИ НАМ - оце робота міністра зовнішніх справ - Кулеби
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06.11.2023 10:33 Ответить
Щоб щось нарощувати треба мати базу з якої починається нарощування, а за роки зеленої влади вся базова складова вітчизняного ВПК майже знищена, а що не встигли знищити знаходиться в досить плачевному стані. До того ж, нарощування це досить абстрактне поняття, можна наростити на 1% і сказати, що нарощення відбувається... Вся ця балаканина Кулеби звичайне окозамилювання. Зе разом зі Слугами втрачає рейтинг і щоб якось його підтримати і йде вся ця балаканина. Не дуже зрозуміло, що буде з президентськими виборами, бо в законі чітко не прописано чи можуть вони відбуватися в період військового стану чи ні, але ОП вже готується до них от чому Кулеба, взагалі не дуже зрозуміло чому саме він, і несе всю цю маячню.
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06.11.2023 10:07 Ответить
Кулєбяка а ти звідки знаєш, що отримав команду від дЄрмака рота відкрити і казочки розказувати?
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06.11.2023 10:13 Ответить
"Значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр. Після цього ********** будуть видавати по карточках, так як їх не вистарчатиме , не кажучи про те.що їх і зараз.із Західною допомогою не густо
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06.11.2023 10:13 Ответить
там, где нам не хватает количества, мы берем умом. не зря сейчас активно взялись муляжи изготовлять. Клюют же русские
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07.11.2023 06:17 Ответить
Щось зовсім не зрозуміло
16 місяців був лендліз, надання безкоштовно зброї для України - весь час "єксперти", посол, марафон пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні просимо, дайте в оренду, тобто на гірших умовах чим лендліз

що змінилось?

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670

Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."

"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
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06.11.2023 10:41 Ответить
за отсутствием министра оборонной промышленности мы послушаем министра иностранных дел.
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06.11.2023 11:31 Ответить
да какая разница кто вещает, лишь бы делалось по факту, а не как всегда
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07.11.2023 06:16 Ответить
Базікало.
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06.11.2023 11:47 Ответить
цей кулеба скрізь, наче якась затичка.....коли воно вже пельку закриє
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06.11.2023 12:35 Ответить
Чого ви причепилися до людини. Він же ясно сказав, що "похмільні сніданки" в Макдоналсі то була звичайна річ. Так він навчався і розвивався. Поставтеся з розумінням
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06.11.2023 14:00 Ответить
 
 