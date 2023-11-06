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Новини
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Україна нарощує виробництво всіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, - Кулеба

зброя

Україна зміцнює військово-промисловий комплекс та активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від західних союзників.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США, - ред.), то нам доведеться почекати й подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки", - зазначив він.

За його словами, Україна наразі вкладає величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь.

"Значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна наразі виробляє снарядів "у рази більше", ніж за весь минулий рік, - Камишін

Автор: 

зброя (7540) Кулеба Дмитро (3604) ОПК (229)


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Топ коментарі
+25
Кулєба у нас міністр якоїсь промисловості, а може прем'єр-міністр чи може керує МО. Може нам за металургію будуть розповідати аграрії а керівники хімічних підприємств про атомну чи "зелену" енергетику???!!! Як вже обридло що ******* керівництво України є настільки непрофесійним, що вважає за "норму" казати будь кому непричетному про будь що у чому нічого не розуміє!!!
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06.11.2023 09:14 Відповісти
+22
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА йолопа-трепача(зеподлизы): "...ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки" - это прозрение пришло к зебилам после того, когда амеры вот уже второй год вдалбливают гундосику в бестолковку, шо счастье не в наглости , стоять с протянутой рукой, а в гiдностi - самим шевелить булками.
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06.11.2023 09:15 Відповісти
+21
Займись своїми основними задачами---ДИПЛОМАТІЯ, а не ліз не в свої сані
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06.11.2023 09:15 Відповісти
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06.11.2023 09:11 Відповісти
придурок
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06.11.2023 09:42 Відповісти
Підстилка
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06.11.2023 09:52 Відповісти
А крадії нарощують обсяги крадівництва-як в останнє...
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06.11.2023 09:11 Відповісти
А мільярдів дерев вже не буде? Гарний державний проєкт був у воюючий країні!
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06.11.2023 09:13 Відповісти
Не на часі...
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06.11.2023 09:37 Відповісти
Кулєба у нас міністр якоїсь промисловості, а може прем'єр-міністр чи може керує МО. Може нам за металургію будуть розповідати аграрії а керівники хімічних підприємств про атомну чи "зелену" енергетику???!!! Як вже обридло що ******* керівництво України є настільки непрофесійним, що вважає за "норму" казати будь кому непричетному про будь що у чому нічого не розуміє!!!
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06.11.2023 09:14 Відповісти
У нас міністр освіти, напередодні повномаштабного вторгення, закриває академію зовнішньої розвідки, а завгосп- міністр оборони, звільняє командувача ССО.
При чому тут ОПа зЕзіидента?
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06.11.2023 09:55 Відповісти
Займись своїми основними задачами---ДИПЛОМАТІЯ, а не ліз не в свої сані
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06.11.2023 09:15 Відповісти
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА йолопа-трепача(зеподлизы): "...ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки" - это прозрение пришло к зебилам после того, когда амеры вот уже второй год вдалбливают гундосику в бестолковку, шо счастье не в наглости , стоять с протянутой рукой, а в гiдностi - самим шевелить булками.
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06.11.2023 09:15 Відповісти
Гідність і клован-малорос - це несумісні поняття.
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06.11.2023 09:18 Відповісти
Вдовбувати треба не гундосику, бо то є ніщо, порожнє місце, особисто від якого нічого не залежить. Довбати треба по черепках 73% дебілів, може хоч до когось то дійде, бо ж і далі уставшіє ат вайни хочуть приколів і щоб весело їм було.
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06.11.2023 09:20 Відповісти
Ваш вариант - також дохлый случай, бо дэбилы трындят , мол, зэк их кинул, поц, зебил - на пути к этому. А мы как не любили украинский так и не устанем повторять, шо возлелеяны мы на сруцком... До тогож , iх 73% от пришедших голосовать, а пришло проголосовать около 37% от тех кто мог быг прийти и проголосовать, так що ваш закидон не до якихось там 13% челюстноговорящих, а к остальным 63% инфантилам, которые не проголосовали ваапше.
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06.11.2023 09:29 Відповісти
Ніби ті, хто не прийшов голосувати, були розумними патріотами, а не "я політікой не цікавлюсь"
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06.11.2023 10:22 Відповісти
Почему-то оказались инфантилами.
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06.11.2023 10:29 Відповісти
Птица говорун, отличается...не чем!
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06.11.2023 09:15 Відповісти
04.11.2023 tZe inform

Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Національної поліції України становитиме 60,5 мільярда гривень. Це на 10,5 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році. Зростання 21%

Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Збройних сил України становитиме 1,69 трильйона гривень. Це на 200 мільярдів гривень більше, ніж 2023 року. Зростання 13%
… мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр. Джерело:
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06.11.2023 09:16 Відповісти
А за :.. війни не буде , їдьте шашличкі жерти, за дороги замість зброї , за прос.аний час , за загібель людей , яких ви залишили, казавши шо евакуюватися не треба , за Чонгар відповідати вам зеленим потворам, прийдеться !
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06.11.2023 09:16 Відповісти
До чого тут Кулеба?
Чого міністр МЗС говорит про економіку, а не міністр економіки/промисловості/підприемності?
Чому у зю-команди всі займаються не своїми справами?
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06.11.2023 09:16 Відповісти
Э-е-е, пане Маленький Тушканчику, тогда зеподлиз не будет зачтен...ЗЫ последнее время чел из кожи лезет, с башмаками залезть в зедупу.
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06.11.2023 09:22 Відповісти
Це де так? У хворій уяві зєбілоїдних казнокрадів?
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06.11.2023 09:17 Відповісти
Це утопія. В бюджеті на 2024 рік закладається зовнішнє фінансування в 41 млрд. дол. Де цей ****** думає брати такі гроші. Це фінансування всієї бюджетної сфери. Про військову підтримку я краще промовчу.
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06.11.2023 09:24 Відповісти
ваєнні папки вже у виробництві.
Міноборони планувало закупити понад 58 тисяч папок. Середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку - 351 гривня", - йдеться у повідомленні Міноборони.
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06.11.2023 09:26 Відповісти
якось я зразу не допетрав. Але ж то вчорашній день, зараз папки роблять з кераміки.
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06.11.2023 10:27 Відповісти
З такої? За 351 грн? Оксід алюмінію, карбід кремнію і, ціна буде найвищою, карбід бора?
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06.11.2023 11:08 Відповісти
нє, ви не в темі. Пластини з умера жумаділія.
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06.11.2023 12:37 Відповісти
Це мабуть броньовані папки, такі, як у "Сергея" в фільмі "Жмурки"?
Випробування папки: https://www.youtube.com/watch?v=hdtDTgcGKfE&ab_channel=GunGunStyle
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06.11.2023 10:31 Відповісти
Де? Знову я десь не там.
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06.11.2023 09:26 Відповісти
Якщо так то і добре. І дуже секретно мілітаризують. Якщо ніхто з українців не помічає -то ворог точно не взнає.
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06.11.2023 09:27 Відповісти
Це із серії як вони нарощують виробництво снарядів та набоїв
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06.11.2023 09:30 Відповісти
Зе за минулий тиждень перенапрягся з виступами й інтерв'ю. Тепер черга Кулеби фігню нести. Зе після діалізу повернеться..
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06.11.2023 09:28 Відповісти
Головне - щоб текст був не розумніший, а то і запутаніший чим у Величного.
Розумний в нас повинен бути один.
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06.11.2023 09:42 Відповісти
Знову Почекати та подивитись???!!!
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06.11.2023 09:31 Відповісти
патронный завод уже построили?
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06.11.2023 09:40 Відповісти
Ще з 14 будують
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06.11.2023 10:08 Відповісти
Щось ця заява пахне брехнею.
Де Кулеба, а деоборонпром?
Якийсь сюрреалізм
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06.11.2023 09:40 Відповісти
Це щоб ніхто не докумекав як збудоване управління у верхівки кварталу95.
Не дарма ж сформували ОПу. Там чорт ногу зломить - хто чим керує. Все засекречено, щоб не обезголовити керівництво країни при влучанні туди ракетою.
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06.11.2023 09:46 Відповісти
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06.11.2023 09:41 Відповісти
А раніше не треба було *********** або беспілотників, як під Бахмутом до прикладу коли втрачали бригади із західною технікою а артилерія навіть по скупченню ворога не мала чим вдарити...

Або наростили виробництво мін до мінометів які не спрацьовували тому що там технічна помилка була у виробника.... або дрони Розенблата
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06.11.2023 09:43 Відповісти
І шо асфальта більше не буде
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06.11.2023 09:46 Відповісти
Війна з 2014, а вони тільки зараз намагаються мілітаризувати економіку. Дороги вже набудували?
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06.11.2023 09:48 Відповісти
Без Кучмы не будет асфальта ...и 95 квартала....а Коломойский просто Шут в квартале Зеленский и прочее быдло....😁😁😁
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06.11.2023 09:50 Відповісти
Як вже блювати хочеться від цих всих слуг. "міністр" ЗЕкордонних справ побачив десь збільшення ВПК. Два питання: яке воно має відношення до ВПК. А друге, весь світ разом взятий не встигає робити **********, то що їхнє зе-збільшеня дасть на військовому театрі. "Збідґльщегня" у них, суки. Раніше треба було "збільшувати", а не шашлики смажити. Сподіваюсь кожного з них побачити на лаві підсудних (риторичне)..
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06.11.2023 10:00 Відповісти

1-ше -
2-ге - ні , світ має більше ніж достатньо так потрібних нам озброєнь та *********** !
А - ЩОБ ДАЛИ НАМ - оце робота міністра зовнішніх справ - Кулеби
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06.11.2023 10:33 Відповісти
Щоб щось нарощувати треба мати базу з якої починається нарощування, а за роки зеленої влади вся базова складова вітчизняного ВПК майже знищена, а що не встигли знищити знаходиться в досить плачевному стані. До того ж, нарощування це досить абстрактне поняття, можна наростити на 1% і сказати, що нарощення відбувається... Вся ця балаканина Кулеби звичайне окозамилювання. Зе разом зі Слугами втрачає рейтинг і щоб якось його підтримати і йде вся ця балаканина. Не дуже зрозуміло, що буде з президентськими виборами, бо в законі чітко не прописано чи можуть вони відбуватися в період військового стану чи ні, але ОП вже готується до них от чому Кулеба, взагалі не дуже зрозуміло чому саме він, і несе всю цю маячню.
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06.11.2023 10:07 Відповісти
Кулєбяка а ти звідки знаєш, що отримав команду від дЄрмака рота відкрити і казочки розказувати?
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06.11.2023 10:13 Відповісти
"Значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр. Після цього ********** будуть видавати по карточках, так як їх не вистарчатиме , не кажучи про те.що їх і зараз.із Західною допомогою не густо
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06.11.2023 10:13 Відповісти
там, где нам не хватает количества, мы берем умом. не зря сейчас активно взялись муляжи изготовлять. Клюют же русские
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07.11.2023 06:17 Відповісти
Щось зовсім не зрозуміло
16 місяців був лендліз, надання безкоштовно зброї для України - весь час "єксперти", посол, марафон пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні просимо, дайте в оренду, тобто на гірших умовах чим лендліз

що змінилось?

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670

Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."

"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
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06.11.2023 10:41 Відповісти
за отсутствием министра оборонной промышленности мы послушаем министра иностранных дел.
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06.11.2023 11:31 Відповісти
да какая разница кто вещает, лишь бы делалось по факту, а не как всегда
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07.11.2023 06:16 Відповісти
Базікало.
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06.11.2023 11:47 Відповісти
цей кулеба скрізь, наче якась затичка.....коли воно вже пельку закриє
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06.11.2023 12:35 Відповісти
Чого ви причепилися до людини. Він же ясно сказав, що "похмільні сніданки" в Макдоналсі то була звичайна річ. Так він навчався і розвивався. Поставтеся з розумінням
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06.11.2023 14:00 Відповісти
 
 