Україна нарощує виробництво всіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, - Кулеба
Україна зміцнює військово-промисловий комплекс та активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від західних союзників.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США, - ред.), то нам доведеться почекати й подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки", - зазначив він.
За його словами, Україна наразі вкладає величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь.
"Значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр.
Топ коментарі
+25 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар06.11.2023 09:14 Відповісти Посилання
+22 alexandr shamov
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+21 Василь #582260
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При чому тут ОПа зЕзіидента?
Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Національної поліції України становитиме 60,5 мільярда гривень. Це на 10,5 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році. Зростання 21%
Згідно з проектом Державного бюджету України на 2024 рік, фінансування Збройних сил України становитиме 1,69 трильйона гривень. Це на 200 мільярдів гривень більше, ніж 2023 року. Зростання 13%
… мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр. Джерело:
Чого міністр МЗС говорит про економіку, а не міністр економіки/промисловості/підприемності?
Чому у зю-команди всі займаються не своїми справами?
Міноборони планувало закупити понад 58 тисяч папок. Середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку - 351 гривня", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Випробування папки: https://www.youtube.com/watch?v=hdtDTgcGKfE&ab_channel=GunGunStyle
Розумний в нас повинен бути один.
Де Кулеба, а деоборонпром?
Якийсь сюрреалізм
Не дарма ж сформували ОПу. Там чорт ногу зломить - хто чим керує. Все засекречено, щоб не обезголовити керівництво країни при влучанні туди ракетою.
Або наростили виробництво мін до мінометів які не спрацьовували тому що там технічна помилка була у виробника.... або дрони Розенблата
1-ше -
2-ге - ні , світ має більше ніж достатньо так потрібних нам озброєнь та *********** !
А - ЩОБ ДАЛИ НАМ - оце робота міністра зовнішніх справ - Кулеби
16 місяців був лендліз, надання безкоштовно зброї для України - весь час "єксперти", посол, марафон пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні просимо, дайте в оренду, тобто на гірших умовах чим лендліз
що змінилось?
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."
"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
розвивався. Поставтеся з розумінням