Україна нарощує виробництво всіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, - Кулеба

Україна зміцнює військово-промисловий комплекс та активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від західних союзників.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США, - ред.), то нам доведеться почекати й подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки", - зазначив він.

За його словами, Україна наразі вкладає величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь.

"Значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", - додав міністр.

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