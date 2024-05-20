У північнокорейській балістичній ракеті, яку випустила армія РФ по Україні, виявили 290 іноземних компонентів

У північнокорейській балістичній ракеті, яку Росія випустила по території України, виявили 290 компонентів мікроелектроніки, які виготовили понад 25 іноземних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

"Так, лише в одному об`єкті, ідентифікованому, як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо", – йдеться в дописі.

"Варто зазначити, що імпортна мікроелектроніка є основою усіх типів російських ракет. Таким чином, висновки українських та іноземних експертів засвідчують важливість контролю експорту комерційних електронних компонентів і водночас залежність країни-агресора Росії від чужих технологій", - заявив Рувін.

Раніше повідомлялось, що російські компанії імпортують танталові конденсатори, які використовують для виробництва ракет і безпілотників, через цілу низку країн, включно з державами-союзниками України.

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