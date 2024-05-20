Понад 11 тис. контейнерів зі зброєю закупила РФ у КНДР, - США
Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія закупила в Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив Вуд, російські сили використовували балістичні ракети КНДР для обстрілів України.
Він уточнив, що офіційно зафіксовано понад десяток таких випадків.
Від зауважив, що Росія із грудня закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.
Відносини Росії та КНДР
З березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.
Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.
До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.
Раніше повідомлялося, що в північнокорейській балістичній ракеті, яку випустила армія РФ по Україні, виявили 290 іноземних компонентів
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це мабудь перебор
бо писалиб КР, без НД, булоб чесно.
а головне щоб Україна не стала, ЗеНДР
бо таке вже проглядається. ще лиш розстрілу нема...
https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2024/05/20/samolety-okkupantov-sbrosili-chetyre/ Російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що за дві доби авіація путінських окупаційних сил «загубила» в районі міста Шебекіно Бєлгородської області чотири ФАБи .
Літаки ЗС РФ, які завдавали ударів по Харківській області, зокрема по Вовчанську, 17 травня скинули на прикордонний регіон країни-агресора три авіабомби, 18 травня - одну.
У п'ятницю у Шебекіно ФАБ-500 знайшли біля будинку на Ржевському шосе. Ніхто не постраждав, проте станом на 20 травня влада так і не вивезла бомбу для знищення. У передмісті у селищі Батрацька Дача виявили ФАБ-250, також обійшлося без жертв та поранених, снаряд ліквідували.
Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у Шебекіно на вулиці Машинобудівників. Внаслідок падіння бомби було пошкоджено фасад житлового будинку, вікна та паркан. Голова округу Володимир Жданов назвав інцидент «падінням вибухонебезпечного об'єкту».
В суботу у селищі Нова Таволжанка поблизу Шебекіно виявили ФАБ-500, обійшлося без жертв та постраждалих.
У косоглазих всього озброєння не вистачить щоб запихнути в таку кількість контейнерів.
Росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на звіт південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS).