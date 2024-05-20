Понад 11 тис. контейнерів зі зброєю закупила РФ у КНДР, - США

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія закупила в Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Вуд, російські сили використовували балістичні ракети КНДР для обстрілів України.

Він уточнив, що офіційно зафіксовано понад десяток таких випадків.

Від зауважив, що Росія із грудня закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.

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Відносини Росії та КНДР

З березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

Раніше повідомлялося, що в північнокорейській балістичній ракеті, яку випустила армія РФ по Україні, виявили 290 іноземних компонентів