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Новини
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Понад 11 тис. контейнерів зі зброєю закупила РФ у КНДР, - США

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія закупила в Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Вуд, російські сили використовували балістичні ракети КНДР для обстрілів України.

Він уточнив, що офіційно зафіксовано понад десяток таких випадків.

Від зауважив, що Росія із грудня закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.

Також читайте: США ввели санкції проти Росії через отримання зброї від Північної Кореї

Відносини Росії та КНДР

З березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

Раніше повідомлялося, що в північнокорейській балістичній ракеті, яку випустила армія РФ по Україні, виявили 290 іноземних компонентів

Автор: 

КНДР (1211) росія (64984) США (22614) Корея (58)


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Топ коментарі
+14
Ну, рахувати, Ви навчились! Дякую тримайте нас, і надалі, в курсі...
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20.05.2024 20:12
+13
Такий крок не залишиться без гідної відповіді - буде додатково закуплено ще 100 позашляховиків для нацполіції.
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20.05.2024 20:16
+10
Рамштайн, вчіться!
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20.05.2024 20:13
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Ну, рахувати, Ви навчились! Дякую тримайте нас, і надалі, в курсі...
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20.05.2024 20:12 Відповісти
і називати північну корею демократичною республікою, та щей народною....
це мабудь перебор
бо писалиб КР, без НД, булоб чесно.
а головне щоб Україна не стала, ЗеНДР
бо таке вже проглядається. ще лиш розстрілу нема...
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20.05.2024 21:52 Відповісти
Пора пончика в вертолет садить...или на встречу с Алиевым отправить.
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20.05.2024 20:12 Відповісти
Рамштайн, вчіться!
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20.05.2024 20:13 Відповісти
Захід надав в рази більше, але малороське жлобье не цінує, а жре клоунськи шашлики.
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20.05.2024 20:38 Відповісти
> Захід надав в рази більше

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20.05.2024 21:08 Відповісти
11 тис. контейнерів зі зброєю закупила Джерело:
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20.05.2024 23:25 Відповісти
Може, після таких закупок збільшаться самообстріли касапів?

https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2024/05/20/samolety-okkupantov-sbrosili-chetyre/ Російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що за дві доби авіація путінських окупаційних сил «загубила» в районі міста Шебекіно Бєлгородської області чотири ФАБи .

Літаки ЗС РФ, які завдавали ударів по Харківській області, зокрема по Вовчанську, 17 травня скинули на прикордонний регіон країни-агресора три авіабомби, 18 травня - одну.
У п'ятницю у Шебекіно ФАБ-500 знайшли біля будинку на Ржевському шосе. Ніхто не постраждав, проте станом на 20 травня влада так і не вивезла бомбу для знищення. У передмісті у селищі Батрацька Дача виявили ФАБ-250, також обійшлося без жертв та поранених, снаряд ліквідували.
Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у Шебекіно на вулиці Машинобудівників. Внаслідок падіння бомби було пошкоджено фасад житлового будинку, вікна та паркан. Голова округу Володимир Жданов назвав інцидент «падінням вибухонебезпечного об'єкту».
В суботу у селищі Нова Таволжанка поблизу Шебекіно виявили ФАБ-500, обійшлося без жертв та постраждалих.
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20.05.2024 20:14 Відповісти
Ви уявляєте скільки вони скинули на наші позиції цих фабів.... така інтенсивність помилок говорить про те що багато вильотів... б..ть..
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20.05.2024 20:44 Відповісти
Вісь зла добре мобілізуєтся ,росія ,кндр ,іран та інші ізгої ,все це не так було трагічно якби за цими тираніями не стояв Китай.
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20.05.2024 20:15 Відповісти
а що закупив херпіду,який з сьогодні просмто хер? ніщо
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20.05.2024 20:15 Відповісти
11 тис. контейнерів??? Той хто таке заявляє, він хоча б уявляє що це таке?
У косоглазих всього озброєння не вистачить щоб запихнути в таку кількість контейнерів.
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20.05.2024 20:16 Відповісти
Такий крок не залишиться без гідної відповіді - буде додатково закуплено ще 100 позашляховиків для нацполіції.
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20.05.2024 20:16 Відповісти
Оце я розумію- потужно! Одразу видно, що ви на своєму місці пане миністр!
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20.05.2024 20:27 Відповісти
То ще хтось скажіть що це не світова війна.
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20.05.2024 20:24 Відповісти
О це Допомога! При чому мовчки, не гавкая постійно на весь світ!!
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20.05.2024 20:26 Відповісти
І скільки росія заплатила за цю допомогу?
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20.05.2024 20:43 Відповісти
11 000 відосіків буде ?
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20.05.2024 20:34 Відповісти
О, а ця свиня кімчепух нехоче покататись на гелікоптері?
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20.05.2024 20:35 Відповісти
Путін подарував Кім Чен Ин автомобіль Aurus.
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20.05.2024 20:44 Відповісти
Ну то може воно вже накаталось, тепер хоче долітатися...))
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20.05.2024 23:56 Відповісти
Снаряди з КНДР часто вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки, близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі.

Росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на звіт південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS).
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20.05.2024 20:36 Відповісти
Частина вибухає а частиною роблять інтенсивні обстріли що перетворюють населені пункти на пустки які вже не можливо обороняти...
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20.05.2024 20:46 Відповісти
Ось так і тривають війни бо дипломатія стала заграванням до терористів.Замість того щоб їх знищувати.
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20.05.2024 20:45 Відповісти
цивілізованому світові вони не загрожують, а от Україні так і не випадково , дякуємо політичним елітам з 91 року
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20.05.2024 21:04 Відповісти
І ніяких проволочок - ранком гроші - в обід зброя а нам по пів - року обіцяють
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20.05.2024 20:49 Відповісти
відповідно з взаємними домовленостями США відміняють ленд- ліз для України і війскову допомогу більше як на пів-року ,в цей самий час 3,14дерація отримує " північно корейський і частково китайський ленд- ліз" .для наступу на Україну .( про що і константуємо відповідною за'явою для світової спільноти із трибуни ООН)))
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20.05.2024 20:54 Відповісти
А чи питав ху...ло у кіма дозволу стріляти по території України?
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21.05.2024 00:11 Відповісти
Як це, Корея надала зброю і не боіться єскалаціі. А як же Корея навіть не заборонила вживати зброю за межами рабсіі. Ті ба яки дива дивні... А що так можна було?
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21.05.2024 00:25 Відповісти
 
 