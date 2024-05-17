США ввели санкції проти Росії через отримання зброї від Північної Кореї

США оголосили про введення санкцій проти п’яти фізичних осіб та організацій у Росії, які пов’язані з передачею військового обладнання та компонентів між Північною Кореєю та РФ у порушення ембарго ООН на постачання зброї КНДР.

Про це заяив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Росія все більше покладається на боєприпаси з КНДР для ведення війни проти України", – сказав Міллер.

Він зазначив, що Росія вже застосувала проти України понад 40 балістичних ракет виробництва КНДР, а також боєприпаси, які Москва імпортувала попри резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Поглиблення відносин між КНДР і Росією становить масштабну загрозу глобальній безпеці та міжнародному режиму нерозповсюдження", – підкреслив Міллер.

Він також зауважив, що США засуджують вето Росії, яке вона застосувала проти резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандату експертів Комітету ООН, які документували порушення санкцій з боку Пхеньяна.

На засіданні Ради безпеки ООН 28 березня Росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вето Росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження цього мандату є фактично зізнанням у військовій співпраці Москви з Пхеньяном.

Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.