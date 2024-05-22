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У США немає інформації про постачання Китаєм летальної зброї до РФ, - Білий дім

салліван

У США немає інформації про постачання Китаєм летальної зброї до Росії.

Про це заявив радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день", – заявив Салліван на брифінгу для ЗМІ, уточнивши, що "з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну оперативну картину".

За словами Саллівана, він хоче краще зрозуміти, про що саме хотів сказати міністр Шеппс.

"Зовсім недавно ми висловлювали в досить терміновому порядку нашу стурбованість тим, що Китай робить для підживлення російської військової машини, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурсами російську оборонно-промислову базу. Це відбувається зараз. Це те, чим ми занепокоєні, і ми вжили заходів, щоб впоратися з цим узгоджено з нашими союзниками і партнерами, і ви можете очікувати більше таких заходів у майбутньому", – заявив Салліван

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважають неприйнятними дії Китаю, що допомагають Росії у війні проти України, - Білий Дім

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що летальна зброя зараз надходить або буде надходити з Китаю до РФ.

Автор: 

Китай (4555) США (22643) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+7
А у Британії така інформація є, нещодавно писали.
Розбирайтеся між собою!
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22.05.2024 23:15
+4
Тут конечно было бы лучше когда американцы не заметят поставку в Украину по сотне Томагавков из Буринди, Эритреи, Буркина-Фасо. И пофиг что их там нет, но поставить то могут
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22.05.2024 23:25
+3
- Мойша, де ви берете гроші?
- У тумбочці.
- А хто гроші кладе у тумбочку?
- Ріва.
- А де Ріва гроші бере?
- Я їй даю.
- А ви де берете гроші???
- У тумбочці.

Снаряди та ракети у рашу йдуть з пібнічної корєї.
А у північну корею їх поставляє кітай.
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22.05.2024 23:26
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А у Британії така інформація є, нещодавно писали.
Розбирайтеся між собою!
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22.05.2024 23:15 Відповісти
Де писали? Хто писав?
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23.05.2024 02:59 Відповісти
ще б пак !
саліван, подивись на свій Ролекс!
він звісно ж зроблений у Швейцарії
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22.05.2024 23:16 Відповісти
Не повірите але "Ролекс" дійсно роблять у Швейцарії.
Якщо "мейд ін Чайна" то підробка.
У офіційних магазинах "only - made in Swiss".
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23.05.2024 02:58 Відповісти
А на заборі що написано? А там - нема!
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23.05.2024 07:00 Відповісти
Ось, ось, США не знають, а у тутешніх ванговістів вже є така інформація і вони трубять що все знають. Може їм перейди на службу в радники Байдена? Корисніше будуть там, ніж тут безглузді коментарі писати.
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22.05.2024 23:17 Відповісти
це теж англійський ванговіст ,котрий знає те, про що "теж знає" .але куплений куйлом і "не знає" американський(салоі іван)- https://censor.net/ua/news/3490757/chy_nadaye_letalnu_zbroyi_kytayi_rf
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22.05.2024 23:48 Відповісти
Куколд - і в Африці Америці куколд
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22.05.2024 23:22 Відповісти
Нажаль куколдів роблять з Українців бо немає ні зброї власної ні влади нормальної яка би її виробляла та дбала про безпеку держави. А США з кацапами давненько грають доброго і поганого поліцейського ще з 90-х коли відібрали за допомогою продажних хохлів кравчука і кучми ЯЗ і прирекли Український народ на знищення...
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22.05.2024 23:29 Відповісти
Наша песня хороша...а через місяць заявлять що давно за цим спостерігали і навалили повні штани стурбованості. І ви ще шось хочете від Зебабуїнів коли в той самий час самі "сміливі" поліцейскі світи себе ведуть як двулічні п*дараси?
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22.05.2024 23:23 Відповісти
Тут конечно было бы лучше когда американцы не заметят поставку в Украину по сотне Томагавков из Буринди, Эритреи, Буркина-Фасо. И пофиг что их там нет, но поставить то могут
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22.05.2024 23:25 Відповісти
- Мойша, де ви берете гроші?
- У тумбочці.
- А хто гроші кладе у тумбочку?
- Ріва.
- А де Ріва гроші бере?
- Я їй даю.
- А ви де берете гроші???
- У тумбочці.

Снаряди та ракети у рашу йдуть з пібнічної корєї.
А у північну корею їх поставляє кітай.
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22.05.2024 23:26 Відповісти
Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день", - заявив на брифінгу для ЗМІ, САЛЛІВАН ((((САЛО І ІВАН)))- ЧОРНІ ОКУЛЯРИ КУЙЛА ,КОТРІ ВІН ПРИКУПИВ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ БАЙДЕНА і за котрими прихована війскова допомога комуністів Китю ,терористам і вбивцям 3,14дерації...
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22.05.2024 23:42 Відповісти
А навіщо зборку поставляти...можна і в розібраному вигляді...а там вже рукожопі якось зберуть..
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23.05.2024 00:03 Відповісти
Вірити прокремлівському Саллівану-це всерівно,що повірити в патріотизм Єрмака,бо його мама набила собі тату в вигляді тризуба.
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23.05.2024 00:25 Відповісти
Куколды позорные
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23.05.2024 00:26 Відповісти
Ми це вже чули теж саме про півн Корею ,а по факту 13 тис контейнерів зі зброєю поставлено.Штати схоже навіть неусвідолюють що втратили вплив і що їх Китай намагається оустити ніжче плінтуса.Це гівно китайське потрібно придавити в зародку поки не пізно.Бо ця зараза ця саранча йде кроком по планеті як отрута.
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23.05.2024 01:32 Відповісти
Эти поставки Китаю триста лет не нужны, да еще и напрямую. Там даже банки многие, опасаясь санкций США, ограничили работу с рфией. Какое оружие.
А вот Сев. Корея это другое дело...
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23.05.2024 01:47 Відповісти
Джейк Селіван:
"Ми не маємо інфи щодо постачання Китаєм зброї до РФ. Спитайте у Лаврова - він також не має такої інформації".
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23.05.2024 02:21 Відповісти
А як би була, то що?
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23.05.2024 02:53 Відповісти
"Салліван з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну оперативну картину".

Це називається включити дурня, що нічого невідомо, а потім надавати по шапці Британії що має дані розвідки які забули "узгодити" зі США.
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23.05.2024 03:22 Відповісти
Позиція по принципу: нічого не знаю, нічого не бачу, нічого нікому не скажу.
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23.05.2024 06:14 Відповісти
В США є зтурбованість
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23.05.2024 06:54 Відповісти
Відкрийте йому око!
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23.05.2024 07:01 Відповісти
Мабуть навчились у страусів - чуть шо, зразу голову в пісок.
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23.05.2024 07:02 Відповісти
Якщо Шеппс сказав що американська розвідка має докази, значить хтось із двох бреше.
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23.05.2024 07:05 Відповісти
Правду ми дізнаємось через 50 років коли розсекретять папери ЦРУ.
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23.05.2024 08:22 Відповісти
Те, що ви не бачите, не означає, що його не має ...
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23.05.2024 13:11 Відповісти
 
 