У США немає інформації про постачання Китаєм летальної зброї до РФ, - Білий дім
У США немає інформації про постачання Китаєм летальної зброї до Росії.
Про це заявив радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день", – заявив Салліван на брифінгу для ЗМІ, уточнивши, що "з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну оперативну картину".
За словами Саллівана, він хоче краще зрозуміти, про що саме хотів сказати міністр Шеппс.
"Зовсім недавно ми висловлювали в досить терміновому порядку нашу стурбованість тим, що Китай робить для підживлення російської військової машини, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурсами російську оборонно-промислову базу. Це відбувається зараз. Це те, чим ми занепокоєні, і ми вжили заходів, щоб впоратися з цим узгоджено з нашими союзниками і партнерами, і ви можете очікувати більше таких заходів у майбутньому", – заявив Салліван
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що летальна зброя зараз надходить або буде надходити з Китаю до РФ.
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саліван, подивись на свій Ролекс!
він звісно ж зроблений у Швейцарії
Якщо "мейд ін Чайна" то підробка.
У офіційних магазинах "only - made in Swiss".
АфриціАмериці куколд
- У тумбочці.
- А хто гроші кладе у тумбочку?
- Ріва.
- А де Ріва гроші бере?
- Я їй даю.
- А ви де берете гроші???
- У тумбочці.
Снаряди та ракети у рашу йдуть з пібнічної корєї.
А у північну корею їх поставляє кітай.
А вот Сев. Корея это другое дело...
"Ми не маємо інфи щодо постачання Китаєм зброї до РФ. Спитайте у Лаврова - він також не має такої інформації".
Це називається включити дурня, що нічого невідомо, а потім надавати по шапці Британії що має дані розвідки які забули "узгодити" зі США.