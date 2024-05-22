У США немає інформації про постачання Китаєм летальної зброї до РФ, - Білий дім

У США немає інформації про постачання Китаєм летальної зброї до Росії.

Про це заявив радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день", – заявив Салліван на брифінгу для ЗМІ, уточнивши, що "з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну оперативну картину".

За словами Саллівана, він хоче краще зрозуміти, про що саме хотів сказати міністр Шеппс.

"Зовсім недавно ми висловлювали в досить терміновому порядку нашу стурбованість тим, що Китай робить для підживлення російської військової машини, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурсами російську оборонно-промислову базу. Це відбувається зараз. Це те, чим ми занепокоєні, і ми вжили заходів, щоб впоратися з цим узгоджено з нашими союзниками і партнерами, і ви можете очікувати більше таких заходів у майбутньому", – заявив Салліван

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважають неприйнятними дії Китаю, що допомагають Росії у війні проти України, - Білий Дім

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що летальна зброя зараз надходить або буде надходити з Китаю до РФ.