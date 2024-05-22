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В США нет информации о поставках Китаем летального оружия в РФ, - Белый дом

салліван

У США нет информации о поставках Китаем летального оружия в Россию.

Об этом заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Возвращаясь к 2022 году, я фактически стоял на этой трибуне и предупреждал о своей обеспокоенности тем, что Китай может предоставить прямую летальную помощь России. Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, мы не видим этого на сегодняшний день", - заявил Салливан на брифинге для СМИ, уточнив, что "с нетерпением ждет разговора с Великобританией, чтобы убедиться, что мы имеем общую оперативную картину".

По словам Салливана, он хочет лучше понять, о чем именно хотел сказать министр Шеппс.

"Совсем недавно мы выражали в достаточно срочном порядке нашу обеспокоенность тем, что Китай делает для подпитки российской военной машины, не предоставляя оружие напрямую, но обеспечивая ресурсами российскую оборонно-промышленную базу. Это происходит сейчас. Это то, чем мы обеспокоены, и мы приняли меры, чтобы справиться с этим согласованно с нашими союзниками и партнерами, и вы можете ожидать больше таких мер в будущем", - заявил Салливан

Читайте также: США принимают участие в подготовке к Глобальному саммиту мира, - Салливан

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что летальное оружие сейчас поступает или будет поступать из Китая в РФ.

Автор: 

Китай (2946) США (26513) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+7
А у Британії така інформація є, нещодавно писали.
Розбирайтеся між собою!
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22.05.2024 23:15
+4
Тут конечно было бы лучше когда американцы не заметят поставку в Украину по сотне Томагавков из Буринди, Эритреи, Буркина-Фасо. И пофиг что их там нет, но поставить то могут
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22.05.2024 23:25
+3
- Мойша, де ви берете гроші?
- У тумбочці.
- А хто гроші кладе у тумбочку?
- Ріва.
- А де Ріва гроші бере?
- Я їй даю.
- А ви де берете гроші???
- У тумбочці.

Снаряди та ракети у рашу йдуть з пібнічної корєї.
А у північну корею їх поставляє кітай.
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22.05.2024 23:26
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Правила форума Совет форумчан
А у Британії така інформація є, нещодавно писали.
Розбирайтеся між собою!
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22.05.2024 23:15 Ответить
Де писали? Хто писав?
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23.05.2024 02:59 Ответить
ще б пак !
саліван, подивись на свій Ролекс!
він звісно ж зроблений у Швейцарії
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22.05.2024 23:16 Ответить
Не повірите але "Ролекс" дійсно роблять у Швейцарії.
Якщо "мейд ін Чайна" то підробка.
У офіційних магазинах "only - made in Swiss".
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23.05.2024 02:58 Ответить
А на заборі що написано? А там - нема!
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23.05.2024 07:00 Ответить
Ось, ось, США не знають, а у тутешніх ванговістів вже є така інформація і вони трубять що все знають. Може їм перейди на службу в радники Байдена? Корисніше будуть там, ніж тут безглузді коментарі писати.
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22.05.2024 23:17 Ответить
це теж англійський ванговіст ,котрий знає те, про що "теж знає" .але куплений куйлом і "не знає" американський(салоі іван)- https://censor.net/ua/news/3490757/chy_nadaye_letalnu_zbroyi_kytayi_rf
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22.05.2024 23:48 Ответить
Куколд - і в Африці Америці куколд
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22.05.2024 23:22 Ответить
Нажаль куколдів роблять з Українців бо немає ні зброї власної ні влади нормальної яка би її виробляла та дбала про безпеку держави. А США з кацапами давненько грають доброго і поганого поліцейського ще з 90-х коли відібрали за допомогою продажних хохлів кравчука і кучми ЯЗ і прирекли Український народ на знищення...
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22.05.2024 23:29 Ответить
Наша песня хороша...а через місяць заявлять що давно за цим спостерігали і навалили повні штани стурбованості. І ви ще шось хочете від Зебабуїнів коли в той самий час самі "сміливі" поліцейскі світи себе ведуть як двулічні п*дараси?
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22.05.2024 23:23 Ответить
Тут конечно было бы лучше когда американцы не заметят поставку в Украину по сотне Томагавков из Буринди, Эритреи, Буркина-Фасо. И пофиг что их там нет, но поставить то могут
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22.05.2024 23:25 Ответить
- Мойша, де ви берете гроші?
- У тумбочці.
- А хто гроші кладе у тумбочку?
- Ріва.
- А де Ріва гроші бере?
- Я їй даю.
- А ви де берете гроші???
- У тумбочці.

Снаряди та ракети у рашу йдуть з пібнічної корєї.
А у північну корею їх поставляє кітай.
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22.05.2024 23:26 Ответить
Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день", - заявив на брифінгу для ЗМІ, САЛЛІВАН ((((САЛО І ІВАН)))- ЧОРНІ ОКУЛЯРИ КУЙЛА ,КОТРІ ВІН ПРИКУПИВ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ БАЙДЕНА і за котрими прихована війскова допомога комуністів Китю ,терористам і вбивцям 3,14дерації...
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22.05.2024 23:42 Ответить
А навіщо зборку поставляти...можна і в розібраному вигляді...а там вже рукожопі якось зберуть..
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23.05.2024 00:03 Ответить
Вірити прокремлівському Саллівану-це всерівно,що повірити в патріотизм Єрмака,бо його мама набила собі тату в вигляді тризуба.
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23.05.2024 00:25 Ответить
Куколды позорные
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23.05.2024 00:26 Ответить
Ми це вже чули теж саме про півн Корею ,а по факту 13 тис контейнерів зі зброєю поставлено.Штати схоже навіть неусвідолюють що втратили вплив і що їх Китай намагається оустити ніжче плінтуса.Це гівно китайське потрібно придавити в зародку поки не пізно.Бо ця зараза ця саранча йде кроком по планеті як отрута.
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23.05.2024 01:32 Ответить
Эти поставки Китаю триста лет не нужны, да еще и напрямую. Там даже банки многие, опасаясь санкций США, ограничили работу с рфией. Какое оружие.
А вот Сев. Корея это другое дело...
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23.05.2024 01:47 Ответить
Джейк Селіван:
"Ми не маємо інфи щодо постачання Китаєм зброї до РФ. Спитайте у Лаврова - він також не має такої інформації".
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23.05.2024 02:21 Ответить
А як би була, то що?
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23.05.2024 02:53 Ответить
"Салліван з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну оперативну картину".

Це називається включити дурня, що нічого невідомо, а потім надавати по шапці Британії що має дані розвідки які забули "узгодити" зі США.
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23.05.2024 03:22 Ответить
Позиція по принципу: нічого не знаю, нічого не бачу, нічого нікому не скажу.
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23.05.2024 06:14 Ответить
В США є зтурбованість
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23.05.2024 06:54 Ответить
Відкрийте йому око!
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23.05.2024 07:01 Ответить
Мабуть навчились у страусів - чуть шо, зразу голову в пісок.
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23.05.2024 07:02 Ответить
Якщо Шеппс сказав що американська розвідка має докази, значить хтось із двох бреше.
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23.05.2024 07:05 Ответить
Правду ми дізнаємось через 50 років коли розсекретять папери ЦРУ.
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23.05.2024 08:22 Ответить
Те, що ви не бачите, не означає, що його не має ...
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23.05.2024 13:11 Ответить
 
 