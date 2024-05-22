В США нет информации о поставках Китаем летального оружия в РФ, - Белый дом
У США нет информации о поставках Китаем летального оружия в Россию.
Об этом заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Возвращаясь к 2022 году, я фактически стоял на этой трибуне и предупреждал о своей обеспокоенности тем, что Китай может предоставить прямую летальную помощь России. Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, мы не видим этого на сегодняшний день", - заявил Салливан на брифинге для СМИ, уточнив, что "с нетерпением ждет разговора с Великобританией, чтобы убедиться, что мы имеем общую оперативную картину".
По словам Салливана, он хочет лучше понять, о чем именно хотел сказать министр Шеппс.
"Совсем недавно мы выражали в достаточно срочном порядке нашу обеспокоенность тем, что Китай делает для подпитки российской военной машины, не предоставляя оружие напрямую, но обеспечивая ресурсами российскую оборонно-промышленную базу. Это происходит сейчас. Это то, чем мы обеспокоены, и мы приняли меры, чтобы справиться с этим согласованно с нашими союзниками и партнерами, и вы можете ожидать больше таких мер в будущем", - заявил Салливан
Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что летальное оружие сейчас поступает или будет поступать из Китая в РФ.
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Розбирайтеся між собою!
саліван, подивись на свій Ролекс!
він звісно ж зроблений у Швейцарії
Якщо "мейд ін Чайна" то підробка.
У офіційних магазинах "only - made in Swiss".
АфриціАмериці куколд
- У тумбочці.
- А хто гроші кладе у тумбочку?
- Ріва.
- А де Ріва гроші бере?
- Я їй даю.
- А ви де берете гроші???
- У тумбочці.
Снаряди та ракети у рашу йдуть з пібнічної корєї.
А у північну корею їх поставляє кітай.
А вот Сев. Корея это другое дело...
"Ми не маємо інфи щодо постачання Китаєм зброї до РФ. Спитайте у Лаврова - він також не має такої інформації".
Це називається включити дурня, що нічого невідомо, а потім надавати по шапці Британії що має дані розвідки які забули "узгодити" зі США.