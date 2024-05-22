Китай оказывает или готовится оказать летальную помощь России, - Шеппс

Разведки Великобритании и США имеют доказательства предоставления военной помощи Китая Российской Федерации, которую затем используют в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

"Американская и британская оборонные разведки имеют доказательства того, что летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину, я считаю, что это важное событие", - отметил Шеппс, однако доказательств не предоставил.

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны Китай хотел представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", - отметил Шеппс.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что технологическая поддержка со стороны Китая позволяет России вести войну против Украины.

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