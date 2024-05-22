Китай оказывает или готовится оказать летальную помощь России, - Шеппс
Разведки Великобритании и США имеют доказательства предоставления военной помощи Китая Российской Федерации, которую затем используют в войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.
"Американская и британская оборонные разведки имеют доказательства того, что летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину, я считаю, что это важное событие", - отметил Шеппс, однако доказательств не предоставил.
"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны Китай хотел представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", - отметил Шеппс.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что технологическая поддержка со стороны Китая позволяет России вести войну против Украины.
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Alles klar.
Тому США зараз втіху робить ставку на Індію, як на майбутнього лідера регіону. Бо та ж сама Індія як повія поки- і нашим і вашим і станцюємо і спляшемо, і більш склоняється до китаю.
А як тільки Китай поміняє всю геополітику світу- ось тоді Китай і відіграється на всьму світу по повній.
Не претендую на істину в останній інстанції, але часом дуже уважно слухаю людей, які є спецами по Китаю та іже з ним
Тому - будемо посмотреть, як кажуть, хто прав. Не даремно США вважають Китай найбільшою угрозою в світі на сьогодні.
Их отсылки к ссср и комунизму\социализму -- лишь манипуляция своим стадом тупых баранов.
Эта ярая декомунизация в Украине играла манипуляторам только на руку, помогая рашистам тригерить идиотов.
Раніше раісся сама всю зброю робила, Китай лише запчастини подвійного призначення давав.
Якщо у кацапів є можливість одержати більше зброї, то вони цим авжеж скористаються.
У США вже почали позбуватись.
До т.зв. "мирних перемовин" путлеру необхідно захопити кілька тисяч кв.км. у Харківській, Сумській та можливо Чернігівській обл. Саме ці території будуть запропоновані путлером як поступка з його боку: "Все, що я захопив - залишається мені, а за це я виводжу війська з півночі України". Переговори плануються наприкінці літа - осінь, тобто часу для захоплення не так багато. Для інтенсифікації захоплення необхідно багато техніки та ***********. Їх явно не вистачає путлеру. Тут треба розуміти, що ДО переговорів путлеру дуже хотілося б і ВСЮ Донецьку обл. окупувати.
Думаю саме для цього путлер і зустрічався з Сі - обговорити/затвердити такий план та отримати від Сі средства(маю на увазі військові) для реалізації плану. Чим більше путлер захопить нових територій на півночі України - тим більш значущою буде його "поступка" на переговорах і тим ймовірніше прийняття путлерівських умов.
Україна вистояла. Збереглася як держава. Путлеру не вдалося захопити ВРЮ Україну та зробити з неї феодальне князівство. Захід допоміг, відстояв. Ну, а те, що відкусили частину території… Ну, то таке. Буває. Німеччина понад 40 років жила розділеною навпіл. І шо, ФРН погано почувалася? Корея досі навпіл розділена. У Південній Кореї погано? Фінляндія в 1939 р. втратила 10% території. Причому СРСР забрав нікелеві родовища на півночі - основний дохід тодішньої Фінляндії. Фінляндія погано почувається?
Не справедливо? - Так.
Нам (українцям) не подобається? - Так.
Чи можемо ми, в принципі, перемогти армію РФ? Можемо. Для цього потрібно змінити ВСЕ в країні. Чи це реально? Ні.
- закінчаться гроші на війну бо це дорого + санкції.
- сколапсує економіка бо наче пів миру ввели "санкції з ада".
- в них закінчиться зброя.
- в них закінчаться люди, а мобілізації ніколи не буде бо це своєрідне визнання поразки + думали що там ніхто не захоче іти на війну.
- захід нас засипе зброєю.
Зараз:
- гроші/економіка не кінчаются бо є країни що бодро торгують з рашкою (тільки Китай чого вартий).
- зброя теж не дуже кінчається бо ВПК паше у 3 зміни, будують нові заводи. А прогалину поки закрили за рахунок Ірану/Кндр.
- люди теж не кінчаються. Це для мене найбільша загадка. Як кацапи охоче ідуть на смерть без роздумів, а за ними далі ідуть і далі. Мабуть гроші важливіше за життя. Хер їх знає.
- Америка нам зброю не давала майже пів року, тим часом від Європи ми отримали з гулькин ніс. Ось вам і західний впк. Як тут хтось сказав про їх зброю - довго, дорого, мало.
- техніка наче їм не так дуже і потрібна (коли м'яса валом). Харківський наступ це демонструє. Вони дуже мало там юзать техніку. По Оріксу динаміка втрат (саме по харк напрямку) взагалі не в нашу користь на жаль, дуже не в нашу, але ж наче ми в обороні.
Так, зараз у них не дуже виходить. Але ж є приказка - поки товстий схудне - худий здохне. Ось вони на це і роблять ставку. Подивіться, у нас зараз дуже багато бажаючих мобілізуватись? Не дуже. Але ок, ще нашкребуть людей - ще може на рік вистачить. А далі?
2. Про нові заводи говорив - 3-5 років для будівництва та виходу на потужності. Іран та КНДР - можуть і закривають мінімум потреб РФ. Міг би Китай. Але Китай стримують. Покі що.
3. Про людей так само говорив. Безмозких "заробітчан" - 30 000/міс. Це межа. І ця межа хоч і дозволяє поступово нарощувати угруповання РФ, але надто повільно.
4. Західний ВПК - проблема. Але вони прокидаються. Повільно та сумно, але прокидаються. Чудес чекати годі, т.к. їх власна безпека - понад усе. Тому ми ніколи не отримуватимемо ВСЮ продукцію західного ВПК. Але чим більше вони випускатимуть - тим більше ми отримуватимемо. Плюс активніше піде процес реновації - стару техніку активніше віддаватимуть.
5. Ведення бойових дій - так, це проблема. Орки прогресують, ЗСУ - деградують. Це видно навіть далеким від війни. Без зміни всієї парадигми держави - змінити це неможливо. Надії на такі зміни - нуль. Це розуміють у країнах Заходу. Тому… лише мирні переговори.
Диктатури троти демократій!
нафіга китаю, так підставлятися?
китай, все це може надати через кндр.
і налагодити комплектуючі без манкіровки, може в мінімальні строки.
may be no.
May be 122mm --
I don't know.
А ще ваші компанії збудують ще там декілька заводів або закажуть продукцію у місцевих виробників під своїм брендом... тому що це дуже дешево і приносить великі прибутки адже раша продає в замін підтримки в Китай ресурси дешевше риночної вартості...
Піля цього ще їх срані смартфони Редмі, Ксіомі та інше лайно і електроніку купувати