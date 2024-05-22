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Новини
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Китай надає або готується надати летальну допомогу Росії, - Шеппс

Грант Шеппс

Розвідки Великої Британії та США мають докази надання військової допомоги Китаю Російській Федерації, яку потім використовують у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters, про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

"Американська та британська оборонні розвідки мають докази того, що летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну, я вважаю, що це важлива подія", - наголосив Шеппс, проте доказів не надав.

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна", - зазначив Шеппс.

Нагадаємо,  раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що технологічна підтримка з боку Китаю дозволяє Росії вести війну проти України.

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Автор: 

Китай (4555) допомога (8322) росія (65010) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+32
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той. хто вірить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі...
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22.05.2024 14:02
+22
Соплежуи все шо можуть. Китай теж заборонить приміняти зброю виключно в межах расасеі?
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22.05.2024 13:57
+21
С первых дней войны Китай помогает московии всем. От оружия, до с спутниковой связи, разведки и тд. Поэтому, не должно быть никакого китайского оборудования в критически важных узлах, особенно связанных с передачей данных.
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22.05.2024 14:01
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> Ми повинні бути стурбовані цим...

Alles klar.
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22.05.2024 13:56 Відповісти
І не інакше.
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22.05.2024 14:28 Відповісти
Соплежуи все шо можуть. Китай теж заборонить приміняти зброю виключно в межах расасеі?
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22.05.2024 13:57 Відповісти
Они больше озабочены туалетами тансгендеров.
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22.05.2024 18:52 Відповісти
Китай отримує найбільше вигоди з цієї війни і робить усе, аби вона тривала якомога довше.
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22.05.2024 13:58 Відповісти
хм. нуу тут питання. США вже китайцям підняли мита на їхні електромобілі на 100%. де тут виграш? а через свою агресивну риторику і "нейтральну" підтримку комуняками кацапні, значно прискорився відтік інвестицій і капіталів з Китаю до Індії, В'єтнаму, інших країн... то де тут виграш? Крім того, зараз і ЄС послідує за Штатами і теж введе митні обмеження на торгівлю з комуняками. а торгівля комуняків із ЄС і Штатами сягає близько 1,5 трлн доларів у рік. а торгівля комуняків із кацапами сягає тільки 200 лярдів за рік. Звісно, що торгуючи із кацапами і допомагаючи кацапам у війні, комуняки не втратять усю свою торгівлю із ЄС і Штатами, однак вона може здорово просісти і таки просяде. тому комняки зараз балансують між економічними вигодами/втратами через свою підтримку кацапні і між політичними можливими здобутками у разі перемоги кацапні у війні. тобто перемога кацапні у війні набагато менш ймовірна, ніж економічна просадка самих комуняк.
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22.05.2024 15:00 Відповісти
А тут не тільки питання економіки та грошей- ту т ще і геополітика. Китаю дуже треба підпрорядкувати повністю собі Тайвань, потім Філіппіни- які на сьогодні є найбільшою базою для війск НАТО та США в регіоні, та показати глобальному півдню- що Китай хоче і може бути володарем положення та може перекроїти геополітичну карту миру на свою користь. Тим самим роль ведучої країни в світі буде виконувати Китай , а не США. Тому допомога рашкє та перемога рашки покаже, що США слабки, а Китай і рашка , як диктатури ( до диктаторським режимів схільні більшисть країн півдня та сходу) набагато сильніші, ніж демократичні краіни, які ще й і трусоваті, у відмінності від всіх цих країн сходу і півдня.
Тому США зараз втіху робить ставку на Індію, як на майбутнього лідера регіону. Бо та ж сама Індія як повія поки- і нашим і вашим і станцюємо і спляшемо, і більш склоняється до китаю.
А як тільки Китай поміняє всю геополітику світу- ось тоді Китай і відіграється на всьму світу по повній.

Не претендую на істину в останній інстанції, але часом дуже уважно слухаю людей, які є спецами по Китаю та іже з ним
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22.05.2024 17:04 Відповісти
Америка сама себе зливає. Що демократи, що республіканці зараз переймаються більш туалетами для тран-сексуалів, ніж втрачанням своїх лідерських позицій.
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22.05.2024 18:42 Відповісти
і не претендуйте. бо це утопія, а не натяк на істину. Китай вже показав які вони вояки з В'єтнамом.. це ж не тільки одні Штати будуть проти Китаю, якщо він полізе на Тайвань. У японців на тих комуняк давно руки чешуться. до того ж японці вже відійшли від свого пацифізму і зараз швидкими темпами нарощують свою військову міць. а ще ж є Південна Корея поруч. а там і Австралія з Новою Зеландією недалеко.. та й Індія. Ви кажете, що індуси до китайців тяжіють. )) це жарт такий? індуси з китайцями вороги з давніх давен. Не буде Китай рипатись силою кроїти кордони. економічно так, буде продовжувати свою агресивну економічну політику. але то до пори, до часу. така агресія вмить обрубується, як на днях це показово зробили американці, ввівши мито на комуняцькі електромобілі до 100 %. без торгівлі з Штатами і Європою китайському дракону кляска настане за кілька років. будуть знову на горобців полювати.
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22.05.2024 19:11 Відповісти
Ви не дооцінюєте Китай, так як всі зеленожопі в свій час кричали про раху- то в неї війська закінчуються, то ракети, то хрін зна що. Ви не компетентні в китаю більше ніж я А Індія як би не ворогувала- а живе поруч з Китаєм, і Китай набагато більш развитий, ніж Індія, тому Індія буде поки слухати і підпорядковуватися Китаю, якби вам не хотілось іншого.
Тому - будемо посмотреть, як кажуть, хто прав. Не даремно США вважають Китай найбільшою угрозою в світі на сьогодні.
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23.05.2024 11:43 Відповісти
не варто мене порівнювати із зеленожопими.. стосовно підпорядкування Індії Китаю, то це звідки у вас така інформація є?
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23.05.2024 20:33 Відповісти
Коммунякам (а paшkа - это тоже перекрасившиеся коммуняки) выгода до лампочки. Психология коммуняк - это психология террористов. Они органически ненавидят свободный мир и мечтают его сначала подчинить себе, а потом уничтожить.
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22.05.2024 17:39 Відповісти
Это уродство паРаша ни с ссср ни с коммунистическими идеями ничего общего не имеет.
Их отсылки к ссср и комунизму\социализму -- лишь манипуляция своим стадом тупых баранов.
Эта ярая декомунизация в Украине играла манипуляторам только на руку, помогая рашистам тригерить идиотов.
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22.05.2024 18:51 Відповісти
Это понятно. Я потому и пишу "коммуняки", а не коммунисты, ибо коммунизм - это вообще-то утопия. Главное в рaшkованских и китайских коммуняках - это их ненависть к свободному, демократическому миру и тяга к тоталитаризму, контролю всего и всех. Они антагонисты западной цивилизации. Это главное. И этого достаточно, чтобы считать их - paшkу и китай, врагами всего свободного мира. Декоммунизацию в Украине проводили правильно - это символы, связывавшие Украину с paшkой, вот только прежде надо было армию строить хорошую.
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22.05.2024 19:46 Відповісти
Значить, не все так ладно у раіссі, якщо Китай вже зброю починає постачати.
Раніше раісся сама всю зброю робила, Китай лише запчастини подвійного призначення давав.
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22.05.2024 13:59 Відповісти
На війні багато зброї та людей не буває.

Якщо у кацапів є можливість одержати більше зброї, то вони цим авжеж скористаються.
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22.05.2024 17:25 Відповісти
С первых дней войны Китай помогает московии всем. От оружия, до с спутниковой связи, разведки и тд. Поэтому, не должно быть никакого китайского оборудования в критически важных узлах, особенно связанных с передачей данных.
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22.05.2024 14:01 Відповісти
По всьому Заходу натикані мільйони китайських камер відеоспостереження.
У США вже почали позбуватись.
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22.05.2024 14:09 Відповісти
В той час коли США та Європа на державному ріані масово відмовилися від китайського телекомунікаційного і відео обладнання, в Україні все навпаки і все китайське по всіх вулицях у всіх містах, до якого кацапи мають повний доступ, як показала практика. Навіть стратегічне підприємство Мотор Січ у 2015 році намагалися сплавити китайцям за плюшки, які потім китайці вимагали у корупціонерів повернути
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22.05.2024 18:26 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той. хто вірить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі...
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22.05.2024 14:02 Відповісти
"Ми повинні бути стурбовані цим" - захід вже заздалегідь визначив свою реакцію на це.
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22.05.2024 14:02 Відповісти
"Ми повинні бути стурбовані цим..."...нет слов,*****...
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22.05.2024 14:04 Відповісти
То есть, есть доказательства, но непонятно, надав, чи ще не надав. У британцев как всегда веселые министры.
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22.05.2024 14:10 Відповісти
Так-так, лише готується, а ви вже готові бути стурбованими. *уйло хоче в Балтці свій вплив розширити, ви лише стурбовуєтеся.. Капець, ото вже переляки..
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22.05.2024 14:17 Відповісти
Мої припущення такі:
До т.зв. "мирних перемовин" путлеру необхідно захопити кілька тисяч кв.км. у Харківській, Сумській та можливо Чернігівській обл. Саме ці території будуть запропоновані путлером як поступка з його боку: "Все, що я захопив - залишається мені, а за це я виводжу війська з півночі України". Переговори плануються наприкінці літа - осінь, тобто часу для захоплення не так багато. Для інтенсифікації захоплення необхідно багато техніки та ***********. Їх явно не вистачає путлеру. Тут треба розуміти, що ДО переговорів путлеру дуже хотілося б і ВСЮ Донецьку обл. окупувати.
Думаю саме для цього путлер і зустрічався з Сі - обговорити/затвердити такий план та отримати від Сі средства(маю на увазі військові) для реалізації плану. Чим більше путлер захопить нових територій на півночі України - тим більш значущою буде його "поступка" на переговорах і тим ймовірніше прийняття путлерівських умов.
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22.05.2024 14:18 Відповісти
от тільки питання: а з ким тоді ху йло буде вести переговори на таких умовах? сам з собою?
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22.05.2024 15:05 Відповісти
Ви про те, що путлер вважає Зе "нелігітним"? Не проблема. Коституційний суд швидко винесе ухвалу про те, що все відповідно до Конституції та нуль проблем.
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22.05.2024 15:58 Відповісти
я про те, що ніхто не сяде за стіл переговорів з ху йлом на таких умовах.
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22.05.2024 16:31 Відповісти
На яких "таких" умовах?
Україна вистояла. Збереглася як держава. Путлеру не вдалося захопити ВРЮ Україну та зробити з неї феодальне князівство. Захід допоміг, відстояв. Ну, а те, що відкусили частину території… Ну, то таке. Буває. Німеччина понад 40 років жила розділеною навпіл. І шо, ФРН погано почувалася? Корея досі навпіл розділена. У Південній Кореї погано? Фінляндія в 1939 р. втратила 10% території. Причому СРСР забрав нікелеві родовища на півночі - основний дохід тодішньої Фінляндії. Фінляндія погано почувається?
Не справедливо? - Так.
Нам (українцям) не подобається? - Так.
Чи можемо ми, в принципі, перемогти армію РФ? Можемо. Для цього потрібно змінити ВСЕ в країні. Чи це реально? Ні.
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22.05.2024 16:46 Відповісти
на таких, про які ви тут писали - зафіксувати документально за ху йлом ті території, які він зможе відкусити. ніхто не буде таке фіксувати. і ніхто не буде нічого підписувати. тобто війна може тривати ще багато років. раху в Україні будуть вимотувати до її краху. такий фінал рахи не є фантастичний. навпаки, дуже ймовірний сценарій руху рахи по шляху совка. звісно, сил у нас немає, щоб з шашкою на голо йти на кордони 91-го року. цього робити ніхто не буде і не варто. Корея, Німеччина - це зовсім різні речі. ці країни поділили союзники в результаті закінчення 2 Світової війни. а нинішня ситуація в Україні буде нагадувати швидше Польщу 39-го, якщо поділити Україну так, як ви це вище намалювали.. ну а чим закінчився поділ Польщі всі прекрасно знають.
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22.05.2024 19:25 Відповісти
Не винесе, це неможливо. Для цього потрібно змінити Конституцію, що теж неможливо під час війни
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22.05.2024 18:32 Відповісти
В мене теж такі думки проскакували. Але ось послухав Портнікова і той каже що: а навіщо рашці перемовини? Типу чомусь всі думають що москва шукає якісь шляхи до перемовин. У путіна задача - позбутися України у будь який спосіб. Так, в них це погано зараз виходить. Але що з цього рашці? Тобто з їх погляду - процес іде. Якихось труднощів, на кшталт з економікою, зброєю/бк, людьми, суспільною підтримкою війни - немає. То чого йому зупинятись?
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22.05.2024 15:11 Відповісти
Помилка Портникова у цьому, що він пов'язує поняття " план РФ " з " можливостями РФ " . Перший план плану путлера було зрозуміло: Бліцкриг - капітуляція України - повернення "лігітимного" Януковича - вибори - Меведчук-президент - Україна навіки під РФ. За кілька місяців стало зрозуміло, що цей план провалився. Автоматично з'явився план № 2 - не зазнати ганебної поразки зі своєю "2-ою армією світу". З чим вони впоралися, мобілізувавши 300 000 осіб. і заткнувши дірки на фронті. Після чого, зрозумівши, що війна - це надовго, зайнялися аналізом та створенням можливостей для ведення тривалої війни. Бездарний і провальний український наступ 2023 р. дозволили путлеру зберегти велику кількість ресурсів, які були зарезервовані на відображення наступу. І вже армія РФ перейшла у наступ. З'явився план № 3: завдати ЗСУ непоправну поразку і цим змусити капітулювати на умовах РФ. Але виявилося, що це не так просто: 1. ЗСУ чинять героїчний опір і не тікають з поля бою. Обвалити фронт не вдається. 2. ВПК РФ хоч і показує чудеса прискорення, але не справляється з потребами такої війни. Усі заводи вже працюють у 3 зміни. Розпочато будівництво нових військових заводів, але для їх запуску та виходу на проектні потужності потрібні роки. 3. Тактика випаленої землі - ефективна, але дуже дорога і не швидка. Ресурсів економіки РФ багато, але вони не безмежні. 4. Техніка з основ консервації закінчується. І не просто закінчується, а залишилася тільки та, що потребує дуже тривалого та дорогого відновлення. 5. Темпи залучення "контрактників" до армії РФ - досягли своєї фізичної межі. 30000/міс. не дозволяють швидко наростити перевагу. Навіть підвищення зарплатню вже не працює. Кількість трун стала помітною для росіян. І динаміка тут не на користь РФ. 6. Повільно, зі скрипом та ВПК Заходу розгортається. Час тут грає на користь путлера. 7. Світовий тиск щодо "мирних переговорів" посилюється. І цей тиск не лише на РФ. Відморожуватися стає дедалі складніше, т.к. симпатики РФ починають замислюватися. Ось і маємо картину, що вікно можливостей путлера - кілька місяців, рік. А тут ще Трамп може перемогти. А Трамп - непередбачуваний. Адже він справді може завалити Україну зброєю, якщо вирішить. І, повірте, путлер усе це чудово розуміє. Ось і ескалює війну, намагаючись отримати максимум завоювань за ці місяці. А далі - лише мирні переговори.
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22.05.2024 15:54 Відповісти
Помилка Портникова у цьому, що він НЕ пов'язує поняття ...
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22.05.2024 15:55 Відповісти
Так, з чимось я згоден, але з чимось не дуже. На початку війни ми теж обманювались і чекали що в московитів:
- закінчаться гроші на війну бо це дорого + санкції.
- сколапсує економіка бо наче пів миру ввели "санкції з ада".
- в них закінчиться зброя.
- в них закінчаться люди, а мобілізації ніколи не буде бо це своєрідне визнання поразки + думали що там ніхто не захоче іти на війну.
- захід нас засипе зброєю.

Зараз:
- гроші/економіка не кінчаются бо є країни що бодро торгують з рашкою (тільки Китай чого вартий).
- зброя теж не дуже кінчається бо ВПК паше у 3 зміни, будують нові заводи. А прогалину поки закрили за рахунок Ірану/Кндр.
- люди теж не кінчаються. Це для мене найбільша загадка. Як кацапи охоче ідуть на смерть без роздумів, а за ними далі ідуть і далі. Мабуть гроші важливіше за життя. Хер їх знає.
- Америка нам зброю не давала майже пів року, тим часом від Європи ми отримали з гулькин ніс. Ось вам і західний впк. Як тут хтось сказав про їх зброю - довго, дорого, мало.
- техніка наче їм не так дуже і потрібна (коли м'яса валом). Харківський наступ це демонструє. Вони дуже мало там юзать техніку. По Оріксу динаміка втрат (саме по харк напрямку) взагалі не в нашу користь на жаль, дуже не в нашу, але ж наче ми в обороні.

Так, зараз у них не дуже виходить. Але ж є приказка - поки товстий схудне - худий здохне. Ось вони на це і роблять ставку. Подивіться, у нас зараз дуже багато бажаючих мобілізуватись? Не дуже. Але ок, ще нашкребуть людей - ще може на рік вистачить. А далі?
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22.05.2024 19:32 Відповісти
1. Я й не казав, що в них закінчуються гроші. Але визначити, що там відбувається насправді в их экономіци, неможливо. Т.к. по-перше брешуть, а по-друге секретят все, що тільки можна. І ці два факти дуже промовисто говорять про те, що в них далеко не все гаразд. Інакше навіщо?
2. Про нові заводи говорив - 3-5 років для будівництва та виходу на потужності. Іран та КНДР - можуть і закривають мінімум потреб РФ. Міг би Китай. Але Китай стримують. Покі що.
3. Про людей так само говорив. Безмозких "заробітчан" - 30 000/міс. Це межа. І ця межа хоч і дозволяє поступово нарощувати угруповання РФ, але надто повільно.
4. Західний ВПК - проблема. Але вони прокидаються. Повільно та сумно, але прокидаються. Чудес чекати годі, т.к. їх власна безпека - понад усе. Тому ми ніколи не отримуватимемо ВСЮ продукцію західного ВПК. Але чим більше вони випускатимуть - тим більше ми отримуватимемо. Плюс активніше піде процес реновації - стару техніку активніше віддаватимуть.
5. Ведення бойових дій - так, це проблема. Орки прогресують, ЗСУ - деградують. Це видно навіть далеким від війни. Без зміни всієї парадигми держави - змінити це неможливо. Надії на такі зміни - нуль. Це розуміють у країнах Заходу. Тому… лише мирні переговори.
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22.05.2024 21:54 Відповісти
А где тут Китай и его интересы?
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22.05.2024 22:05 Відповісти
Світ наближається до Третьої Світової війни!

Диктатури троти демократій!
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22.05.2024 14:25 Відповісти
що за маячня?
нафіга китаю, так підставлятися?
китай, все це може надати через кндр.
і налагодити комплектуючі без манкіровки, може в мінімальні строки.
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22.05.2024 14:29 Відповісти
та він і надає так. от тільки ці розвідки все одно все бачать. потрібно ж бути наївним, щоб вірити в те, що Ин продавав русні ********** і ракети бо так сам захотів. він продавав тому, що йому дав добро чи дав наказ на продаж сам імператор Сі. Ин без дозволу Сі навіть пукнути не може. не те що торгувати зброєю.
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22.05.2024 15:09 Відповісти
Хороший разведанализ - надае або готуеться надавати... даёт или не даёт где-то так ) не зря парни хлеб едят!
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22.05.2024 14:30 Відповісти
хм. не думаю, що такі авторитетні і впливові утворення, як МІ-6 чи ЦРУ будуть озвучувати порожні балачки.
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22.05.2024 15:12 Відповісти
Щото за фраза "надходить або буде надходити " як її розшифрувати ?
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22.05.2024 14:31 Відповісти
May be yes,
may be no.
May be 122mm --
I don't know.
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22.05.2024 14:45 Відповісти
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22.05.2024 14:36 Відповісти
Брати азіати.
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22.05.2024 16:13 Відповісти
Для них це як грім серед ясного неба - вони ж союзники і помагають один одному
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22.05.2024 14:43 Відповісти
Для кого еще секрет что Китай не только не хочет мира а наоборот хочет руками рашистов захватить Украину и Европу. А потом подомнет все под себя вместе с рашкой
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22.05.2024 14:44 Відповісти
А колись, у 21 році, абхазька бібізяна зеленского, казала - У нас другая дорона - не американцы, не европа, потому что ани нагнетают и мешают сдавать зеленскому Україну х...лу, - мы с китаем.
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22.05.2024 16:02 Відповісти
Якщо хтось сумнівався, що китайці в цій війні, на боці *********, то час, вже, зняти рожеві окуляри.
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22.05.2024 16:10 Відповісти
А тепер давайте порахуємо який потенціал у виробництві зброї в китаю, росії, ірану і північної кореї. І вони не будуть сто раз обговорювати , а зберуться раз і нададуть .
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22.05.2024 18:45 Відповісти
"Ми повинні бути стурбовані цим" - дебіли, блд...
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22.05.2024 19:11 Відповісти
Тому ви виразите глибоку стурбованість, будете дальше тримати ринки для китайської продукції відкритими, будете дозволяти інвестиції туди і передачу технологій....

А ще ваші компанії збудують ще там декілька заводів або закажуть продукцію у місцевих виробників під своїм брендом... тому що це дуже дешево і приносить великі прибутки адже раша продає в замін підтримки в Китай ресурси дешевше риночної вартості...
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22.05.2024 19:31 Відповісти
Оце так несподіванка.
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22.05.2024 19:39 Відповісти
а нагадайте-но - хто найбільший імпортер товарів в Україну? китай. і шось із цим зелені виродки роблять? анічогісінько. ну, хіба що захоплюються "успіхами" тамтешніх комуняк...
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22.05.2024 19:43 Відповісти
.."я тебе конечно верю,разве могут быть сомненья......?Ты и сам об этом знаешь-это наш секрет!"-
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22.05.2024 20:11 Відповісти
Довбаний Пекін.
Піля цього ще їх срані смартфони Редмі, Ксіомі та інше лайно і електроніку купувати
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22.05.2024 20:42 Відповісти
Дурнуваті купують аж гай гуде
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22.05.2024 21:41 Відповісти
узкоглазые ******
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22.05.2024 22:18 Відповісти
Китай є єдиним, і не міфічним до того ж, супротивником московії. Світоглядно, цивілізаційно,... расово, зрештою. І от- надає зброю(якусь) , виявляється, щоб озброїти ванюшок,за умови їх масової передислокації з і так малонаселених прикордонних регіонів. Гірасімав же ж не може не бачити такої "байди", бо ще той цинічний покидьок.
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22.05.2024 22:33 Відповісти
 
 