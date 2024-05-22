Китай надає або готується надати летальну допомогу Росії, - Шеппс

Розвідки Великої Британії та США мають докази надання військової допомоги Китаю Російській Федерації, яку потім використовують у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

"Американська та британська оборонні розвідки мають докази того, що летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну, я вважаю, що це важлива подія", - наголосив Шеппс, проте доказів не надав.

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна", - зазначив Шеппс.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що технологічна підтримка з боку Китаю дозволяє Росії вести війну проти України.

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