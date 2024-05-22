До 90% мікроелектроніки, яку імпортує Росія, постачається з Китаю, – Блінкен

Близько 90% своєї залежності в імпорті мікроелектроніки Росія задовольняє поставками Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво танків, снарядів та інших озброєнь.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті американського Конгресу, передає Укрінформ.

"Ми не бачили, щоб Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ", – сказав Блінкен.

Він уточнив, що 70% усіх верстатів, які імпортує Росія, надходять із Китаю. Крім того, 90% мікроелектроніки також постачається в Росію з Китаю.

"Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами", – зауважив Блінкен.

Він додав, що для протидії цьому США роблять відповідні кроки. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони. За словам держсекретаря США, він говорив про це в тому числі напряму Сі Цзіньпіню під час недавнього візиту до Китаю.

Крім того, США обговорюють ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Китай.

"Не можна, щоб Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку – підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", – підкреслив Блінкен.

Крім того, додав він, США жорстко обмежують діяльність китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії.

"Ми вже запровадили санкції проти понад 100 юридичних осіб у Китаї, які постачали продукцію подвійного призначення та інші речі, які є у списках санкцій. Ми продовжимо це робити, і ми працюємо над координацією наших зусиль з європейськими та іншими партнерами", – наголосив держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай різко збільшив експорт до Росії нітроцелюлози, яку можна використовувати для виробництва боєприпасів.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь 16 травня заявив, що Китай контролює експорт матеріалів подвійного призначення і розкритикував звинувачення США.

До того Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Серед іншого Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб із Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.