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США принимают участие в подготовке к Глобальному саммиту мира, - Салливан

Салліван: США допомагають з підготовкою до Саміту миру

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и другие члены правительства США участвуют в подготовке к Глобальному саммиту мира.

Передает слова Салливана Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я скажу, что я лично вовлечен в подготовку этого саммита, так же как и другие в нашем правительстве", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты являются ключевым игроком, который способствует продвижению видения мира в Украине, основанного на сохранении суверенитета и территориальной целостности, а также принципов Устава ООН.

При этом советник не уточнил, полетит ли на Саммит президент Байден.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Недавно стало известно, что Австрия также будет представлена на Саммите.

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США (26513) Салливан Джейк (254) глобальный саммит мира (273)


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22.05.2024 22:29 Ответить
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22.05.2024 23:15 Ответить
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші члени уряду США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру,нав'язаного світові і Україні рашистським фсбе,через агента єрмака,для того,щоб Україна "зелена зрада" не наполягала на негайному (в липні) прийняті України і її народу в НАТО ,котре на сьогоднішній день єдиний гарант безпеки для України , на відміну від фсбешної куйні,(Глобальний саміт ) яка цієї безпеки для України і її народу не передбачає і не надасть
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22.05.2024 23:57 Ответить
Ну вы и загнули! Команда Скабеевой рукоплещет стоя, а армянка даже радостную слезу пустила, узнав от вас для чего действительно будет проводиться саммит в Швейцарии!
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23.05.2024 05:52 Ответить
Не даремно Георгій,та ще й Іванов.Байден теж поїде в Голівуд ,а не на саміт, котрий придуманий фсб.Байден, в такий спосіб дає зрозуміти, що він не приймає участі в фсбешних міроприємствах,котрі воно організувало ,за посередницта своєї агентури в Україні
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24.05.2024 16:14 Ответить
Сіамці з ОПИ хвастались мощним Глобальним Югом в Швейцарії. Але озвучують тільки європейські країни. Балтазари із зулусами без обіцянки корзин, наповнених дарами, навряд чи приїдуть. І Вава обідітся. Як пропонував Штірліц веселій математичці в тій же Швейцарії - іді нарісуй пару формул на асфальтє.... Так і скажуть Вавє з протектором.
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23.05.2024 02:12 Ответить
А участь Африканців у саміті їх до чогось зобов'язує? Побувати в Швейцарії, скуштувати місцевих сирів, поспілкуватися з представниками Північної Америки, Європи, годувальниці України - це для когось погано? Запитання риторичне.
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23.05.2024 05:47 Ответить
 
 