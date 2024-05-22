США принимают участие в подготовке к Глобальному саммиту мира, - Салливан

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и другие члены правительства США участвуют в подготовке к Глобальному саммиту мира.

Передает слова Салливана Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я скажу, что я лично вовлечен в подготовку этого саммита, так же как и другие в нашем правительстве", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты являются ключевым игроком, который способствует продвижению видения мира в Украине, основанного на сохранении суверенитета и территориальной целостности, а также принципов Устава ООН.

При этом советник не уточнил, полетит ли на Саммит президент Байден.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Недавно стало известно, что Австрия также будет представлена на Саммите.

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