УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7360 відвідувачів онлайн
Новини
969 8

США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру, - Салліван

Салліван: США допомагають з підготовкою до Саміту миру

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші члени уряду США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру.

Передає слова Саллівана Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я скажу, що я особисто залучений до підготовки цього саміту, так само як і інші в нашому уряді", - зазначив він.

Салліван наголосив, що Сполучені Штати є ключовим гравцем, який сприяє просуванню бачення миру в Україні, заснованого на збереженні суверенітету й територіальної цілісності, а також принципів Статуту ООН.

При цьому радник не уточнив, чи полетить на Саміт президент Байден.

Читайте: Президент Чилі Борич підтвердив участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Нещодавно стало відомо, що Австрія також буде представлена на Саміті.

Також читайте: Албанія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Автор: 

США (22643) Салліван Джейк (292) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.05.2024 22:29 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2024 23:15 Відповісти
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші члени уряду США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру,нав'язаного світові і Україні рашистським фсбе,через агента єрмака,для того,щоб Україна "зелена зрада" не наполягала на негайному (в липні) прийняті України і її народу в НАТО ,котре на сьогоднішній день єдиний гарант безпеки для України , на відміну від фсбешної куйні,(Глобальний саміт ) яка цієї безпеки для України і її народу не передбачає і не надасть
показати весь коментар
22.05.2024 23:57 Відповісти
Ну вы и загнули! Команда Скабеевой рукоплещет стоя, а армянка даже радостную слезу пустила, узнав от вас для чего действительно будет проводиться саммит в Швейцарии!
показати весь коментар
23.05.2024 05:52 Відповісти
Не даремно Георгій,та ще й Іванов.Байден теж поїде в Голівуд ,а не на саміт, котрий придуманий фсб.Байден, в такий спосіб дає зрозуміти, що він не приймає участі в фсбешних міроприємствах,котрі воно організувало ,за посередницта своєї агентури в Україні
показати весь коментар
24.05.2024 16:14 Відповісти
Сіамці з ОПИ хвастались мощним Глобальним Югом в Швейцарії. Але озвучують тільки європейські країни. Балтазари із зулусами без обіцянки корзин, наповнених дарами, навряд чи приїдуть. І Вава обідітся. Як пропонував Штірліц веселій математичці в тій же Швейцарії - іді нарісуй пару формул на асфальтє.... Так і скажуть Вавє з протектором.
показати весь коментар
23.05.2024 02:12 Відповісти
А участь Африканців у саміті їх до чогось зобов'язує? Побувати в Швейцарії, скуштувати місцевих сирів, поспілкуватися з представниками Північної Америки, Європи, годувальниці України - це для когось погано? Запитання риторичне.
показати весь коментар
23.05.2024 05:47 Відповісти
 
 