США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру, - Салліван

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші члени уряду США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру.

Передає слова Саллівана Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я скажу, що я особисто залучений до підготовки цього саміту, так само як і інші в нашому уряді", - зазначив він.

Салліван наголосив, що Сполучені Штати є ключовим гравцем, який сприяє просуванню бачення миру в Україні, заснованого на збереженні суверенітету й територіальної цілісності, а також принципів Статуту ООН.

При цьому радник не уточнив, чи полетить на Саміт президент Байден.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Нещодавно стало відомо, що Австрія також буде представлена на Саміті.

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