США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру, - Салліван
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші члени уряду США беруть участь в підготовці до Глобального саміту миру.
Передає слова Саллівана Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я скажу, що я особисто залучений до підготовки цього саміту, так само як і інші в нашому уряді", - зазначив він.
Салліван наголосив, що Сполучені Штати є ключовим гравцем, який сприяє просуванню бачення миру в Україні, заснованого на збереженні суверенітету й територіальної цілісності, а також принципів Статуту ООН.
При цьому радник не уточнив, чи полетить на Саміт президент Байден.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
Нещодавно стало відомо, що Австрія також буде представлена на Саміті.
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