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Австрія братиме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер підтвердив свою участь в Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував йому за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", - зазначив він.

За його словами, Україна цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.

Також Зеленський і Негаммер обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординували майбутні спільні заходи.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Автор: 

Австрія (958) Зеленський Володимир (23732) Негаммер Карл (53) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+2
Краткоє содержаніє виступлєній на самітє міра-
Бла бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла
Всьо.
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22.05.2024 17:02
+1
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає.
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22.05.2024 17:06
+1
на закритті: "- Потужний саміт!" (автор невідомий) )))
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22.05.2024 17:07
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Пройшов всємірний конгрес женщин.

Торохтіли два тижні.

Резолюція :

1. Всі мужики - козли.

2. Одєть совєршенно нічого.
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22.05.2024 16:59 Відповісти
А ще легитивний?
- так Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Так я легитивний ще?
-Так війна же, з 2014 року?
ні то ООС була...
- Ну тоді легитимний на другий строк...
та ні це не другий строк це інше.... я взагалі не тримаюсь за це крісло....
- ну тоді ти легитимний поки не оберуть новобранного президента...
Дякую, я все зроблю для народу україни щоб цього не сталося...
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22.05.2024 18:32 Відповісти
Краткоє содержаніє виступлєній на самітє міра-
Бла бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла
Всьо.
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22.05.2024 17:02 Відповісти
на закритті: "- Потужний саміт!" (автор невідомий) )))
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22.05.2024 17:07 Відповісти
Після всЬо. Дякую.
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22.05.2024 17:18 Відповісти
А як вірно?
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22.05.2024 17:34 Відповісти
Не забути слово. Дякую.
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22.05.2024 17:36 Відповісти
Є навіть відос з цим словом - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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22.05.2024 17:38 Відповісти
дуже дякую
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22.05.2024 17:39 Відповісти
Зеля вже ніхто, і ніяку бумажку він підписувати не може, бо всьо!
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22.05.2024 17:41 Відповісти
😂
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22.05.2024 17:05 Відповісти
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає.
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22.05.2024 17:06 Відповісти
Чи не перебільшина увага до того "саміту миру" коли рашисти нічого не визнають і продовжують знищувати Україну творячи геноцид проти українського народу.
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22.05.2024 17:07 Відповісти
Це просте відволікання уваги клієнта від кульки під папіровим стаканчиком з назвою Безпекова угода.
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22.05.2024 17:17 Відповісти
І саме це буде надане дерьмаком, як перемога. Хоча вже будуть захоплені нові терріторії України. Марафон у поміч, рукоблудам.
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22.05.2024 17:36 Відповісти
Колишньому президенту України громадянину зеленскому дуже подобалось товкти воду у ступі для вигляду важливості його видатної діяльності на посту президента. У червні весь світ побачить, що вийшло з води. І горе Україні, яка побачить черговий провал АВАНТЮРИСТА, який вішає локшину всім українцям. Вчергове. З усього зеленска шобла завела себе вчергове у РАЗЗДРАЙ - ситуацію після звільнення Залужного. Системні провали - це свідоцтво некомпетентності та відсутності професіоналізму всіх гілок нашої влади. Коротко - ВАЛІТЬ НА.... за руцьким кораблем, бовдури !
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22.05.2024 17:14 Відповісти
Австрія це "шпигунська столиця планети"...
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22.05.2024 17:20 Відповісти
Адольф Шикльгрубер братиме участь?
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22.05.2024 17:21 Відповісти
Якщо саме той Адік - то скоріш за все він малювати днсь буде))
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22.05.2024 17:40 Відповісти
Проходив сьогодні біля Львівської міської Ради і бачив як туди проривався здоровенний хлоп,в шортах,тільнику і домашніх капцях на босу ногу.Кричав що знає як зробити мир бо в нього то записано тут во в книжці і кожному ту книжку тикав під ніс.Його не пускали,він скандалив...Ясно що то продукт скорочення львівського Кульпаркова,звідки останнім часом пішло в люди купа городскіх сумашедших,але скажіть мені,чим він відрізняється від нашого президента з його саммітом миру?В того хоч книжка є...
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22.05.2024 17:39 Відповісти
Чепуха
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22.05.2024 17:46 Відповісти
Ви нє панімаїтє, ета другоє ! Проста боневтіку тоже хоцца з якимось австріякою потанцювати !
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22.05.2024 19:27 Відповісти
 
 