Австрія братиме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер підтвердив свою участь в Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував йому за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", - зазначив він.
За його словами, Україна цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.
Також Зеленський і Негаммер обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординували майбутні спільні заходи.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
Будь ласка, зачекайте...
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Торохтіли два тижні.
Резолюція :
1. Всі мужики - козли.
2. Одєть совєршенно нічого.
- так Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Так я легитивний ще?
-Так війна же, з 2014 року?
ні то ООС була...
- Ну тоді легитимний на другий строк...
та ні це не другий строк це інше.... я взагалі не тримаюсь за це крісло....
- ну тоді ти легитимний поки не оберуть новобранного президента...
Дякую, я все зроблю для народу україни щоб цього не сталося...
Бла бла бла
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Бла бла
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Бла бла
Бла
Всьо.