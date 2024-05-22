Австрія братиме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер підтвердив свою участь в Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував йому за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", - зазначив він.

За його словами, Україна цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.

Також Зеленський і Негаммер обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординували майбутні спільні заходи.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.