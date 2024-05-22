Австрия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Поблагодарил его за поддержку нашего Саммита мира в Швейцарии - в частности, подтверждением своего участия и активной работой по привлечению других стран", - отметил он.

По его словам, Украина ценит вклад Австрии в гуманитарное разминирование украинских территорий и рассчитывает на расширение этого сотрудничества.

Также Зеленский и Нехаммер обсудили участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и скоординировали будущие совместные мероприятия.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.