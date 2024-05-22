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Австрия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Поблагодарил его за поддержку нашего Саммита мира в Швейцарии - в частности, подтверждением своего участия и активной работой по привлечению других стран", - отметил он.

По его словам, Украина ценит вклад Австрии в гуманитарное разминирование украинских территорий и рассчитывает на расширение этого сотрудничества.

Также Зеленский и Нехаммер обсудили участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и скоординировали будущие совместные мероприятия.

Также читайте: В войне РФ против Украины нельзя допустить подмены преступника на жертву, - канцлер Австрии Негаммер

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Автор: 

Австрия (807) Зеленский Владимир (20268) Нехаммер Карл (43) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+2
Краткоє содержаніє виступлєній на самітє міра-
Бла бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла
Всьо.
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22.05.2024 17:02
+1
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає.
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22.05.2024 17:06
+1
на закритті: "- Потужний саміт!" (автор невідомий) )))
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22.05.2024 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Пройшов всємірний конгрес женщин.

Торохтіли два тижні.

Резолюція :

1. Всі мужики - козли.

2. Одєть совєршенно нічого.
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22.05.2024 16:59 Ответить
А ще легитивний?
- так Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Так я легитивний ще?
-Так війна же, з 2014 року?
ні то ООС була...
- Ну тоді легитимний на другий строк...
та ні це не другий строк це інше.... я взагалі не тримаюсь за це крісло....
- ну тоді ти легитимний поки не оберуть новобранного президента...
Дякую, я все зроблю для народу україни щоб цього не сталося...
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22.05.2024 18:32 Ответить
Краткоє содержаніє виступлєній на самітє міра-
Бла бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
Бла
Всьо.
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22.05.2024 17:02 Ответить
на закритті: "- Потужний саміт!" (автор невідомий) )))
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22.05.2024 17:07 Ответить
Після всЬо. Дякую.
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22.05.2024 17:18 Ответить
А як вірно?
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22.05.2024 17:34 Ответить
Не забути слово. Дякую.
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22.05.2024 17:36 Ответить
Є навіть відос з цим словом - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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22.05.2024 17:38 Ответить
дуже дякую
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22.05.2024 17:39 Ответить
Зеля вже ніхто, і ніяку бумажку він підписувати не може, бо всьо!
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22.05.2024 17:41 Ответить
😂
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22.05.2024 17:05 Ответить
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає.
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22.05.2024 17:06 Ответить
Чи не перебільшина увага до того "саміту миру" коли рашисти нічого не визнають і продовжують знищувати Україну творячи геноцид проти українського народу.
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22.05.2024 17:07 Ответить
Це просте відволікання уваги клієнта від кульки під папіровим стаканчиком з назвою Безпекова угода.
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22.05.2024 17:17 Ответить
І саме це буде надане дерьмаком, як перемога. Хоча вже будуть захоплені нові терріторії України. Марафон у поміч, рукоблудам.
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22.05.2024 17:36 Ответить
Колишньому президенту України громадянину зеленскому дуже подобалось товкти воду у ступі для вигляду важливості його видатної діяльності на посту президента. У червні весь світ побачить, що вийшло з води. І горе Україні, яка побачить черговий провал АВАНТЮРИСТА, який вішає локшину всім українцям. Вчергове. З усього зеленска шобла завела себе вчергове у РАЗЗДРАЙ - ситуацію після звільнення Залужного. Системні провали - це свідоцтво некомпетентності та відсутності професіоналізму всіх гілок нашої влади. Коротко - ВАЛІТЬ НА.... за руцьким кораблем, бовдури !
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22.05.2024 17:14 Ответить
Австрія це "шпигунська столиця планети"...
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22.05.2024 17:20 Ответить
Адольф Шикльгрубер братиме участь?
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22.05.2024 17:21 Ответить
Якщо саме той Адік - то скоріш за все він малювати днсь буде))
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22.05.2024 17:40 Ответить
Проходив сьогодні біля Львівської міської Ради і бачив як туди проривався здоровенний хлоп,в шортах,тільнику і домашніх капцях на босу ногу.Кричав що знає як зробити мир бо в нього то записано тут во в книжці і кожному ту книжку тикав під ніс.Його не пускали,він скандалив...Ясно що то продукт скорочення львівського Кульпаркова,звідки останнім часом пішло в люди купа городскіх сумашедших,але скажіть мені,чим він відрізняється від нашого президента з його саммітом миру?В того хоч книжка є...
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22.05.2024 17:39 Ответить
Чепуха
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22.05.2024 17:46 Ответить
Ви нє панімаїтє, ета другоє ! Проста боневтіку тоже хоцца з якимось австріякою потанцювати !
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22.05.2024 19:27 Ответить
 
 