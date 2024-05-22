Австрия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Поблагодарил его за поддержку нашего Саммита мира в Швейцарии - в частности, подтверждением своего участия и активной работой по привлечению других стран", - отметил он.
По его словам, Украина ценит вклад Австрии в гуманитарное разминирование украинских территорий и рассчитывает на расширение этого сотрудничества.
Также Зеленский и Нехаммер обсудили участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и скоординировали будущие совместные мероприятия.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.
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Торохтіли два тижні.
Резолюція :
1. Всі мужики - козли.
2. Одєть совєршенно нічого.
- так Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Так я легитивний ще?
-Так війна же, з 2014 року?
ні то ООС була...
- Ну тоді легитимний на другий строк...
та ні це не другий строк це інше.... я взагалі не тримаюсь за це крісло....
- ну тоді ти легитимний поки не оберуть новобранного президента...
Дякую, я все зроблю для народу україни щоб цього не сталося...
Бла бла бла
Бла бла бла бла бла бла бла бла
Бла бла
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Бла бла
Бла
Всьо.