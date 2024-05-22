Албанія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, та подякував тому за згоду на участь в Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Зеленський подякував прем’єр-міністрові Рамі за те, що Албанія буде представлена на Саміті.

Крім того, президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини. Також сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Нещодавно стало відомо, що Австрія також буде представлена на Саміті.