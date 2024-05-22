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Новини
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Албанія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Володимир Зеленський поговорив з прем'єром Албанії Рамою

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, та подякував тому за згоду на участь в Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Зеленський подякував прем’єр-міністрові Рамі за те, що Албанія буде представлена на Саміті.

Крім того, президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини. Також сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Читайте: Зеленський запросив на Саміт миру прем’єра Іраку Ас-Судані

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Нещодавно стало відомо, що Австрія також буде представлена на Саміті.

Автор: 

Албанія (107) Зеленський Володимир (23732) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Головне про Гондурас не забути...
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22.05.2024 18:18
+3
Я так зрозумів створюватиме новину для кожної країни? Албанія - це важливо!!!!!!
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22.05.2024 18:17
+3
Якщо не буде представлено папуасів з острова Пасхі,саміт не має жодного сенсу.
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22.05.2024 18:25
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А Андорра будет??
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22.05.2024 18:15 Відповісти
Головне про Гондурас не забути...
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22.05.2024 18:18 Відповісти
не гандурась...)))
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22.05.2024 18:25 Відповісти
Рама знає що зеля нелегітимний? Він газети читає?
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22.05.2024 18:16 Відповісти
Я так зрозумів створюватиме новину для кожної країни? Албанія - це важливо!!!!!!
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22.05.2024 18:17 Відповісти
Что значит твоя формула?
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22.05.2024 18:18 Відповісти
Н2О
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22.05.2024 18:19 Відповісти
C2H5OH
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22.05.2024 19:33 Відповісти
А Ленка прийме участь? Це важливо.
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22.05.2024 18:24 Відповісти
скумбрия по 7.40-к...
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22.05.2024 18:28 Відповісти
Якщо не буде представлено папуасів з острова Пасхі,саміт не має жодного сенсу.
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22.05.2024 18:25 Відповісти
Часів Яр буде? Якби ви знали, як цей курдепль мене заіпав
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22.05.2024 18:25 Відповісти
Цей "саміт миру" мені нагадує "Кримську платформу",поговорили нічого не вирішили і розійшлися ,а все це буде подаватись як величезне досягнення влади ,тим часом ворог знищу Україну і щоденно вбиває мирних громадян.
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22.05.2024 18:26 Відповісти
А я згадав Сивохо з його якоюсь платформою. Платформа почиває, як і Сивохо. Дай Бог і самміт миру закінчить подібно ....
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22.05.2024 19:48 Відповісти
А шо сі столось шо найвЯлічайшай окуляри надів? Очинятами слабенькім став? На карікатуру Брежнева схож. Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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22.05.2024 18:28 Відповісти
"Мартышка к старости слаба глазами стала..."(С).
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22.05.2024 21:31 Відповісти
Потужно!
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22.05.2024 18:29 Відповісти
Ну коли вже й Албанія. Тоді фсьо. Це успєх!
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22.05.2024 18:36 Відповісти
забери гундосе недегетимне криворожське чир в них десятки тисяч дотів... слабо? як і завджди киздун.
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22.05.2024 18:39 Відповісти
А потім підеш на вихід?
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22.05.2024 18:40 Відповісти
А как же Уганда?
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22.05.2024 18:43 Відповісти
То все хрінь - головне Колумбія та Венесуела. Такі яскраві зустрічі будуть - та ти шо.
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22.05.2024 18:43 Відповісти
Це ж треба!!! Щоб ЗЕлідор нарешті вивчив назви країн на мапі світу, Єрмак для нього "глобальний саміт" за наші гроші збирає... Гобальне реаліті шоу за гроші українського громадянина. Це ж яке пваніно туди підвезуть, щоб члєнограй відкрив оте засідання своєю "коронкою"??? Для кого війна, а для кого глобальна піарастична акція для зе-шмарафону...
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22.05.2024 19:01 Відповісти
Люди добрі, як його вилікувати ? Був який-не-який актор, а тепер його понесло у лідори. Світу. Чи це хроніка.
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22.05.2024 20:02 Відповісти
Никогда шут тупой актером не был. Ну, это мое мнение, навязывать не буду.
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22.05.2024 21:33 Відповісти
Я не дививсь жодного виступу цього Лідора ні на сцені, ні на майданчику для зйомок. Але кажуть він грав головну роль у серіалі. За що його полюбили дами бальзаківського віку.
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22.05.2024 21:37 Відповісти
Якби тільки вони...
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23.05.2024 08:16 Відповісти
Ну дебил же...!
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22.05.2024 23:40 Відповісти
 
 