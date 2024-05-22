Албанія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, та подякував тому за згоду на участь в Глобальному саміті миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.
Співрозмовники обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Зеленський подякував прем’єр-міністрові Рамі за те, що Албанія буде представлена на Саміті.
Крім того, президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини. Також сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
Нещодавно стало відомо, що Австрія також буде представлена на Саміті.
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