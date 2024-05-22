Албания примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой и поблагодарил его за согласие на участие в Глобальном саммите мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Собеседники обсудили подготовку к предстоящему Саммиту мира в Швейцарии. Зеленский поблагодарил премьер-министра Эди Раму за то, что Албания будет представлена на Саммите.

Кроме того, президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности об обороне Харьковщины. Также стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Недавно стало известно, что Австрия также будет представлена на Саммите.