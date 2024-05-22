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Новости
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Албания примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Володимир Зеленський поговорив з прем'єром Албанії Рамою

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой и поблагодарил его за согласие на участие в Глобальном саммите мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Собеседники обсудили подготовку к предстоящему Саммиту мира в Швейцарии. Зеленский поблагодарил премьер-министра Эди Раму за то, что Албания будет представлена на Саммите.

Кроме того, президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности об обороне Харьковщины. Также стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Читайте также: Зеленский пригласил на Саммит мира премьера Ирака Ас-Судани

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Недавно стало известно, что Австрия также будет представлена на Саммите.

Автор: 

Албания (74) Зеленский Владимир (20271) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Головне про Гондурас не забути...
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22.05.2024 18:18
+3
Я так зрозумів створюватиме новину для кожної країни? Албанія - це важливо!!!!!!
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22.05.2024 18:17
+3
Якщо не буде представлено папуасів з острова Пасхі,саміт не має жодного сенсу.
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22.05.2024 18:25
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А Андорра будет??
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22.05.2024 18:15 Ответить
Головне про Гондурас не забути...
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22.05.2024 18:18 Ответить
не гандурась...)))
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22.05.2024 18:25 Ответить
Рама знає що зеля нелегітимний? Він газети читає?
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22.05.2024 18:16 Ответить
Я так зрозумів створюватиме новину для кожної країни? Албанія - це важливо!!!!!!
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22.05.2024 18:17 Ответить
Что значит твоя формула?
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22.05.2024 18:18 Ответить
Н2О
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22.05.2024 18:19 Ответить
C2H5OH
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22.05.2024 19:33 Ответить
А Ленка прийме участь? Це важливо.
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22.05.2024 18:24 Ответить
скумбрия по 7.40-к...
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22.05.2024 18:28 Ответить
Якщо не буде представлено папуасів з острова Пасхі,саміт не має жодного сенсу.
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22.05.2024 18:25 Ответить
Часів Яр буде? Якби ви знали, як цей курдепль мене заіпав
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22.05.2024 18:25 Ответить
Цей "саміт миру" мені нагадує "Кримську платформу",поговорили нічого не вирішили і розійшлися ,а все це буде подаватись як величезне досягнення влади ,тим часом ворог знищу Україну і щоденно вбиває мирних громадян.
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22.05.2024 18:26 Ответить
А я згадав Сивохо з його якоюсь платформою. Платформа почиває, як і Сивохо. Дай Бог і самміт миру закінчить подібно ....
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22.05.2024 19:48 Ответить
А шо сі столось шо найвЯлічайшай окуляри надів? Очинятами слабенькім став? На карікатуру Брежнева схож. Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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22.05.2024 18:28 Ответить
"Мартышка к старости слаба глазами стала..."(С).
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22.05.2024 21:31 Ответить
Потужно!
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22.05.2024 18:29 Ответить
Ну коли вже й Албанія. Тоді фсьо. Це успєх!
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22.05.2024 18:36 Ответить
забери гундосе недегетимне криворожське чир в них десятки тисяч дотів... слабо? як і завджди киздун.
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22.05.2024 18:39 Ответить
А потім підеш на вихід?
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22.05.2024 18:40 Ответить
А как же Уганда?
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22.05.2024 18:43 Ответить
То все хрінь - головне Колумбія та Венесуела. Такі яскраві зустрічі будуть - та ти шо.
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22.05.2024 18:43 Ответить
Це ж треба!!! Щоб ЗЕлідор нарешті вивчив назви країн на мапі світу, Єрмак для нього "глобальний саміт" за наші гроші збирає... Гобальне реаліті шоу за гроші українського громадянина. Це ж яке пваніно туди підвезуть, щоб члєнограй відкрив оте засідання своєю "коронкою"??? Для кого війна, а для кого глобальна піарастична акція для зе-шмарафону...
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22.05.2024 19:01 Ответить
Люди добрі, як його вилікувати ? Був який-не-який актор, а тепер його понесло у лідори. Світу. Чи це хроніка.
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22.05.2024 20:02 Ответить
Никогда шут тупой актером не был. Ну, это мое мнение, навязывать не буду.
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22.05.2024 21:33 Ответить
Я не дививсь жодного виступу цього Лідора ні на сцені, ні на майданчику для зйомок. Але кажуть він грав головну роль у серіалі. За що його полюбили дами бальзаківського віку.
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22.05.2024 21:37 Ответить
Якби тільки вони...
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23.05.2024 08:16 Ответить
Ну дебил же...!
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22.05.2024 23:40 Ответить
 
 