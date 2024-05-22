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Президент Чилі Борич підтвердив участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Зеленський і Борич

Президент Чилі Габріель Борич підтвердив участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили ситуацію на Харківщині, де Росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та повернення вкрадених Росією українських дітей.

"Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру", - додав президент.

Також читайте: Зеленський запросив на Саміт миру прем’єра Іраку Ас-Судані

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Крім того, сьогодні стало відомо, що участь у саміті візьмуть Австрія та Албанія.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Чилі (31) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Прострочений сьогодні в ударі!
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22.05.2024 18:46
+5
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Стаття 5. Україна є республікою. (...) Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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22.05.2024 18:53
+4
Ну нелегітимний. Так краще?
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22.05.2024 18:49
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Прострочений сьогодні в ударі!
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22.05.2024 18:46 Відповісти
сам ти просторочений був коли залетів до своєї мами
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22.05.2024 18:47 Відповісти
Ну нелегітимний. Так краще?
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22.05.2024 18:49 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Стаття 5. Україна є республікою. (...) Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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22.05.2024 18:53 Відповісти
Воно то так, але зеля витирає ноги об Конституцію з самого початку своєї каденції.
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22.05.2024 19:24 Відповісти
Проведення виборів Президента України в умовах воєнного стану прямо забороненеhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text статтею 19 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
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22.05.2024 19:51 Відповісти
Якщо віен вступає в суперечку з основним законом то по ньому повинне бути тлумачення Конституційного суду і ніяк інакше.
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22.05.2024 20:24 Відповісти
До чого ж ти жалюгідне. ..
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22.05.2024 18:54 Відповісти
Зеля зiбрав новий ООН пiд його чутким керiвництвом.
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22.05.2024 18:50 Відповісти
Чиліборич фсєх спасьот!
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22.05.2024 18:51 Відповісти
цей, як його там, зеленський, мабуть чи глашатай, чи й цілий конферансьє на цьому самому саміті миру? цілий день оглашаєть вєсь спісок ))
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22.05.2024 18:54 Відповісти
Вже ближче до теми - вже латінос підтягуються. Там і Колумбія з Венесуелою прилетять - буде класна вечірка.
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22.05.2024 18:54 Відповісти
Оце там потужний захід намічається.... Приєдналися, навіть такі гіганти як Чілі та Албанія.....
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22.05.2024 18:56 Відповісти
це було потужно і місцями незламно.
чекаємо на президента Антактіди...
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22.05.2024 19:01 Відповісти
непросроченого...
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22.05.2024 19:18 Відповісти
Це буде по Скайпу, чи Ватсап?
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22.05.2024 19:03 Відповісти
Я не розумію, чим допоможе цей саміт миру Україні у цій війні? Краще б перевів рештки економіки на військові рейки, а поки все буде налагоджуватися, просив би зброю і ********** у лідерів світу, а так носиться з папірцем, який так і залишиться папірцем. Чи ті країни нададуть нам зброю і свої війська?
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22.05.2024 19:05 Відповісти
Ну слава Богу!!! А то я хвилювався!
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22.05.2024 19:05 Відповісти
Нобелівську премію миру вовє, він так старається
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22.05.2024 19:49 Відповісти
памьятайєте як ми сміялися, над дайте бубі щє 100 днів?
а як вам пижиттевий буба?
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22.05.2024 19:53 Відповісти
пoжиттевий
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22.05.2024 20:01 Відповісти
Він і неЛОХ, і неТряпка, а з 21.05.2024 ще і неПреЗЕдент.
Що воно взагалі таке?!
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22.05.2024 20:17 Відповісти
В минулому році ви так тренділи про контрнаступ,а був повний пшик.Тепер триндьож про саміт миру.Подивимось,що буде з цього саміту крім занепокоєння.
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22.05.2024 23:52 Відповісти
Колись піночет наводив порядок в Чилі і знищував різне лайно шкода що зараз в Чилі немає такого президента
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24.05.2024 09:30 Відповісти
 
 