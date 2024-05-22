Президент Чилі Борич підтвердив участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Президент Чилі Габріель Борич підтвердив участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Провів відеорозмову з Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили ситуацію на Харківщині, де Росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та повернення вкрадених Росією українських дітей.
"Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру", - додав президент.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
Як відомо, уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
Крім того, сьогодні стало відомо, що участь у саміті візьмуть Австрія та Албанія.
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чекаємо на президента Антактіди...
а як вам пижиттевий буба?
Що воно взагалі таке?!