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Президент Чили Борич подтвердил участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Зеленський і Борич

Президент Чили Габриэль Борич подтвердил участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Провел видеоразговор с президентом Чили Габриэлем Боричем. Обсудили ситуацию на Харьковщине, где Россия пытается расширить географию своего вторжения. Рассказал об обороне региона и наших действиях по сохранению жизни людей в прифронтовых громадах", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Чили за готовность присоединиться к международным усилиям по разминированию украинских территорий и возвращению украденных Россией украинских детей.

"Президент Борич подтвердил участие в Саммите мира", - добавил президент.

Читайте также: Албания примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Кроме того, сегодня стало известно, что участие в саммите примут Австрия и Албания.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Чили (41) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Прострочений сьогодні в ударі!
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22.05.2024 18:46
+5
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Стаття 5. Україна є республікою. (...) Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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22.05.2024 18:53
+4
Ну нелегітимний. Так краще?
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22.05.2024 18:49
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Прострочений сьогодні в ударі!
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22.05.2024 18:46 Ответить
сам ти просторочений був коли залетів до своєї мами
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22.05.2024 18:47 Ответить
Ну нелегітимний. Так краще?
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22.05.2024 18:49 Ответить
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Стаття 5. Україна є республікою. (...) Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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22.05.2024 18:53 Ответить
Воно то так, але зеля витирає ноги об Конституцію з самого початку своєї каденції.
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22.05.2024 19:24 Ответить
Проведення виборів Президента України в умовах воєнного стану прямо забороненеhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text статтею 19 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
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22.05.2024 19:51 Ответить
Якщо віен вступає в суперечку з основним законом то по ньому повинне бути тлумачення Конституційного суду і ніяк інакше.
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22.05.2024 20:24 Ответить
До чого ж ти жалюгідне. ..
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22.05.2024 18:54 Ответить
Зеля зiбрав новий ООН пiд його чутким керiвництвом.
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22.05.2024 18:50 Ответить
Чиліборич фсєх спасьот!
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22.05.2024 18:51 Ответить
цей, як його там, зеленський, мабуть чи глашатай, чи й цілий конферансьє на цьому самому саміті миру? цілий день оглашаєть вєсь спісок ))
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22.05.2024 18:54 Ответить
Вже ближче до теми - вже латінос підтягуються. Там і Колумбія з Венесуелою прилетять - буде класна вечірка.
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22.05.2024 18:54 Ответить
Оце там потужний захід намічається.... Приєдналися, навіть такі гіганти як Чілі та Албанія.....
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22.05.2024 18:56 Ответить
це було потужно і місцями незламно.
чекаємо на президента Антактіди...
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22.05.2024 19:01 Ответить
непросроченого...
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22.05.2024 19:18 Ответить
Це буде по Скайпу, чи Ватсап?
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22.05.2024 19:03 Ответить
Я не розумію, чим допоможе цей саміт миру Україні у цій війні? Краще б перевів рештки економіки на військові рейки, а поки все буде налагоджуватися, просив би зброю і ********** у лідерів світу, а так носиться з папірцем, який так і залишиться папірцем. Чи ті країни нададуть нам зброю і свої війська?
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22.05.2024 19:05 Ответить
Ну слава Богу!!! А то я хвилювався!
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22.05.2024 19:05 Ответить
Нобелівську премію миру вовє, він так старається
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22.05.2024 19:49 Ответить
памьятайєте як ми сміялися, над дайте бубі щє 100 днів?
а як вам пижиттевий буба?
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22.05.2024 19:53 Ответить
пoжиттевий
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22.05.2024 20:01 Ответить
Він і неЛОХ, і неТряпка, а з 21.05.2024 ще і неПреЗЕдент.
Що воно взагалі таке?!
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22.05.2024 20:17 Ответить
В минулому році ви так тренділи про контрнаступ,а був повний пшик.Тепер триндьож про саміт миру.Подивимось,що буде з цього саміту крім занепокоєння.
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22.05.2024 23:52 Ответить
Колись піночет наводив порядок в Чилі і знищував різне лайно шкода що зараз в Чилі немає такого президента
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24.05.2024 09:30 Ответить
 
 