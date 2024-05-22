Президент Чили Борич подтвердил участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Президент Чили Габриэль Борич подтвердил участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Провел видеоразговор с президентом Чили Габриэлем Боричем. Обсудили ситуацию на Харьковщине, где Россия пытается расширить географию своего вторжения. Рассказал об обороне региона и наших действиях по сохранению жизни людей в прифронтовых громадах", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Чили за готовность присоединиться к международным усилиям по разминированию украинских территорий и возвращению украденных Россией украинских детей.

"Президент Борич подтвердил участие в Саммите мира", - добавил президент.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Кроме того, сегодня стало известно, что участие в саммите примут Австрия и Албания.