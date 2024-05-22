Президент Чили Борич подтвердил участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский
Президент Чили Габриэль Борич подтвердил участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Провел видеоразговор с президентом Чили Габриэлем Боричем. Обсудили ситуацию на Харьковщине, где Россия пытается расширить географию своего вторжения. Рассказал об обороне региона и наших действиях по сохранению жизни людей в прифронтовых громадах", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Чили за готовность присоединиться к международным усилиям по разминированию украинских территорий и возвращению украденных Россией украинских детей.
"Президент Борич подтвердил участие в Саммите мира", - добавил президент.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время, участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности - Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.
Кроме того, сегодня стало известно, что участие в саммите примут Австрия и Албания.
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чекаємо на президента Антактіди...
а як вам пижиттевий буба?
Що воно взагалі таке?!