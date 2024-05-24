Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру у Швейцарії, - Bloomberg
Президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з врегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що Глобальний саміт миру має відбутися у Швейцарії 15-16 червня. На ці ж дні запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який Байден має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.
Bloomberg додає, що президент США вилетить із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. Там до нього також можуть приєднатись 44-й президент США Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.
Це свідчить про те, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії та намагається подолати перевагу свого конкурента від Республіканської партії Дональда Трампа, зазначали журналісти.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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-Я бы прибыл, но эти самолётные трапы, б-ть, зае-ли!
Аби тільки нашому шуту гороховому Зеленському було де покривлятися.
саміт можна було зробити онлайн , а не забруднювати планету організацією шоу з незрозумілими наслвдами
Коли переможе - не переставайте срати йому на «руду голову»,
це буде запорукою його доброго ставлення до вас i нарощування допомоги,
https://youtu.be/39tkD9p2aCM?t=16
Пропав світ(((
виступамисловоблуддям поважних політиків?
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою. "Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.
Байден в 2022
- ні пацани, ми з мародерами не будемо ніколи
Байден 2024
Зєлю геть. Вибори
Зєлю геть. Вибори
КОЛИ Ж НАШi УКРАiНЦi ГЕТЬ УСi ПРОСНУТЬСЯ.
« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,
Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -
Вiд Гуцол *******.
Коли ж нашi украiнцi
Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани
Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi,
З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя
Сльози з очей льються.
Чого клоуни та вурки
Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -
На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -
Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди
Геть усi ведуться?
P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,
Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi. 04.08.2020.
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
Про аналiз маем знати:
По «приколу» запитати.
ДОКИ МАЕШ СЯ ТИ СЦЯ.И
Лишень, як його здибати,
Вiн плутае навiть дату,
Бо й в аналiзах завзято
Геть плохий вiн раду дати.
P.S. Що до ся електорату,
В лушпайках не заплутати !!!
Про насiння треба дбати -
Маеш файне вiдбирати!!! 07.04.2019
В пана Дока гiльцi.
Веде шоу вiн уперто
Гiлки для тубiльцiв.
Лизать дупцю Зекоманди -
Кредо Ю-умiльцiв:
В перегонах Ю програла,
Ставка - на Зебiльцiв. 07.04.2019
Треба було б таки вибори провести, якби ще була впевненість, що оберуть на них не якогось Шуфрича, Єрмака чи Татарова, а когось нормального... Але в умовах таких інтенсивних бойових дій це поки що виглядає малореальним.
Давай вибори, Зе, бо ти ТВО, тобто сяке-таке!
Та повернулося хмурне,
Бо вже давно, ще до турне,
Всі знали, що воно дурне.
або потирендіти та прибухнути потім на фуршеті