Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру у Швейцарії, - Bloomberg

Президенту США Джо Байдену, ймовірно, доведеться пропустити Глобальний саміт миру з врегулювання війни в Україні, оскільки він має бути присутнім на благодійному заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Глобальний саміт миру має відбутися у Швейцарії 15-16 червня. На ці ж дні запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який Байден має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Bloomberg додає, що президент США вилетить із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. Там до нього також можуть приєднатись 44-й президент США Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Це свідчить про те, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії та намагається подолати перевагу свого конкурента від Республіканської партії Дональда Трампа, зазначали журналісти.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.