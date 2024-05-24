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Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - Bloomberg

байден

Президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что Глобальный саммит мира должен состояться в Швейцарии 15-16 июня. На эти же дни запланировано мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, которое Байден должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Bloomberg добавляет, что президент США вылетит со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Там к нему также могут присоединиться 44-й президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это свидетельствует о том, что Байден переключился на режим избирательной кампании и пытается преодолеть преимущество своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа, отмечали журналисты.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Байден Джо (2786) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+29
Коротше, штати послали ішака з його сраним самітом.
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24.05.2024 07:15
+25
Ну що сказати? Бвйден втаснк дав оцінку томв "Глобальному" саміту. Маю підозру, що тепер підуть відмови і від інших. Володю потушили.
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24.05.2024 07:19
+24
Это не страшно. Главное, чтобы вождь племени Науру встретился с Дерьмаком. Лохам сойдёт.
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24.05.2024 07:12
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Это не страшно. Главное, чтобы вождь племени Науру встретился с Дерьмаком. Лохам сойдёт.
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24.05.2024 07:12 Ответить
Байден:
-Я бы прибыл, но эти самолётные трапы, б-ть, зае-ли!
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24.05.2024 14:46 Ответить
Зато вождь и на пироге доплывёт, если заранее отчалит и человечинкой на дорогу запасётся.
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24.05.2024 17:29 Ответить
Взагалі-то на саміті не підписуються ніякі документи , можуть бути якісь заклики , а без участі США цей захід втрачає всякий сенс .
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24.05.2024 07:14 Ответить
участь США безумовно буде. тільки якщо там не буде Сі, то і Байдена там теж не буде. пришле туди Блінкена чи Саллівана.
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24.05.2024 07:25 Ответить
Та і підписувати немає кому. Зеля ж нелегетимний. Він засмучений що Байден не приїде. Але ж Байден не поц, щоб їхати і зустрічатися невідомо з ким.
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24.05.2024 09:20 Ответить
Він і був для ОКОЗАМИЛЮВАННЯ ЗРАДНИЦЬКИХ ДОГОВОРНЯКІВ ЗЕ&Ермаків СТАМБУЛ-ЗРАДА ( деНАЦІФІКАЦІЯ - геноцид) до « ДАГАВАРИМСЯ ПАСЕРЕДІНЕ « корейский варіант !
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24.05.2024 12:29 Ответить
Коротше, штати послали ішака з його сраним самітом.
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24.05.2024 07:15 Ответить
...віслюка...
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24.05.2024 09:28 Ответить
Байдени на Сцаміти не їздять ...!🤡 на вихід !
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24.05.2024 07:17 Ответить
Окуратно послали на куй мародерів брехунів ..не рукопожатні
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24.05.2024 07:19 Ответить
Ну що сказати? Бвйден втаснк дав оцінку томв "Глобальному" саміту. Маю підозру, що тепер підуть відмови і від інших. Володю потушили.
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24.05.2024 07:19 Ответить
Ніт. Саміт з кацапами для встановлення миру не потрібен. Потрібен міжнародний судовий процес над переможеним кацапстаном. Тоді мир справді буде тривалим. Стосовно саме цієї відмови Байдена - то це його оцінка одного Найвеличнішого імвтатора і цого справ, можливостей та обіцянок - Байден показує, що вони нічого не варті.
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24.05.2024 08:19 Ответить
Тепер спокійно, без сумбуру і демагогії вислови те, що хотів донести іншим. Гаразд?
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24.05.2024 11:26 Ответить
Так би одразу й сказав, що проблкми з адекватністю. 😊 Або просто написав, що на обліку у вузькоспеціалізованого лікаря стоїш. Тоді я б не ставився до тебе так серйозно. 😊
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24.05.2024 13:37 Ответить
Если дырка в голове,нужно пить зеленку
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24.05.2024 08:32 Ответить
Памʼятаю, як він не поїхав на зустріч з конгресменами до США. У цивілізованому світі такі паритет. Боже, звідки взявся цей жлоб на нашу голову президентом ???!!!
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24.05.2024 14:18 Ответить
А як же Володя Херпіду? Він по всьому світу носиться із цим самітом миру, не з заявами в ООН та міжнародний суд про те, що терористи кожного дня і ночі ракетами розривають на шматки українців, а свій саміт миру. І світ бачить, що ркети по уекрїнцяї то так собі, а от саміт миру для Володі - це мрія, майже завершений кіносеріал для гордості і нового вялічія. Можливо я чогось не розумію, але що сьогодні цей саміт дасть для України?
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24.05.2024 07:21 Ответить
А назву Вава вигадав?
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24.05.2024 07:37 Ответить
Ще є Кримська платформа. Носилися із нею, носилися, а потім виявилося, що Чонгар розмінований . Тепер потрібно перейменовувати у Кримсько- Хеосонську- Запоріжську Платформу.
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24.05.2024 14:21 Ответить
Цей саміт без Китаю та США такий же "глобальний", як хутір Редьки.
Аби тільки нашому шуту гороховому Зеленському було де покривлятися.
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24.05.2024 07:25 Ответить
Эх...Если бы можна было совместить этот саммит с церемонией вручения "Оскара" или "Канским кинофестивалем"-ну что бы красная дорожка и Зелупа во фраке вместе со своей скумрией идет сквозь толпу журналистов.И речь с трибуны-"Благодарю Маму Риму и Папу Сашу,а больше я никому не должен"....И тут Ермак будит Зегевару и сообщает,что Байден не приедет.
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24.05.2024 08:34 Ответить
клоунада
саміт можна було зробити онлайн , а не забруднювати планету організацією шоу з незрозумілими наслвдами
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24.05.2024 07:26 Ответить
Ви ще запропонуйте Байдену оновити дані в резерв+ і офігіти від того що він в "розшуку" і треба їхать в ТЦК.
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24.05.2024 09:26 Ответить
Що може змінити цей глобальний саміт? Для чого цей шум?
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24.05.2024 07:29 Ответить
То что и крымская платформа (уже забыли?). Финал один и тот же.
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24.05.2024 08:07 Ответить
ППР - посиділи, потринділи, розійшлись.
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24.05.2024 08:15 Ответить
ну і "пофуршетили" ще.
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24.05.2024 09:39 Ответить
Гроші понад усе! --саміт здувся
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24.05.2024 07:33 Ответить
Мудаки.
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24.05.2024 07:38 Ответить
Я колись казав, що на штати будуть плюватися, а їм не доходить. Ох ви, бляха-муха, ще нажеретесь миру....
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24.05.2024 09:30 Ответить
Прикольно було, якби Трампа запросили і той з'явився.
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24.05.2024 11:09 Ответить
А ви бIльше кидайте в нього гIмном та гавкайте гучнIше - то може й приIде.
Коли переможе - не переставайте срати йому на «руду голову»,
це буде запорукою його доброго ставлення до вас i нарощування допомоги,
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24.05.2024 11:43 Ответить
Цей самміт дуже важливий , більшу 50 керівників держав обговорять та заявлять справедливу формулу миру , а не кацапське ,, стаємо на лінії фронту ,та ділимо Україну ,, .
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24.05.2024 07:45 Ответить
Нічо - нічо ,зато Дрюша з Мар"янкою будуть.Бо Владімір під питанням ,тільки з крісла встав і зразу втратив легітимність.Тому зараз невиїзний,а там як Дрюша казала обітреться-привикне.
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24.05.2024 07:49 Ответить
Благодійний заход зі збору коштів на передвиборчу кампанію Байдена в Каліфорнії, це найважливіше у світі. Решта зачекає. Натомість набагато перспективнішого кандидата на пост президента США суддя зобов'язав цілими днями бути присутнім на всіх засіданнях суду присяжних у сфабрикованих проти нього справах. Хоча нормальна практика передбачає присутність адвоката відповідача замість відповідача. Але ліві в США заприсяглися зірвати передвиборну кампанію Трампа будь-яким способом. Ось така нині в Америці демократія.
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24.05.2024 07:56 Ответить
Сфабрикованій? Та там злочинів в трампа як в сучки бліх
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24.05.2024 08:01 Ответить
Ти, виявляється, знаєш про те, що Трампу інкримінують. Більше того, ти вже знаєш, яке рішення ухвалить суддя. Ану, повідай нам подробиці.
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24.05.2024 08:06 Ответить
а тебе що, в гуглі забанили?
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24.05.2024 19:33 Ответить
а у байдена и его сынка - наркомана хантера нету? просто пока байден у власти, эти дела успешно херятся. это мне нашу страну напоминает, как только новая власть приходит, начинают раскачку дел по оппозиции, а по своим дела быстро закрываются. как только власть меняется, закрытые дела на попередников возобновляются, а свои закрываются
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24.05.2024 08:19 Ответить
где это такая нормальная практика про присутствие адвоката, и отсутствие ответчика? по гражданским делам еще может быть. но по уголовке подсудимый должен быть обязательно
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24.05.2024 08:16 Ответить
Може бути і так. Тут складно сказати, бо нема з чим порівнювати. Жодного колишнього президента США ще не судили, хоча декого є за що. Але тепер подивимося, в чому Трампа звинувачують. Одна із справ, які відкриті проти Трампа, про зберігання ним у себе вдома секретних документів Білого дому. Потрібно зауважити, що всі призиденти США зберігали секретні документи вдома, і нікого ще за це не судили. Але, якщо Трамп зберігав їх у спеціально відведеному місці у сейфі, то Байден "зберігав" секретні документи Білого дому в гаражі свого сина Хантера, де вони просто валялися розкидані на підлозі. Проте прокурор відмовився порушувати справу проти Байдена, оскільки той, за словами прокурора, нічого не пам'ятає та плутає часи та події. Стара хвора людина. Але, щоб балотуватися в президенти, він виявився цілком здоровим.
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24.05.2024 08:41 Ответить
https://www.washingtontimes.com/news/2024/may/22/lawmakers-say-newly-release-documents-show-hunter-/ Законодавці кажуть, що нещодавно опубліковані документи показують, що Хантер Байден збрехав Конгресу

https://youtu.be/39tkD9p2aCM?t=16
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24.05.2024 09:19 Ответить
Стара руда папуга з манією величі - перспективний кандидат?
Пропав світ(((
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24.05.2024 08:37 Ответить
Ну, до 73% голосів йому далеко.
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24.05.2024 08:44 Ответить
Головний суперник у Байдена не Трамп, а трап.
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24.05.2024 15:16 Ответить
Оце вже гарний пендель ЗЄлюку...
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24.05.2024 08:17 Ответить
Нас...в Алєксандровічу под двєрь.)))
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24.05.2024 08:18 Ответить
Хто такий Зеленський щоб з ним зустрічатися. Того року найвеличніший теж не поїхав в конгресі виступати, а через пару днів в Аргентину поперся на інавгурацію.
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24.05.2024 08:28 Ответить
Тоді можна і не збиратися.
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24.05.2024 08:28 Ответить
Скорее всего Байден откажется от президентской компании в пользу Мишель Обамы... здоровье дедушки на сегодня не очень хорошо...
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24.05.2024 08:32 Ответить
І це буде повний п*ц. Ще одну обаму Америка не витримає.
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24.05.2024 08:59 Ответить
А ну, як ти виправдаєш захват Капітолія Трампом у 2020 році ? Вьівсьоврети
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24.05.2024 14:28 Ответить
на саміті планується, виступ коміків, в перервах, між виступами словоблуддям поважних політиків?
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24.05.2024 09:04 Ответить
Колишній губернатор Південної Кароліни, яка програла Дональду Трампу республіканські праймериз у США, Ніккі Хейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році.
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою. "Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.
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24.05.2024 09:06 Ответить
-ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно...
Байден в 2022
- ні пацани, ми з мародерами не будемо ніколи
Байден 2024
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24.05.2024 09:10 Ответить
Ну тоді цей саміт,без США,про який так довго говорять, - КОТУ ПІД ХВІСТ.
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24.05.2024 09:18 Ответить
Зєля(російський шпигун) в черговий раз намагавсь принизити США, як ворога паРаші.

Зєлю геть. Вибори
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24.05.2024 09:32 Ответить
Тока по чесноку , мол. шо вана з собою зробила ЗЫ ... це не вана.
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24.05.2024 09:46 Ответить
На мене впливати - марна справа. Інше питання - що зробили з вами, що ви тільки скиглите, але вибори не вимагаєте???

Зєлю геть. Вибори
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24.05.2024 09:51 Ответить
СЛАВА БОГУ, ШО ОТЕЛ прошел успешно, бо когда-то совсем противоположные были спiванки.
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24.05.2024 10:13 Ответить
Зы... У вас часом нет известий об каховском довоенном менте-бизнесмене, уморившего стадо овец голодом?
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24.05.2024 10:20 Ответить
Пам`таете призиви до юлькiв i всих iнших, хто свого часу топив за дурачка.

КОЛИ Ж НАШi УКРАiНЦi ГЕТЬ УСi ПРОСНУТЬСЯ.

« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,

Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -

Вiд Гуцол *******.

Коли ж нашi украiнцi

Геть усi проснуться,

Щоб увидiть як лани

Та Днiпро «смiються»?

Не вiд щастя - тii пранцi,

З горя геть «смiються» -

Вiд злидарського життя

Сльози з очей льються.

Чого клоуни та вурки

Милi iм здаються?

Чом батрачать на них , бiднi -

На брехню ведуться?

Ще орду не побороли -

Рано знов здаються,

Знов на пряника з орди

Геть усi ведуться?

P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,

Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
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24.05.2024 10:30 Ответить
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,

Дурником завжди слие,

Тодi вурка ним ся править,

А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,

Як вiн свiт тим ввесь смiшить?

На весь Космос -срамовисько!

Цим народ себе глумить!

P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,

Дай нам розуму завжди,

Як беремо отамана

Ми до куреню собi. 04.08.2020.
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24.05.2024 10:33 Ответить
Ой!, народе, мiй народ,

Шкапа що, не везе?

Чом в отамани ти рядиш

Конче нетверезо?

-«По приколу», - навмання,

Вiн тобi ще й верзе,

-Булаву менi вiддайте,

Най менi повезе.

Чом, народе, ти не вiриш

В те, що пан ся верзе?

Що нiкому вiн не винен,

Верзе ж вiн тверезо.

P.S. …Свою Мантру сформатуй,

А той , що все верзе,

Булаву ся вдруге хочу!!!

Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
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24.05.2024 10:34 Ответить
Про Зеленського дебати...

Про аналiз маем знати:

По «приколу» запитати.

ДОКИ МАЕШ СЯ ТИ СЦЯ.И

Лишень, як його здибати,

Вiн плутае навiть дату,

Бо й в аналiзах завзято

Геть плохий вiн раду дати.

P.S. Що до ся електорату,

В лушпайках не заплутати !!!

Про насiння треба дбати -

Маеш файне вiдбирати!!! 07.04.2019
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24.05.2024 10:44 Ответить
Пан Курвиметр - командир

В пана Дока гiльцi.

Веде шоу вiн уперто

Гiлки для тубiльцiв.

Лизать дупцю Зекоманди -

Кредо Ю-умiльцiв:

В перегонах Ю програла,

Ставка - на Зебiльцiв. 07.04.2019
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24.05.2024 10:50 Ответить
ПАН ДОК - тодiшнiй доктор бабцi, БОС оф iмпайер гiлка.
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24.05.2024 10:58 Ответить
це щяс бакс трохи шандарахнеться, гривень зразу на 2-3... паникьор, бляха-муха, гляньте на нього, налетай пацани!
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24.05.2024 09:34 Ответить
Дык, ганьба давно объявлена. там вава на евро хочет нас заточить.
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24.05.2024 09:48 Ответить
Пора загладить ситуацию, выпустить на арену скумбрию, с ее благотворительной мацой, для голодающих Африки.
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24.05.2024 09:39 Ответить
ЦЕ "саміт" - то організована продажною клікою з Банкової "біла ворона" для лохів, щоб відвернути їх увагу від повного провалу в обороні, внутрішній і зовнішній політиці. Україну здають і готують до капітуляції. Байдену то д.с.с. (до самої сраки).
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24.05.2024 09:39 Ответить
Надо чтобы на этом саммите наши представили как можно больше материалов о преступлениях разного рода против гражданских, к таким фактам против мирных, особенно против детей в США и Европе отгносятся особенно чувствительно.
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24.05.2024 10:48 Ответить
Мне вот интересно почему на телемарафете, да и зо всех утюгов говорят именно про мирный план Валадимира Зеленского. И еще подчеркивают, что єто лична его план, а не к примеру план Елдака. Типа шоб если чо потом всех собак на зельку повесить?
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24.05.2024 11:17 Ответить
Чучело американского президента не транспортабельное. А Вова в рефе гоняет, любо-дорого.
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24.05.2024 11:46 Ответить
не дивно: доросла людина брати участь в піарі зеленого вилупка не буде...
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24.05.2024 11:51 Ответить
В принципі очікувано. На жаль через часткову легітимність Зє в України тепер буде чимало проблем, бо всі в світі чудово розуміють, що тво президента це не одне і те саме, що повноцінний президент, маніпуляцій та пониження представництва з цього приводу буде вдосталь. А незабаром ще й повноваження ВР спливають...
Треба було б таки вибори провести, якби ще була впевненість, що оберуть на них не якогось Шуфрича, Єрмака чи Татарова, а когось нормального... Але в умовах таких інтенсивних бойових дій це поки що виглядає малореальним.
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24.05.2024 11:57 Ответить
Запропонуй кандидатуру… бо киздіти не чували з борошном таскати.
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24.05.2024 15:08 Ответить
ТВО на саміти не їздять!
Давай вибори, Зе, бо ти ТВО, тобто сяке-таке!
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24.05.2024 11:58 Ответить
Дурне поїхало в турне,
Та повернулося хмурне,
Бо вже давно, ще до турне,
Всі знали, що воно дурне.
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24.05.2024 12:02 Ответить
Байден не хоче бути на підтанцовках у пропагандонській афері ЗЕлідора-дЄрьмака. Всі розуміють, що цей так званий "самміт" пустопорожня нікчемна балаканина, яка реально ні на що, окрім спроби підняти падаючий рейтинг "найвеличнішого блаЗЕня **********" не вплине.
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24.05.2024 13:06 Ответить
Когда белый дом пригласил Зеленского в конгресс на ежегодную речь Байдена, Вовочка проколотил понты и не поехал, не поехала и его жена. Теперь ответка...
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24.05.2024 13:20 Ответить
Спригнув Максім(Джозеф) ну і ... с нім.)
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24.05.2024 13:47 Ответить
Ось це і є відповідь чого вартий цей ЗЕрмаківський "саміт"!
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24.05.2024 14:06 Ответить
без США та Китаю обговорювати будь-яку "безпеку" нема ніякого сенсу

або потирендіти та прибухнути потім на фуршеті
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24.05.2024 14:44 Ответить
Може вже пора Трампа запросити??? Бо такого сцикливого американця (не беру до уваги Обаму, він не американець і навіть не англосакс) цивілізований світ ще не бачив!!! Зараз Китай та Бразилія волають що на цій саміт треба рашку запросити «на рівних правах»… А я відразу подумав, невже на тегеранську та ялтинську конференції 1943-44 рр. запрошували адольфа гітлера??? Може я щось пропустив або не ту історію вивчав???
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24.05.2024 15:04 Ответить
В поважному віці, не хоче марнувати часу на ці фуршети.
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24.05.2024 17:29 Ответить
 
 