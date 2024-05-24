Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - Bloomberg

Президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что Глобальный саммит мира должен состояться в Швейцарии 15-16 июня. На эти же дни запланировано мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, которое Байден должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Bloomberg добавляет, что президент США вылетит со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Там к нему также могут присоединиться 44-й президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это свидетельствует о том, что Байден переключился на режим избирательной кампании и пытается преодолеть преимущество своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа, отмечали журналисты.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.