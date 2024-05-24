Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - Bloomberg
Президенту США Джо Байдену, вероятно, придется пропустить Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он должен присутствовать на благотворительном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что Глобальный саммит мира должен состояться в Швейцарии 15-16 июня. На эти же дни запланировано мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, которое Байден должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.
Bloomberg добавляет, что президент США вылетит со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Там к нему также могут присоединиться 44-й президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.
Это свидетельствует о том, что Байден переключился на режим избирательной кампании и пытается преодолеть преимущество своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа, отмечали журналисты.
Глобальный саммит мира
Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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-Я бы прибыл, но эти самолётные трапы, б-ть, зае-ли!
Аби тільки нашому шуту гороховому Зеленському було де покривлятися.
саміт можна було зробити онлайн , а не забруднювати планету організацією шоу з незрозумілими наслвдами
Коли переможе - не переставайте срати йому на «руду голову»,
це буде запорукою його доброго ставлення до вас i нарощування допомоги,
https://youtu.be/39tkD9p2aCM?t=16
Пропав світ(((
виступамисловоблуддям поважних політиків?
Джерело: Хейлі, цитує CNN
https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2024/05/23/7457173/
Деталі: Хейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден був катастрофою. "Тому я голосуватиму за Трампа", - сказала Хейлі.
Байден в 2022
- ні пацани, ми з мародерами не будемо ніколи
Байден 2024
Зєлю геть. Вибори
Зєлю геть. Вибори
КОЛИ Ж НАШi УКРАiНЦi ГЕТЬ УСi ПРОСНУТЬСЯ.
« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,
Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -
Вiд Гуцол *******.
Коли ж нашi украiнцi
Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани
Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi,
З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя
Сльози з очей льються.
Чого клоуни та вурки
Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -
На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -
Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди
Геть усi ведуться?
P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,
Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi. 04.08.2020.
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
Про аналiз маем знати:
По «приколу» запитати.
ДОКИ МАЕШ СЯ ТИ СЦЯ.И
Лишень, як його здибати,
Вiн плутае навiть дату,
Бо й в аналiзах завзято
Геть плохий вiн раду дати.
P.S. Що до ся електорату,
В лушпайках не заплутати !!!
Про насiння треба дбати -
Маеш файне вiдбирати!!! 07.04.2019
В пана Дока гiльцi.
Веде шоу вiн уперто
Гiлки для тубiльцiв.
Лизать дупцю Зекоманди -
Кредо Ю-умiльцiв:
В перегонах Ю програла,
Ставка - на Зебiльцiв. 07.04.2019
Треба було б таки вибори провести, якби ще була впевненість, що оберуть на них не якогось Шуфрича, Єрмака чи Татарова, а когось нормального... Але в умовах таких інтенсивних бойових дій це поки що виглядає малореальним.
Давай вибори, Зе, бо ти ТВО, тобто сяке-таке!
Та повернулося хмурне,
Бо вже давно, ще до турне,
Всі знали, що воно дурне.
або потирендіти та прибухнути потім на фуршеті