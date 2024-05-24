Путін боїться і хоче зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 821 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.

Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок. Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки.

Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє.

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Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - розповів Зеленський.