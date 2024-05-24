Путін боїться і хоче зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 821 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.
Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок. Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки.
Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє.
Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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І щоб в подальшому не стало, Україна в плюсі.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них. Джерело:
Що може дати той Самміт? ЗЕ досі не озвучів жодної питомої цілі цього пустопорожнього збіговиська. Як він збирається досягти успіху, не маючі чітко окремленої мети?
Хоча здається мета все ж є: "Саміт миру - це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати", Зеленський збирається брехати більш за інших учасників.
Це й буде його ЗЕбільний успіх.
Єдиний успіх.
Ну,приймуть резолюцію,опублікують,що далі?
Ага,путін злякається,бо вовочка,агент буратіно, сказав....
талантіЩє
Може хто знає?
Але це неточно.
Біда.
Нам потрібні вибори.
путін Бубочку боїться аж сереться від страху 🤣
ООН повинна прийняти рішення. Також рішення про розслідування всіх злочинів росії і Трибунал.
В смысле по всей россии. Я за.