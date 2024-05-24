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Новини Відео Війна
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Путін боїться і хоче зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 821 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.

Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок. Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки.

Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє.

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Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) путін володимир (23818) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+35
А, так вот почему сегодня в Харькове было относительно тихо... Лидер приезжал. Может нам надо не пэтриоты туда, а ОП перенести?
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24.05.2024 21:32
+23
Чого хутін боїться,травневих шашличків?Як ти,Вова,заїб@в вже всіх своїм вечірнім брєдом.
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24.05.2024 21:37
+20
Перший міжгалактичний саміт. Шашлики буде готувати сам найвеличніший лідор.
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24.05.2024 21:40
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А, так вот почему сегодня в Харькове было относительно тихо... Лидер приезжал. Может нам надо не пэтриоты туда, а ОП перенести?
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24.05.2024 21:32 Відповісти
Тоді відразу у Часів Яр.
І щоб в подальшому не стало, Україна в плюсі.
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24.05.2024 21:41 Відповісти
Гарна спроба, але ні.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них. Джерело:
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24.05.2024 22:50 Відповісти
Слово глобальний десь загубилося...
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24.05.2024 21:32 Відповісти
І "потужний" теж.
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24.05.2024 21:36 Відповісти
Перший міжгалактичний саміт. Шашлики буде готувати сам найвеличніший лідор.
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24.05.2024 21:40 Відповісти
а хто буде муярити по клавішах в музикальному супроводі?
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24.05.2024 22:30 Відповісти
Чого хутін боїться,травневих шашличків?Як ти,Вова,заїб@в вже всіх своїм вечірнім брєдом.
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24.05.2024 21:37 Відповісти
"Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки",-

Що може дати той Самміт? ЗЕ досі не озвучів жодної питомої цілі цього пустопорожнього збіговиська. Як він збирається досягти успіху, не маючі чітко окремленої мети?
Хоча здається мета все ж є: "Саміт миру - це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати", Зеленський збирається брехати більш за інших учасників.
Це й буде його ЗЕбільний успіх.
Єдиний успіх.
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24.05.2024 21:39 Відповісти
Ну все знае, мудак, тіки срать не проситься. Так обосраний і ходить вже пять років.
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24.05.2024 21:40 Відповісти
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24.05.2024 21:40 Відповісти
Дурик, твій саміт вже байден зірвав, своєю відмовою там бути.
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24.05.2024 21:41 Відповісти
Не зірвав, а не хоче бути поряд з нелегетимним. Цей саміт задуманий як підтвердження пролонгації позаконституційного правляння узурпатора
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24.05.2024 22:05 Відповісти
А які повноваження матиме саміт?
Ну,приймуть резолюцію,опублікують,що далі?
Ага,путін злякається,бо вовочка,агент буратіно, сказав....
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24.05.2024 21:42 Відповісти
Хотілося б таки почути, чого пуцин боїться. А соже - кого? 🤔 Моя фантазія не здатна визначитися.
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24.05.2024 21:43 Відповісти
Господи....Бог ти мій.....де ми так нагрішили.....
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24.05.2024 21:43 Відповісти
2019 рiк, 73%....
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24.05.2024 22:11 Відповісти
Обрали спочатку Кравчука,потім кучму,а це все наслідки.
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24.05.2024 22:38 Відповісти
Ішак зі своїм глобальним самітом нагадує Бендера з міжгалактичним шахматним турніром. Хоча ішаку до Бендера, як до Києва рачки.
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24.05.2024 21:45 Відповісти
А я думаю, що ж це нагадує по своїй повній недолугості і захмарній пафосності? Точно , чергова зєльона афера
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24.05.2024 22:25 Відповісти
Зірвати може и хоче - але иому тои саміт шо мертвому припарки
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24.05.2024 21:45 Відповісти
Шо ты несёшь
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24.05.2024 21:46 Відповісти
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24.05.2024 21:57 Відповісти
В труні він бачив той саміт. Він від хрінпіду чекає виконання оманських договорняків.
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24.05.2024 21:49 Відповісти
Вован в Харків з"їздив особисто забрав бабло яке Сінєгубов на фортифікаціях вкрав... Бо від ЗЕлупи ЖОДНОГО слова яке б засуджувало крадіжку мільярдів харківською ОВА через підставні фірми. Тобто все ОК? Да, Вован? До твого ставленика Сінєгубова в тебе жодних питань? Хай далі краде мільярдами, головне щоб вчасно ділився з тобою, курва хрипата?
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24.05.2024 21:51 Відповісти
Шутка года.
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24.05.2024 21:53 Відповісти
це ж треба так до керуватися що 73 перетворилося за 4 роки в - 7,3
талантіЩє
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24.05.2024 21:53 Відповісти
тварюка
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24.05.2024 21:55 Відповісти
Пуйло хоче вести переговори з легітимним Президентом України, але не з Зеленським у будь-якому разі, навіть через вибори. Тоді з ким після виборів будуть переговори? Не невже з тим, про кого я думаю і кого тут більшість хочуть бачити в цьому кріслі?
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24.05.2024 21:57 Відповісти
Чекати не так багато той саміт після нього подивитись яке в нього буде обличчя коли це нічого не дасть і не додасть така буде порожнеча
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24.05.2024 22:03 Відповісти
Що там на саміті буде? Яка ціль цього підприємства. І чому фуйло його боїться?
Може хто знає?
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24.05.2024 22:04 Відповісти
Бо будуть усi хором на камеру спiвати - путiн *****!!!
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24.05.2024 22:12 Відповісти
Боневтік знає.
Але це неточно.
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24.05.2024 22:31 Відповісти
Не путін, а провалу шоу боїться сам гундос, де він у головній ролі під юпитерами та оплесками залу. Доречі, показового, що Байден відмовився брати участь в цьому шоу.
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24.05.2024 22:08 Відповісти
цього уйобка вибрали ВИ(виродки уйобки,дєгенерати)
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24.05.2024 22:09 Відповісти
Не треба нам забивати баки цими путлєрами... Ваша епоха пакращень вже настала..??? Електрика до 5 грвн/квт, бензин до 70-80 грвн/л, військовий збір до 5%, ПДВ до 25%, на вуицях маленьких міст майже немає людей.... АВЕ СЦАР
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24.05.2024 22:15 Відповісти
Трактор в полі: дир - дир - дир! Ми - за - мир
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24.05.2024 22:16 Відповісти
куйло так боїться "зеленої прорашистської авантюри "саміт миру",що аж Байдена перестрашив(President Joe Biden will likely miss a Ukraine summit next month because it conflicts with a campaign fundraiser in California he's set to attend alongside George Clooney, Julia Roberts and other stars. (bloomberg)
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24.05.2024 22:19 Відповісти
Щось мене дуже-очєнь-сильно ковбасить від однієї лише згадки про гундосики Нєтряпкі Незламного. З чого б воно, і чи довго це ще триватиме?
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24.05.2024 22:29 Відповісти
З чого - та з чого... Пыня вон объявил его нелегитимным. Даже пыр.уковоща припер в Беловежскую пущу, как "легитимного".
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24.05.2024 22:38 Відповісти
Завтра будет общая заява пыни , главдраника и главс.руна(бо крашанку злякаввся , та й зомлiв).
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24.05.2024 22:41 Відповісти
Та мені якось похій, що там Єго Плєшившество ротом говорить. А от лікарям-мозкоправам мало би бути цікаво. Та враховуючи той прикрий факт, що Єго Плєшившество уже давно щось таке говорить ротом, мозкоправів на росії заборонили.
Біда.
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25.05.2024 01:31 Відповісти
"Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароцци, Тарраша, Видмар и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие! Дєрьмак подтвердіт моі полномочія!"
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24.05.2024 22:34 Відповісти
І чого Пуйлу боятись? Форум без будь якої програми, і проекту рішень. Нічого там не приймуть конкретного. Бла-бла-бла. Домовимось домовлятись. За всьо харошеє протів всєго плахого.
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24.05.2024 22:45 Відповісти
Невже зебіли це хавають? Це ж лютий піздєц, як розмова терапевта з олігофреном
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24.05.2024 22:47 Відповісти
Вирвано з контексту , ви неправильно зрозуміли, де подоляк, він все пояснить ....
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24.05.2024 22:55 Відповісти
наш голубчик мирный. пианино хочешь поиметь или воздержишься?
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24.05.2024 23:07 Відповісти
щоби хтось, кришку підняв
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25.05.2024 07:04 Відповісти
Зєля! Не валяй дурня! Ми знаємо, що ти в цьому - майстер! Тільки ти не тільки валяєш дурня, а ще й валяєш країну, якою ти керуєш.

Нам потрібні вибори.
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24.05.2024 23:16 Відповісти
А шо, Йване, блазенський вже не подобається?
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25.05.2024 08:39 Відповісти
Залужний. Залужний. Зєлю я закликав йти у відставку вжє восени 2019го
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25.05.2024 14:04 Відповісти
пуйло завідуєт нашому потужному лідору, якось так.
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24.05.2024 23:22 Відповісти
Та ніхто їх не дивиться, в мене вже діти шарахаються!
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25.05.2024 07:02 Відповісти
Нарциз ти обнюханий ...х* йло на тебе кладе те ...чим ти грав на пініні...а сцаміт твій , це візуалізація підтримки українців ...а ти вже ніхто, і звати тебе 🤡
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24.05.2024 23:26 Відповісти
От так прямо взяв і забоявся....натовпу балаболів на чолі сз найвеличнішим піс-юністом світу
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24.05.2024 23:36 Відповісти
Путін боїться і хоче зірвати Саміт миру Джерело:
путін Бубочку боїться аж сереться від страху 🤣
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25.05.2024 00:02 Відповісти
Это ЧЕГО надо нюхать, чтобы такую ***** нести.
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25.05.2024 00:47 Відповісти
З чого ти взяв, чи повторюєш за кулєбою?
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25.05.2024 07:01 Відповісти
Соломоновим рішенням для миру має бути створення нейтральної зони з усіх захоплених росією територій. Зона журавлів- як між Кореями. Заповідник на 100 тис. км.Там ніхто не повинен жити, там і немає де жити.. Токсична зона.Любителі росії відправляться на росію і війну буде закінчено.Крим. Після повної руйнації керченського мосту кримчани бігатимуть, як колись за Хрущовим і кричатимуть -"ви нас абманулі, тут картоха не растьот, жрать нєчєво"
ООН повинна прийняти рішення. Також рішення про розслідування всіх злочинів росії і Трибунал.
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25.05.2024 07:07 Відповісти
Дурня
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25.05.2024 10:01 Відповісти
> створення нейтральної зони з усіх захоплених росією
В смысле по всей россии. Я за.
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25.05.2024 10:49 Відповісти
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25.05.2024 07:35 Відповісти
 
 