Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина приехать на Саммит мира: Нужно участие лидеров мира. ВИДЕО

Украина не может остановить войну собственными усилиями и рассчитывает на участие лидеров мира в Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом этого года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к мировым лидерам, записанном на фоне мест последних российских ударов по Харькову, информирует Цензор.НЕТ.

"Для них это удовольствие - сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизни, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", - отмечает Зеленский.

"Хочет ли Россия диалога?" - поднимает вопрос глава государства.

По его словам, Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах.

"Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", - добавляет он.

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Зеленский напоминает, что вместе со Швейцарией Украина готовит Саммит мира, который начнется 15 июня.

Сейчас есть подтверждение участия уже более 80 государств и Украина продолжает работать с лидерами, приглашая на Саммит.

"Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием", - резюмирует Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.