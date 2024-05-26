Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина приехать на Саммит мира: Нужно участие лидеров мира. ВИДЕО
Украина не может остановить войну собственными усилиями и рассчитывает на участие лидеров мира в Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом этого года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к мировым лидерам, записанном на фоне мест последних российских ударов по Харькову, информирует Цензор.НЕТ.
"Для них это удовольствие - сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизни, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.
Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", - отмечает Зеленский.
"Хочет ли Россия диалога?" - поднимает вопрос глава государства.
По его словам, Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах.
"Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", - добавляет он.
Зеленский напоминает, что вместе со Швейцарией Украина готовит Саммит мира, который начнется 15 июня.
Сейчас есть подтверждение участия уже более 80 государств и Украина продолжает работать с лидерами, приглашая на Саммит.
"Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием", - резюмирует Зеленский.
Глобальный саммит мира
Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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Байден і Дзиньпінь подумали -- а нахуа тоді той "мирний" саміт збирається?
Щось таке мені почулось в цьому хрипінні...
Зє теж закликали щось робити - готуватись до повномасштабної війни,продовжити,а не руйнувати реформи Порошенка,не копіювати рашу в диктатурі влади і ще багато чого! Почув? Так. Зробив? Ні.
От так і вони і ще багато країн чули заклики Зє! Зроблять? Мабуть ні.
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
дивний саміт миру , завідомо зрозуміло що він провальний , попри те зо там будуть різні меморандуми підтримки України і т п
https://telegra.ph/file/b353c6c9823d50db60b64.jpg 🏛️После бомбежки россиянами Харькова управляемыми бомбами, вся властная вертикаль, от интернет-ботов Миши Подоляка до самого Зеленского, обвинили в трагедии (кто открыто, кто намеками) коллективный Запад. Мол, это Запад виноват, так как не дает Украине дополнительных систем "Пэтриот" и запрещает бить их ракетами по территории материковой России. Зеленский договорился до того, что мол россияне спокойно гуляют по ту сторону границы, именно из-за запрета США и Британии стрелять.
😮Резонный вопрос, а что боеприпасы к советским образцам вооружений уже закончились? А где поделись модернизированные ракеты С-200, которыми хвалится ВСУ?
🤔Странно? Удивительно?
🤗Все странности испаряются, если вспомнить, что буквально днем ранее от долдности был отстранен заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Отстранили его под смешным предлогом, обвинили будто бы Углава передавал данные о расследованиях НАБУ третьим лицам. А кто такой Углава?
🇬🇪А Углава, это последний крупный руководитель НАБУ, чье назначение произошло под полным контролем американцев и украинских антикоррупционеров во времена Порошенко. Бывший заместитель генпрокурора Грузии времен Саакашвили, Углава приехал на украинскую землю в составе команды грузинских реформаторов, и с тех пор он постояннл был заместителем директора НАБУ. Собственно, благодаря Углаве, НАБУ все еще сохраняет все свойства независимого следственного органа и тем создает массу проблем команде Зеленского.
☠️Скажем просто. Если сейчас Игорь Коломойский выйдет из СИЗО, его сразу же задержат детективы НАБУ, читайте - ФБР США.
🏗️Что послужило причиной отстранения Гизо Углавы - очевидно. Углава крепко взялся за Юрия Голика, руководителя президентского проекта "Большое строительство", размах воровства на котором рискует навсегда затмить краснопямятного Павла Ивановича Лазаренко. Одно это создало Офису Ермака массу проблем.
🤦🏼Однако последней каплей стало предъявление подозрения бывшему заместителю Ермака Андрею Смирнову. Дело в том, что Смирнов, среди прочего - протеже одиозного Андрея Портнова. В перспективе ареста Смирнова многие увидели угрозу взятия американцами Офиса президента Украины под свой полный контроль.
🤢Увольнния Углавы было актом отчаяния. Американцы уже требуют объяснений. Очевидно, Ермак и Зеленский пошли ва-банк. Сейчас Зеленский соберет в кулак весь свой актерский темперамент и устроит послам США и Британии бурную истерику, в духе: "У нас люди гибнут! Россия бомбит мирные кварталы! А вы! Вы запрещаете стрелять по России!"
🙅🏻♂️Что будет дальше, спрогнозировать невозможно. Все будет зависеть от реакции американской стороны. Зеленскому же без преувеличения уже нечего терять. Внешняя политика Украины под его руководством превращена в такой хаос, что оправдать свои провалы он имеет только один шанс - во всем обвинить Запад.