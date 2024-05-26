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Новости Видео Война
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Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина приехать на Саммит мира: Нужно участие лидеров мира. ВИДЕО

Украина не может остановить войну собственными усилиями и рассчитывает на участие лидеров мира в Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом этого года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к мировым лидерам, записанном на фоне мест последних российских ударов по Харькову, информирует Цензор.НЕТ.

"Для них это удовольствие - сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизни, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", - отмечает Зеленский.

"Хочет ли Россия диалога?" - поднимает вопрос глава государства.

По его словам, Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах.

"Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", - добавляет он.

Также читайте: Ожидаем лидеров Африки на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский напоминает, что вместе со Швейцарией Украина готовит Саммит мира, который начнется 15 июня.

Сейчас есть подтверждение участия уже более 80 государств и Украина продолжает работать с лидерами, приглашая на Саммит.

"Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием", - резюмирует Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) россия (95526) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+32
А ще Байден просив не красти гроші, які вони дають армії і не красти гуманітарку, яку вони дають українцям, виконали?
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26.05.2024 11:11
+29
А що, Байден не хоче? Так він закликав позбутися від єрмака, виконав?
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26.05.2024 11:09
+18
Поклали вони на тебе свої в'ялі болти,бубачка. Розважайтеся з дєрьмаком.
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26.05.2024 11:14
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Правила форума Совет форумчан
А що, Байден не хоче? Так він закликав позбутися від єрмака, виконав?
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26.05.2024 11:09 Ответить
Ви разом із ларьочником прийшли, разом і сядете...на довічне!
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26.05.2024 12:27 Ответить
Китай - поплічник РАШИСТІВ, не визнає , що раша напала на самостійну Державу , називає війну « конфліктом» , українці самі себе ******** їхніми бомбами і грає ПОВНІСТЬЮ на стороні всіх диктаторів ! Зе, спалився вже давно своїм заграванням перед ОСЬЮ ЗЛА
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26.05.2024 20:08 Ответить
Зачем звать уже отказавшихся.
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26.05.2024 11:11 Ответить
А ще Байден просив не красти гроші, які вони дають армії і не красти гуманітарку, яку вони дають українцям, виконали?
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26.05.2024 11:11 Ответить
Згортаите вже тои саміт - кіна не буде
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26.05.2024 11:13 Ответить
А пагаваріть?
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26.05.2024 11:17 Ответить
На телемарафоні хай говорить.Він же заради цього і фінансується.
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26.05.2024 11:20 Ответить
👏🤣👍
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26.05.2024 11:40 Ответить
А от і ФСБ з методичкою!
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26.05.2024 11:30 Ответить
А от і зебіл з зеленим лайном в черепушці! Чи ти з подоляковських ботів?
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26.05.2024 12:52 Ответить
як згортати? скумбрія нарядів прикупила їх провітрити треба.
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26.05.2024 13:05 Ответить
Поклали вони на тебе свої в'ялі болти,бубачка. Розважайтеся з дєрьмаком.
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26.05.2024 11:14 Ответить
Ага,.шоу блазня де все це як пукати в калюжу і результат -потрачені сотні міліонів баксів на постанову 95 кварталу за які можна краще купити зброї для ЗСУ.
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26.05.2024 11:15 Ответить
На "саміті" НЕ обговорюватимуться теми виводу рашавійськ з території України, і скасування їх "указів" про анексію. Про це ні слова не скажуть.

Байден і Дзиньпінь подумали -- а нахуа тоді той "мирний" саміт збирається?
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26.05.2024 11:17 Ответить
Ми не чуємо і не хочемо чути, що кажуть нам, але вимагаєм, щоб усі чули, що кажемо ми! Бо МИ - найвеличніший лідер Всесвіту за версією найверховнішого завгоспа світоустрою!

Щось таке мені почулось в цьому хрипінні...
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26.05.2024 11:17 Ответить
Ці два світові лідери вважають себе не достойними ділити один саміт з Найвеличнішим Лідером **********, тому відходять у тінь, даючи можливість Сонцесяйному сяяти одниосібно над усім самітом.
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26.05.2024 11:17 Ответить
Вони то лідери, а ти хто такий? Протухший зелений клоун
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26.05.2024 11:19 Ответить
Вони роблять точно як зє!
Зє теж закликали щось робити - готуватись до повномасштабної війни,продовжити,а не руйнувати реформи Порошенка,не копіювати рашу в диктатурі влади і ще багато чого! Почув? Так. Зробив? Ні.
От так і вони і ще багато країн чули заклики Зє! Зроблять? Мабуть ні.
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26.05.2024 11:20 Ответить
Мені здається, що якщо це зелене лайно туди не припреться, ніхто цього й не помітить
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26.05.2024 11:25 Ответить
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26.05.2024 11:27 Ответить
Чучело обдовбане,тобі делікатно натякають,що ти для них вже б/у! А їхати через півсвіту,щоб послухати бикування від простроченого-себе не поважати! Хай африканці та інші "потужні"країни т.з.глобального півдня на тебе подивляться,їм буде цікаво.
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26.05.2024 11:27 Ответить
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26.05.2024 11:28 Ответить
Гундосий лох. Головні світові гравці твій саміт послали за руським кораблем, і він тепер перетворився на гарбуз. Заручитися їх присутністю треба було до створення цього саміту, бо він без них - ніщо. Тільки США і Китай можуть припинити цю війну. А ти бігав по планеті, збирав стадо якихось кабо-верде та берега слонової кості, і пафосно цим кичився. Ну і що тепер? Нездара, та ще й нелегітимна.
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26.05.2024 11:30 Ответить
Леви , із "зеленими шакалами" ніколи не обідають разом
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26.05.2024 11:32 Ответить
Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати..... На концерт? https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU
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26.05.2024 11:33 Ответить
Коли президент шоумен. Байден це побачить?
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26.05.2024 11:40 Ответить
Дітсадок " Батончик " 🤡 що ще ..? Забірай пасочки , та вали з українського пісочника нах...в загалі з історії ...позорисько !
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26.05.2024 11:44 Ответить
...валить в дурдом "Солнышко".
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26.05.2024 11:51 Ответить
А "нпш підор"? не хоче гнити у тюрьмі? І Твм і зникнути? Гидко впамятати, як *****... Масма Рима За свог випердиша. Шоб Воно смоли напилося
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26.05.2024 11:53 Ответить
Ну#уй вообще этот саммит, который вообще ничего не решит. Повод для забухать для типа элиты?
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26.05.2024 11:58 Ответить
та вали з українського пісочника нах...в загалі з історії ... А о нем и не будут особо говорить, как об исторической личности. На вопрос, мол, шо це таке зебил, ответ будет, шо це главный плановик (по лечебному плану) времен сдачи мочи Пальчевскому, передним числом... Пани Луиза, кста , Вы там ближе, сможете повлиять... Пальчевский козел, бросил жену и детей та й злигався з прошмою, купил на Майорке виллу. Ща она там проживает, уже ему и выкидышей привела... Однако Евролабовский Пальчевский не засветил ту виллу в своих доходах.
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26.05.2024 11:58 Ответить
Они не приедут потому что у них договорняк.
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26.05.2024 12:02 Ответить
А что такое, нужны лидеры мира а не кусок дерьма в твоем обличье? А ты дурашка оказывается ничего не значишь в этом мире? Ты просто ноль для мировых лидеров, и эту репутацию создали не они, а ты лично своим поведением и поступками.
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26.05.2024 12:05 Ответить
На них не справила враження твоя гра на піаніно! Спробуй схожим чином зіграти на іншому інструменті, наприклад, барабані - може допоможе.
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26.05.2024 12:11 Ответить
Бий! Бий, барабан печалі!
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26.05.2024 13:57 Ответить
Зєля! Спочатку припини гадити Україні!!! Не факт, що в тебе вийде, але спробуй. Хочаб звільни Червінського

Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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26.05.2024 12:20 Ответить
***** ясно дав зрозуміти він може зупинити війну , але в тих кордонах де вони є і визнання світом того , що це вже московія


дивний саміт миру , завідомо зрозуміло що він провальний , попри те зо там будуть різні меморандуми підтримки України і т п
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26.05.2024 12:30 Ответить
Єдина мета гундосого на саміті миру у Швейцарії, це легітимізуватись де-юре як Президент України. "Прострочений" вважає, якщо він побуває на цьому заході в статусі Президента і лідери, представники провідних країн світу, по факту, визнають це, будуть зустрічі, перемовини, спільні заяви, підписані документи, тощо...то українське бидло повинно стулити пельки і забути про вибори Президента.
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26.05.2024 12:51 Ответить
В нас є Конституція, яка чітко каже, що Зєльц вже втратив повноваження і став В.О. Ніякі саміти цього не змінять, і лєгєтімним він може стати тільки у Ростові.
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26.05.2024 13:09 Ответить
Так в цьому і справа. Гундосий з дєрьмаком вважають, хочуть, наполягають..... якщо, скажімо, Макрон, Шольц, Сунак.... спілкуються з ним, як з Президентом України, тим більше на офіційних заходах - це офіційне, міжнародне визнання його як Президента. Іншими словами "авторитетом давят")
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26.05.2024 14:29 Ответить
Зелена гундоса зозуля. Накукувала криваву руйнівну війну, накукуе ще й ганебного миру.
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26.05.2024 13:00 Ответить
https://t.me/pecherhill/944 Печерский холм

https://telegra.ph/file/b353c6c9823d50db60b64.jpg ​​ 🏛️После бомбежки россиянами Харькова управляемыми бомбами, вся властная вертикаль, от интернет-ботов Миши Подоляка до самого Зеленского, обвинили в трагедии (кто открыто, кто намеками) коллективный Запад. Мол, это Запад виноват, так как не дает Украине дополнительных систем "Пэтриот" и запрещает бить их ракетами по территории материковой России. Зеленский договорился до того, что мол россияне спокойно гуляют по ту сторону границы, именно из-за запрета США и Британии стрелять.

😮Резонный вопрос, а что боеприпасы к советским образцам вооружений уже закончились? А где поделись модернизированные ракеты С-200, которыми хвалится ВСУ?

🤔Странно? Удивительно?

🤗Все странности испаряются, если вспомнить, что буквально днем ранее от долдности был отстранен заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Отстранили его под смешным предлогом, обвинили будто бы Углава передавал данные о расследованиях НАБУ третьим лицам. А кто такой Углава?

🇬🇪А Углава, это последний крупный руководитель НАБУ, чье назначение произошло под полным контролем американцев и украинских антикоррупционеров во времена Порошенко. Бывший заместитель генпрокурора Грузии времен Саакашвили, Углава приехал на украинскую землю в составе команды грузинских реформаторов, и с тех пор он постояннл был заместителем директора НАБУ. Собственно, благодаря Углаве, НАБУ все еще сохраняет все свойства независимого следственного органа и тем создает массу проблем команде Зеленского.

☠️Скажем просто. Если сейчас Игорь Коломойский выйдет из СИЗО, его сразу же задержат детективы НАБУ, читайте - ФБР США.

🏗️Что послужило причиной отстранения Гизо Углавы - очевидно. Углава крепко взялся за Юрия Голика, руководителя президентского проекта "Большое строительство", размах воровства на котором рискует навсегда затмить краснопямятного Павла Ивановича Лазаренко. Одно это создало Офису Ермака массу проблем.

🤦🏼Однако последней каплей стало предъявление подозрения бывшему заместителю Ермака Андрею Смирнову. Дело в том, что Смирнов, среди прочего - протеже одиозного Андрея Портнова. В перспективе ареста Смирнова многие увидели угрозу взятия американцами Офиса президента Украины под свой полный контроль.

🤢Увольнния Углавы было актом отчаяния. Американцы уже требуют объяснений. Очевидно, Ермак и Зеленский пошли ва-банк. Сейчас Зеленский соберет в кулак весь свой актерский темперамент и устроит послам США и Британии бурную истерику, в духе: "У нас люди гибнут! Россия бомбит мирные кварталы! А вы! Вы запрещаете стрелять по России!"

🙅🏻‍♂️Что будет дальше, спрогнозировать невозможно. Все будет зависеть от реакции американской стороны. Зеленскому же без преувеличения уже нечего терять. Внешняя политика Украины под его руководством превращена в такой хаос, что оправдать свои провалы он имеет только один шанс - во всем обвинить Запад.
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26.05.2024 13:19 Ответить
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26.05.2024 13:33 Ответить
Нет, не приедет Си, он подельник Путина, ему это не надо. И Байден тоже не приедет, не факт что он знает про Саммит мира и Украина ему глубоко по барабану. Байдену более важно, что бы памперс вовремя поменяли.
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26.05.2024 14:16 Ответить
Вовачка,ти ще до СциДзиньНаПиню,відправ агрохламідію,бо треба ж якось агенту-резиденту з патроном зустрітися.
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26.05.2024 14:51 Ответить
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26.05.2024 15:18 Ответить
Тобі, чмо тупориле, дипломатично вже заявили: пішов на..й разом своїм самітом.
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26.05.2024 20:47 Ответить
Дегенерат зеля кличе на саміт людину яка є ворогом України і допомагає кацапам нас вбивати він мав розірвати всі відпочити з Китаєм визнати Тайвань і розірвати всі відносини з Китаєм
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26.05.2024 21:55 Ответить
 
 