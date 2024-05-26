Россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах к северо-западу от Харькова, а у нашей границы собирается еще одна группировка войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского к мировым лидерам накануне Саммита мира.
"Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления.
Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира.
Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны", - заявил Зеленский.
Он отметил, что Украина уже имеет опыт обмана Россией на переговорах - которые лишь стали прикрытием для подготовки нового нападения. И именно поэтому нужен Саммит мира, на котором будут присутствовать мировые лидеры, которых Москва не сможет обмануть.
Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии, чтобы вместе остановить Россию.
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В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани.
Від евакуації в США, джерело відмовилось.
tZ