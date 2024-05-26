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Россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины, - Зеленский

Звернення Зеленського 24 травня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах к северо-западу от Харькова, а у нашей границы собирается еще одна группировка войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского к мировым лидерам накануне Саммита мира.

"Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления.

Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира.

Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина уже имеет опыт обмана Россией на переговорах - которые лишь стали прикрытием для подготовки нового нападения. И именно поэтому нужен Саммит мира, на котором будут присутствовать мировые лидеры, которых Москва не сможет обмануть.

Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии, чтобы вместе остановить Россию.

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Автор: 

армия РФ (19160) граница (5263) Зеленский Владимир (20311)


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Топ комментарии
+63
Найстрашніше для України це оманське угрупування на Банковій
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26.05.2024 11:53
+40
Та ти шо? 😲 Вона угруповання збирає поблизу наших кордонів з листопада 2021 року. Тільки тоді Зєлєнскій цього не бачив. Хоча можна за нього порадіти - за ті два роки він знайшов хорошого офтальмолога.
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26.05.2024 11:52
+37
Няшки в нас були. Зараз всі вони в асфальті завдяки цьому хрипато-хуцпатому покидьку та тим, хто його наобирав...
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26.05.2024 11:53
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Всё ждёте капитуляции ?
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26.05.2024 15:06 Ответить
А чого ж українське керівництво, завжди виявляється таким довірливим, що кацапи його постійно дурять. Коли вже прийде розуміння того, що з кацапами, ні про що не можна домовлятися і нічого не можна підписувати. Будь-яка угода з кацапами, просто, запускає відлік часу, до того моменту, коли їм буде найбільш вигідно її порушити.
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26.05.2024 14:12 Ответить
а шо такоє, шишличгі вже не буде жарити на майскіє?
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26.05.2024 14:31 Ответить
#нелегітимногобуратінкугеть!
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26.05.2024 14:53 Ответить
Ну збирають і що треба так ресетувати? На початку 22р не заважало 200 тисячне угруповання а тепер що? В Карпати їдь, шашлик поїж і не розводь паніку бо будемо гроші втрачати Ну геть як якась Скабеева репетуєш і тривожну валізку розбери не потрібна вона
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26.05.2024 15:00 Ответить
Народу говорят что у врага там недостаточно войск, а Западу что собираются напасть.
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26.05.2024 15:07 Ответить
Все що треба знати про Зеленського
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26.05.2024 15:16 Ответить
... джерело з оточення Зеленського передало в США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок Генерального Штаба ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму, що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року.

В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани.

Від евакуації в США, джерело відмовилось.

tZ
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26.05.2024 21:24 Ответить
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