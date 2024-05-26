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Мы знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу - это чисто политическое решение, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украине известно обо всех местах, откуда россияне запускают ракеты и поднимают боевые самолеты, и призвал партнеров помочь с их уничтожением.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Весь день сегодня в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету - здание полностью сгорело. По состоянию на это время, известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше - после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Число раненых - более 40. Каждому оказывается необходимая помощь. К работам на месте этого российского теракта привлечены, как и нужно, все необходимые службы - сотни людей работают: ГСЧС, полиция, психологи, необходимая техника. Помогает областная и городская власти. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает людей и поддерживает наш Харьков.

Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с сочувствием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам - уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь.

Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит -  спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны - это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять", - сказал Зеленский.

Читайте: Россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+62
Все ты Вова знаешь.А сколько сотен тысяч людей из за тебя погибло. Знаешь?
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26.05.2024 20:35
+36
"Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни - це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - сказав Зеленський.
Так ухвалюй, блд!
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26.05.2024 20:38
+36
Коли казали, що Пороху забороняли партнери бато речей робити, щоб ВВХ не дратувати, то зелень верещала, що він був слабак і не міг нічого сказати їм, а цей тут два роки ниє, що всі винні, але зелені цього не помічають
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26.05.2024 20:42
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Правила форума Совет форумчан
Все ты Вова знаешь.А сколько сотен тысяч людей из за тебя погибло. Знаешь?
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26.05.2024 20:35 Ответить
А хто його вибрав президентом? путін, кацапи? чи мудрий народ на чесних прозорих виборах?
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26.05.2024 20:55 Ответить
Ні в чому вас не звинувачую. Просто констатація факту.
Закордонний округ у 19-му проголосував за Пороха. Навіть Ізраїль. Виборці у Польщі -
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26.05.2024 21:05 Ответить
Словаччина точно голосувала за Гетьмана
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26.05.2024 21:14 Ответить
Здається, так.
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26.05.2024 21:15 Ответить
Ні, помилилась.
За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

Австралія: Петро Порошенко - 72.72%, проголосували 99 осіб;

Австрія: Петро Порошенко - 66.36%, проголосували 1100 осіб;

Азербайджан: Володимир Зеленський - 51.50%, проголосували 233 особи;

Аргентина: Володимир Зеленський - 57,65% проголосували 196 осіб;

Бельгія: Петро Порошенко - 52,19% проголосували 569 осіб;

Бразилія: Володимир Зеленський - 75% проголосували 24 особи;

Болгарія: Петро Порошенко - 57.77%, проголосували 255 осіб;

Білорусь: Володимир Зеленський - 68,48% проголосували 1120 осіб;

Великобританія: Петро Порошенко - 69,83% проголосували 1412 осіб;

В'єтнам: Петро Порошенко - 79.45%, проголосувала 73 особи;

Вірменія: Володимир Зеленський - 67.64%, проголосували 136 осіб;

Греція: Петро Порошенко - 58,63% проголосували 1257 осіб;

Грузія: Володимир Зеленський - 50.38%, проголосували 389 осіб;

Данія: Петро Порошенко - 63,33% проголосували 471 особа;

Естонія: Володимир Зеленський - 72.29% проголосували 1137 осіб

Єгипет: Петро Порошенко - 59.30%, проголосували 86 осіб;

Йорданія: Володимир Зеленський - 62.68%, проголосували 201 особа;

Ізраїль: Петро Порошенко - 50,46% проголосували 646 осіб;

Іспанія: Петро Порошенко - 56,01% проголосували 4813 осіб;

Індія: Петро Порошенко - 60.86%, проголосували 69 осіб;

Іран: Петро Порошенко - 50%, проголосували 64 особи;

Ірландія: Петро Порошенко - 70,91% проголосували 361 особа;

Італія: Петро Порошенко - 62,14% проголосували 5901 особа;

Канада: Петро Порошенко - 71,20%, проголосували 1799 осіб;

Казахстан: Володимир Зеленський - 49.71%, проголосували 175 осіб;

Катар: Володимир Зеленський - 60,90% проголосували 110 осіб;

Кіпр: Петро Порошенко - 62.65%, проголосували 391 особа;

Киргизстан: Володимир Зеленський - 71.15%, проголосували 52 особи;

Китай: Петро Порошенко - 52.19%, проголосували 569 осіб;

Кувейт: Петро Порошенко і Володимир Зеленський - порівну по 50%, проголосували 92 особи;

Конго: Володимир Зеленський - 58,33% проголосували 252 особи;

Латвія: Володимир Зеленський - 61.54%, проголосували 723 особи;

Литва: Володимир Зеленський - 52.83%, проголосували 477 осіб;

Ліван: Петро Порошенко - 50,93% проголосували 267 осіб;

Македонія: Петро Порошенко - 52.17%, проголосували 46 осіб;

Малайзія: Петро Порошенко - 71.17%, проголосували 111 осіб;

Марокко: Володимир Зеленський - 61,33% проголосували 150 осіб;

Молдова: Володимир Зеленський - 71,31% проголосували 610 осіб;

Нідерланди: Петро Порошенко i 74,61% проголосували 906 осіб;

Німеччина: Петро Порошенко - 55,15% проголосували 6962 особи;

Норвегія: Петро Порошенко - 69,45% проголосували 203 особи;

Об'єднані Арабські Емірати: Петро Порошенко - 51.27%, проголосували 864 особи;

Південна Корея: Петро Порошенко - 56.36%, проголосували 110 осіб;

Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко - 59.15%, проголосували 71 особа;

Польща: Володимир Зеленський - 50,65% проголосували 7880 осіб;

Португалія: Петро Порошенко - 57,97% проголосували 1480 осіб;

Румунія: Петро Порошенко - 52.03%, проголосувала 123 особи;

Саудівська Аравія: Петро Порошенко - 60.41%, проголосували 48 осіб;

Сербія: Петро Порошенко - 52,81 проголосували 142 особи;

Сінгапур: Петро Порошенко - 55.95%, проголосували 168 осіб;

Словаччина: Володимир Зеленський - 51.88%, проголосували 451 осіб;

Словенія: Петро Порошенко - 57.14%, проголосували 252 особи;

Сполучені Штати Америки: Петро Порошенко - 73,76%, проголосували 3 522 особи;

Таїланд: Петро Порошенко - 62.74%, проголосували 102 особи;

Туніс: Володимир Зеленський - 57.57%, проголосували 99 осіб;

Туреччина: Петро Порошенко - 55.71%, проголосували 910 осіб;

Туркменістан: Володимир Зеленський - 70.42%, проголосували 71 осіб;

Угорщина: Володимир Зеленський - 50,56% проголосували 439 осіб;

Узбекистан: Петро Порошенко - 56.63%, проголосували 113 осіб;

Фінляндія: Петро Порошенко 53,11% проголосували 514 осіб;

Франція: Петро Порошенко - 66,58% проголосували 1194 особи;

Хорватія: Петро Порошенко - 54.02%, проголосували 87 осіб;

Чорногорія: Петро Порошенко - 73.28%, проголосували 131 особа;

Чилі: Петро Порошенко і Володимир Зеленський - порівну по 50% проголосували 68 осіб;

Швеція: Петро Порошенко - 66.66%, проголосували 387 осіб;

Японія: Петро Порошенко - 58.18%, проголосували 165 осіб.

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26.05.2024 21:21 Ответить
От паскуди. Я точно голосував в Братіславі за Гетьмана
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26.05.2024 21:35 Ответить
Знаю не одну розумну людину, яка в 19-му голосувала заКогоУгодно, як паскуді мокшанські веліли. В 20-му вони були в афігі.
- Що це було?

Можливо, НЛП чи ще якась мара кацапських спецслужб.
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26.05.2024 21:41 Ответить
Я знаю, що польські гастарбайтери голосували за паяца. Вони і далі паяца підтримують, але на війну не збираються. Я на роботі один порохобот, решта зебіли. Телемарафон дивляться
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26.05.2024 22:16 Ответить
Та отож, у Швейцарії як не ватник, то зебіл ...
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27.05.2024 01:04 Ответить
Хочеш побачити придурка, глянь у дзеркало.
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27.05.2024 14:26 Ответить
Для того , щоб він був обраним , кремль , безумовно , зусилля доклав і в цьому не прогадав ...
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26.05.2024 21:05 Ответить
Це не знімає з нього відповідальності за злочини.
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26.05.2024 21:38 Ответить
а ты неумный человек думаешь что выбрав один раз хорошего человека в президенты, ты не получишь диктатора года через 3? Украина очень молодое государство и о вообще нация и это нормальный процесс эволюции.
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27.05.2024 10:58 Ответить
Можна сперчатись від кого більше шкоди чи користі й кому - від бувшого КДБіста з аргументом "бувших не буває" ,чи від сьогоднішніх агентів Кремля на Банковій .

https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1607s https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1607s

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26.05.2024 22:07 Ответить
а там по посиланню дана відповідь проста - членом може й можна імітувати гру на роялі, а от справжні фаберже точно мати треба , якщо ти не справжній ВИРОК Україні
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26.05.2024 22:11 Ответить
Покажiть йому дулю, бо шо ему мешает это сделать. К тому же, победителей не судят.
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26.05.2024 20:36 Ответить
Ну то чого ''рєпу чешеш''? Знищуй! Чи тільки бла-бла-бла !
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26.05.2024 20:37 Ответить
Дерьмак не дозволяє. Та і сам не дуже хоче. Бо трусло. Бо треба мати фаберже. Це ж не патякати по написаному
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26.05.2024 20:46 Ответить
"Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни - це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - сказав Зеленський.
Так ухвалюй, блд!
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26.05.2024 20:38 Ответить
Як ти вже задовбав своїми відосиками ...
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26.05.2024 20:41 Ответить
Відпочинь вава, втомився ти горемичний вже
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26.05.2024 20:41 Ответить
Хіба до нього доходить, що касапи є екзистенційним ворогом України та українців?
Нє, судячи з побудови речення - ні, не доходить.
Бо тут він звинувачує в нападах, в терористичних актакх проти нас армію ворога і максимум *****.
Насправді весь касапський наротець є нашим ворогом і хоче якщо не нашої погибелі, то, принаймі, нашого колонізування, перетворення нас по суті в своїх рабів. Аце до Зе ще не доходить. І, мабіть, ніколи не дійде, через особливості його національного походження. Йому би пожити в Ізраїлі, щоб на прикладі ставлення арабів до євреїв це уяснити собі...
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26.05.2024 20:41 Ответить
Виперти блазня - це теж суто політичне рішення.
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26.05.2024 20:41 Ответить
Теперь мы знаем, что он знает. Это все меняет.
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26.05.2024 20:41 Ответить
Якби ти знищив хоч частину цих"відомих місць запуску" в радіусі дії західних ракет,то тебе б партнери рішуче,усно засудили,а народ би український би вклонитися,а так ти лиш переводиш вину((
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26.05.2024 20:41 Ответить
Коли казали, що Пороху забороняли партнери бато речей робити, щоб ВВХ не дратувати, то зелень верещала, що він був слабак і не міг нічого сказати їм, а цей тут два роки ниє, що всі винні, але зелені цього не помічають
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26.05.2024 20:42 Ответить
Для дурака: Штаты не вопят, шо нiззя стрелять по кацап епеням. Они тока трубят по всем углам , шо всего-навсего не призывают к этому.
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26.05.2024 20:43 Ответить
мабуть є якісь докУменти, що підписують перед отриманням зброї ... а там заборона
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26.05.2024 22:01 Ответить
Всі підараси а ти д'артаньян,паскудне тупориле бидло зникни у пеклі
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26.05.2024 20:44 Ответить
Печально, что за козла военные своим большинством проголосовали.
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26.05.2024 20:46 Ответить
До таких наслідків призвела позиція однієї потвори, яка замість ракетних програм та виробництва зброї, обрала шлях "знайти мир в очах путіна" та "просто пєрєстать стрєлять"!
Для нього так і настав час "просто пєрєстать п#здеть"!
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26.05.2024 20:48 Ответить
Перервав би гниду, у границы кацапами формируется еще один фронт, а довбень не стреляет по тому скупченню кацапiв.
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26.05.2024 20:52 Ответить
Грім, Вова! Тактичний комплекс "Грім", який ви з йермаком, закатали в асфальт...
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26.05.2024 20:56 Ответить
За п'ять років було розграблено сотні мільярдів (і це тільки те що відомо). Я просто куєю від тих хто ще вірить цьому покидьку. За три роки не зроблені ракети , які не то що по кацапас ану будуть літати, а навіть ті що можна використовувати для їх знищення на території України.
От його кацапський дружок - продюсер отримав з бюджету 750 млн на серіали, це скільки ракет можна зробити?
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26.05.2024 20:57 Ответить
Так в чому проблема, є громи, вільхи, нептуни, чи немає на шостому році каденції?
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26.05.2024 20:58 Ответить
Немає , бо було таке політичне рішення ...
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26.05.2024 21:18 Ответить
Але є ще одне питання: а чи хоче насправді цього сам ішак? Чмо у своїх відосіках та коментарях, як завжди -"герой", але в натурі - це брехливе чмо. Не факт, що ішак відважиться віддати відповідний наказ, навіть, якщо прямим текстом скажуть: бийте. Офіційно одні партнери кажуть, що ми не заперечуємо. Штати офіційно кажуть, що ми не заохочуємо. Але ішак постійно торочить, що не дозволяють та згадує, зазвичай, лише про ППО. Ішак сам гальмує те, чого вимагає. Це його тактика - весь світ винуватий і йому винний, а чмо, як завжди ні при чому. У відставку безтолкового ішака! З цим мудаком перемоги не бачити.
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26.05.2024 20:59 Ответить
Цей ішак уже втратив владу 21 травня і перетворився на узурпатора як білоруський таракан
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27.05.2024 13:27 Ответить
До чого це? Це треба у війну вступати партнерам, а вони їм потрібно?
Так дають зброю, щоб не зразу вбили Україну, а поступово.
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26.05.2024 21:04 Ответить

.. кацапський розводняк .
---------
УВАГА, МАДЯР НЕ ПРОВОДИТЬ ЗБОРІВ‼️

Прямо зараз, вечір 26 травня 2024 року, у ФБ (очевидно, і у ТікТоці) зі сторінки шахраів оголошено збір Мадяра.
Увімкнена реклама, вже 56 тис лайків.
Вказана картка ШАХРАІВ
5168180010768783- Банк Восток.

У мене нема ніяких зборів.
У підрозділа єдині реквізити допомоги і вони вказані на офіційних сторінках ФБ, та у ТГ каналі МАДЯР🇺🇦.

Звертаюся до Вас з проханням: кидайте скаргу на ту сторінку https://www.facebook.com/profile.php?id=61556629442778 і допоможіть звʼязатися з тим банком для блокування картки і зупинки збору.
Не давайте ввести себе у оману! Підари серед нас.

Ми на війні. Головою крутити
часу нема. І ми ніяких зборів
НЕ ОГОЛОШУВАЛИ!

МАДЯР🇺🇦
26.05.24
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26.05.2024 21:12 Ответить
вже кинув скаргу з 4-х аккаунтів ))
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26.05.2024 22:03 Ответить
Не звіздіти треба,а мовчки робити справу,бо буде так,як з електро струмом стало! Спочатку хтось розказував,що його у нас з надлишком,мол будемо за кордон продавати і налетіли зразу ж кацапи та розбомбили наші ТЕСи і ГЕСи, і сидимо ми пока що іноді без світла!
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26.05.2024 21:16 Ответить
... джерело з оточення Зеленського передало в США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок Генерального Штаба ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму, що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року.
В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани.

Від евакуації в США, джерело відмовилось.

tZEinform
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26.05.2024 21:18 Ответить
Зробити "Грім-2" та два роки стріляти по тим "відомим районам" теж "політичне рішення"?!
Або це просто ЗРАДА?!
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26.05.2024 21:19 Ответить
То якого дідька ти їх досі не знищив, піздабол гундосий? Політичної волі не вистачає? Чи з кацапами за тебе хтось інший має воювати? казку про Золоту рибку знаєш? Допригаєшся, ідіот, що партнери тебе пошлють до розбитого корита. І Україну разом з тобою.
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26.05.2024 21:21 Ответить
Може грім би допоміг? А де він? В асфальті....
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26.05.2024 21:22 Ответить
Не тільки "Грім" закатали в асфальт. На даний момент і без "грому" є чим бити.
Але тут йдеться про інше. Воно мимрить про "політичне рішення". Тобто, він боїться відповідальності за прийняття такого рішення і натякає, щоб хтось інший його прийняв.
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26.05.2024 21:29 Ответить
Нет. Причём здесь? Это он про политическое решение от стран запада говорит. Типа дайте ещё оружие, но с разрешением бить по рф.
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26.05.2024 21:38 Ответить
Наприклад, британці не забороняють бити своїми "Storm Shadow". І далекобійність в них непогана. Так що нехай не триндить, а приймає рішення.
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26.05.2024 21:51 Ответить
Ви що,який "Грім"?!Це ж клятий Порошенко заробляв на війні,надо просто пєрєстать стрєлять.(сарказм)
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26.05.2024 21:32 Ответить
Я побачив мир в очах хутіна,надо просто пєрєстать стрєлять,договорімся где-то посрєдінкє...і всі дружно на шачлички,бо Вова устал і війну в своїй голові вже закінчив.
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26.05.2024 21:27 Ответить
Це ж треба хто Б міг подумати що асфальт і шашличок не можуть знищувати російські аеродроми
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26.05.2024 21:29 Ответить
Зате як гарно шашличок знищує рейтинг,а в кінці буде Вові Цимес.
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26.05.2024 21:42 Ответить
Проєкт Держоборонзамовлення ліквідовує ракетну програму України, - Бутусов

18 лютого, 2020
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26.05.2024 21:32 Ответить
Буба иди уже,пусть взрослые исправят твои ошибки.
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26.05.2024 21:36 Ответить
Вова действуй, действуй, не сиди, хватит РizDeTь...
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26.05.2024 21:41 Ответить
Окрім останнього воно більш не стулепне, ваш заклик марний
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26.05.2024 21:49 Ответить
Зг беде знищквати
політическі
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26.05.2024 21:51 Ответить
"Своєю чергою, держсекретар США Ентоні , що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною."
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26.05.2024 21:57 Ответить
А я знаю одного жлоба який жодної грані не здав на армію, тільки крав і краде.
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26.05.2024 21:58 Ответить
Виродок!
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26.05.2024 21:59 Ответить
Дякую кожному й кожній, хто підтримує людей і підтримує наш Харків,що вартує под'яка "зеленого негідника" в кріслі президента, котрий не зробив абсолютно нічого для того,щоб громадяни України,українці, д'якували йому за те, що на їхні голови і домівки не прилітає рашистска смерть???
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26.05.2024 22:05 Ответить
єто точно его кабинет? похож на кабинет буданова
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26.05.2024 22:05 Ответить
Рішення яке нелегітимний не хоче приймати? Тобі британці дали дозвіл. Десь ~100 ракет сторм шадов ти маєш. То чому ти ***** не приймаєш рішення а п*здиш щоб на когось свої про*би перекласти?
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26.05.2024 22:14 Ответить
пєрєсідент Зе Зевара, який ні за що не відповідає і якому усі винні, і перед яким усі винуваті
за 1500км нафтопереробку Московії (чи ще там що?) знищити можемо, а за кількадесят-кількасот км. пускові установки аеродроми склади - треба чиїсь політичні рішення..? аби самому не відповідати, як завжди?
як там поживають Грім чи Сапсан який, блд, ти про.бав на асфальти-чонгари?
звільни Червінського, Легітимний-2
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26.05.2024 22:23 Ответить
Само, падло, нагадило в Українї чимало з особливо ТЯЖКИМИ наслідками, разом з Оманським єрмаком і татаровим, а тепер петляє!!!
Але час вийшов, треба відповідати на питання в ГПУ ДБР СБУ МВС та ще з десяток структур!! ,
Західні Партнери, знають ще більше, тому і дивляться за розвитком Оманського сценарію!! Можливо, в Ірані ще, щось зіб'ють ..
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26.05.2024 22:31 Ответить
Воно все знає, тільки не літає! Хто мішає запустити по цім цілям міліон дронів?
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26.05.2024 22:31 Ответить
Чомусь навіяло - "топаз дай команду!"
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26.05.2024 22:54 Ответить
нешановний зеленський! чим дальше, тим більш очевидним стає те, що презЕдент і все його оточення, включно з призначеними ним генералами, робить усе для того, щоб Україна програла цю війну з ганебним результатом.
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27.05.2024 00:05 Ответить
Тоже "политическое решение"...
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27.05.2024 00:06 Ответить
і що вас дивує? "все идет по плану - какая разница! мышебратья!"
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27.05.2024 09:52 Ответить
Зеленському загибель громадян України не має інтересів.
Головне, за часи цієї війни пограбувати цю країну, та збільшити
свій достаток. За каденцію зріс з 45млн.долл. - до 570млн.долл.
Вчітесь жити і керувати стадом.
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27.05.2024 00:22 Ответить
Згорнти руками зрадників-таранів ракетну програму, руками басалаєвої із дасу знищити підприємства оборонної галузі, на які та навела ворожі ракети (на кб Луч), - у єрмакак кротячих політичне рішення чомусь відразу знайшлося...
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27.05.2024 05:37 Ответить
Пи*діти, не мішки таскати! Ти за три дні весь Південь віддав, без спротиву, краще йди і грай на піаніно!!! Казочки розказує, як краще буде, стратег хренов!
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27.05.2024 07:53 Ответить
В той час, коли Членограй Боневтікович танцював на москальських сценах і називав Україну повією, Україна розробляла всі свої аналоги далекобійних західних ракет.
Чотириразовий ухилянт зупинив ці розробки. А тепер, ходить з простягнутою рукою.
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27.05.2024 07:55 Ответить
Їх можна було з 24.02.22 відновити, і запустити у виробництво, але ж у єрмака інше оманське доручення. Тому підключили басалаєву і дасу до перевірок в 2023, які закінчилися влучаннями ворожих ракет у підприємства типу кб Луч. І все затихло.
В той же крейсер маzква Нептуном влучили, і який результат. Що заважало і заважає хрипатим недочерчіллям наштампувати їх під тисячу за 2.4 роки ПМВ? Ні санкцій, ні обмежень у чіпах і платах, купа підземних сховищ, де можна клепати, навіть наочний приклад дикунів у шльопках, з хамасу, які в пустелі ракети роблять... Нічого, тиша і скавчання напкалиги про політичне рішення. Вся біда у "козирному" кроті, який засів в ОПі, і шкодить.
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27.05.2024 08:52 Ответить
Да слати Шольца нахєр і бити по скупченням військ рф. Хай потім ображається і не висилає нам нічого. Його ще більше завафляють за це
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27.05.2024 08:12 Ответить
Якби зараз керували військові в країні, яка веде визвольну війну, а не кроти типу єрмака, то питання про "політичні рішення" і наявність власних ракет не стояли б.
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27.05.2024 08:58 Ответить
Військове і політичне керівництво нерозривно пов'язане корупційними, агентурними зв'язками між собою. Їх усіх потрібно люструвати. Молоді з фронту мають ставати до керма замість престарілих комуняк та їх прислужників.
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27.05.2024 13:37 Ответить
РОССИЯ ПРОИГРАЛА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ ПО ВЫПЛАТЕ КОНТРИБУЦИИ СОСЕДНИМ СТРАНАМ !!! ПОРА ЕЁ ДЕРИБАНИТЬ ВСЕМ МИРОМ !!!
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27.05.2024 09:13 Ответить
А Зеленський ще легітимний?
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27.05.2024 09:42 Ответить
Vi Wa опубліковав відео в свойому телеграм-каналі президента. У нас каждый сам себе президент.
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27.05.2024 09:45 Ответить
Чучело Бл...ь не адекватное, что ты можешь знать кроме где и по чем кокаин??? всех кто тебе Существо мог что то рассказать и научить ты с фсбэшником Елдаком или убрал или судишь ( Червинский и т.д) а баба бУданга оного разлива с аБдристовичем...
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27.05.2024 09:55 Ответить
шо ти ліпиш вовчик??? маєш наші дрони, які летять досить далеко, Швеція надала дозвіл, США заборони не давали, якого х""ріну ти лапшу вішаєш, волаєш "я нє віноватий, то вони не дають!"????
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27.05.2024 10:00 Ответить
або це найтупіший, найбездарніший, найпихатіший ідіот на місці президента, або шкура і сzука продажна спецом країну москалям здає. хоча одне другому не перечить - він і то і інше!
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27.05.2024 10:02 Ответить
"Ми знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків ..." .

Ну , це БРЕХНЯ ! Ось про що ти , Вова Оманський , добре знаєш - так це про те коли готуватись до травневих шашликів ... згадуюю твій заклик 19 січня 2022 року - досі пам'ятаємо смак тих шашличків ... і в Бучі пам'ятають , і в Маріуполі , і в Харкові ...
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27.05.2024 11:09 Ответить
 
 