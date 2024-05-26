Мы знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу - это чисто политическое решение, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украине известно обо всех местах, откуда россияне запускают ракеты и поднимают боевые самолеты, и призвал партнеров помочь с их уничтожением.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Весь день сегодня в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету - здание полностью сгорело. По состоянию на это время, известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше - после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Число раненых - более 40. Каждому оказывается необходимая помощь. К работам на месте этого российского теракта привлечены, как и нужно, все необходимые службы - сотни людей работают: ГСЧС, полиция, психологи, необходимая техника. Помогает областная и городская власти. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает людей и поддерживает наш Харьков.

Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с сочувствием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам - уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь.

Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит - спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны - это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять", - сказал Зеленский.

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