Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії, - Reuters
Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Іспанії в понеділок.
Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що президент прибуде до Мадрида, де він зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, а після нього - з королем Феліпе VI.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Володимир Зеленський поїде до Іспанії 17 травня. Однак тоді візит довелось скасувати через російський наступ на Харківщині.
Топ коментарі
+17 Dust
показати весь коментар27.05.2024 00:50
+11 Лис Микита #575773
показати весь коментар27.05.2024 00:56
+11 Лис Микита #575773
показати весь коментар27.05.2024 02:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я тобі її подарю, оденься, бо між люди поїдеш
там тіки сантіметрів 30 підібрати і буде буба огогейош!
жінка може це зробити зaдаром, хоч і реліквія це.
пінджак не тягне - плечі не ті...
Як йдеться в повідомленні, росіяни просунулися біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупували Нетайлове.
Давно пора, та й критикувати тоді його стане якось НЕкомільфо.
Президент Франції Еммануель Макрон застеріг західні країни від послаблення підтримки України в її захисті від російської агресії.
Такі слова французького лідера після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-sonntag-430.html#Macron цитує Tagesschau.
"Стояти сьогодні на боці миру означає дати силу тим, хто стоїть на боці правди. Мир ‒ це не капітуляція. Мир ‒ це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", ‒ зауважив він.
Штайнмаєр також наголосив, що допомога Україні не повинна припинитися.
Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц зазначив, що президент Росії Владімір Путін готовий прийняти 24 000 російських солдатів, які гинуть або отримують важкі поранення щомісяця, на додаток до багатьох українських жертв, заради своїх "імперіалістичних мрій".
Однак також Шольц заявив, що наразі https://zn.ua/ukr/europe/sholts-proti-vikoristannja-nimetskoji-zbroji-po-teritoriji-rosiji.html не бачить причин для розширення зони дії західної зброї у війні в Україні, зокрема для ударів по території Росії.
Раніше представниця Вільної демократичної партії Німеччини Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка також очолює оборонний комітет Бундестагу, закликала канцлера Шольца та Макрона https://zn.ua/ukr/europe/deputatka-bundestahu-rozkritikuvala-makrona-i-sholtsa-za-ekonomiju-na-vijskovij-dopomozi-ukrajini.html "не економити" на поставки зброї в Україну.
Нагадаємо, Емманюель Макрон відкрито говорить про необхідність https://zn.ua/ukr/POLITICS/makron-ne-vikljuchaje-vidpravlennja-zakhidnikh-vijsk-do-ukrajini-rosijani-ne-vikljuchajut-obmezhenoji-jadernoji-vijni-v-jevropi-u-tsomu-razi.html введення іноземних військ в Україну , щоб запобігти просуванню Росії: це революція у французькій політиці. Як пише The Times, відчуження французького лідера в ретроспективі може виявитися однією з найбільших помилок Владіміра Путіна. Видання зазначає, що https://zn.ua/ukr/europe/makron-vidkrivaje-dveri-jevropi-do-velikoji-britaniji-the-times-.html політика Макрона змінилася після багатьох років власних інтересів, наївності та контрпродуктивної демонстративності.
можливо там потрібна його присутність
ВОНО з початку року вже стільки "безпекових угод" напідписувало , що Путло вже ледь встигає салютовати ракетами-шахедами та КАБами на чергову "безпекову угоду".
Зато на шМарафоні шмарам буде про що варнякати.
Тож, ми врятовані, вра!
Єдиний результат, що доступний Зеленському.
є потна ліняла майка до криворогатого клопа,
нестірана запахнява - 3 гривні...
і кабальєро!
Робочий - це колись щось роблять. Бажано щось корисне.
А коли він плутається під ногами; пхає усюди свій ніс, хоча нібельмеса ні у чому не розуміється; роздає безглузді вказівки - це не робота. Це драний зелений цирк.
Товариш майор з ФСБ наказав Зеленському з'їздити до Іспанії і все пересрати.