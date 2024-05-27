Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії, - Reuters

Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Іспанії в понеділок.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що президент прибуде до Мадрида, де він зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, а після нього - з королем Феліпе VI.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Володимир Зеленський поїде до Іспанії 17 травня. Однак тоді візит довелось скасувати через російський наступ на Харківщині.

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