Зеленський здійснить візит до Іспанії, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський поїде до Іспанії 17 травня.

Про це пише агентство Europa Press з посиланням на королівський дім Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави вирушить до Іспанії цієї п'ятниці, 17 травня, і його прийме король Феліпе VI у Королівському палаці.

Однак офіційної інформації про інші зустрічі поки немає.

Раніше газета El País писала, що Зеленський також зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише двосторонню угоду про безпеку.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено.

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