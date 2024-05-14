Зеленський здійснить візит до Іспанії, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський поїде до Іспанії 17 травня.
Про це пише агентство Europa Press з посиланням на королівський дім Іспанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що глава держави вирушить до Іспанії цієї п'ятниці, 17 травня, і його прийме король Феліпе VI у Королівському палаці.
Однак офіційної інформації про інші зустрічі поки немає.
Раніше газета El País писала, що Зеленський також зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише двосторонню угоду про безпеку.
Нагадаємо, раніше президент заявляв, що переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено.
Топ коментарі
+16 Юра Малко
показати весь коментар14.05.2024 18:23
+10 Hrysha Hlyba #582024
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+8 andriy niki1
показати весь коментар14.05.2024 18:23
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Таке, шо просто ******** гуй!
Користі від тих договорів, все-одно що підписуєш договір з охоронною компанією про постановку магазину на охорону, де зазначено, що в разі грабежу, нападу і мародерства ніхто виїжджати не буде, але допоможуть із кийками і моральною підтримкою. За умови якщо приїдете за ними в робочий день тижня між 10.00 і 14.00
Ви же навіть не уявляєте, як президенту бідної країни тяжко приховати статки навіть в офшорах, а ще кацапи конфіскували скромну хатинку в Криму, бо не платив комуналку.
А чому не в Харків, подивитися на результат своєї роботи, як підготовлені укриття для військових і громадян, які тебе вибирали?