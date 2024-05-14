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Новини
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Зеленський здійснить візит до Іспанії, - ЗМІ

Володимир Зеленський відвідає Іспанію

Президент України Володимир Зеленський поїде до Іспанії 17 травня.

Про це пише агентство Europa Press з посиланням на королівський дім Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави вирушить до Іспанії цієї п'ятниці, 17 травня, і його прийме король Феліпе VI у Королівському палаці.

Однак офіційної інформації про інші зустрічі поки немає.

Раніше газета El País писала, що Зеленський також зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише двосторонню угоду про безпеку.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено.

Читайте: Зеленський підписав закон про експорт біогазу до ЄС

Автор: 

візит (1578) Зеленський Володимир (23754) Іспанія (900)


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Топ коментарі
+16
а під Харків здійснити візит,не хо-хо??? Главковерх......
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14.05.2024 18:23
+10
а ми оплатимо, оцей туризм!
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14.05.2024 18:33
+8
Турист
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14.05.2024 18:23
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Даваи! - може Петріота притягнеш
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14.05.2024 18:18 Відповісти
Швидше цей бідоносець зірве їх поставки
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14.05.2024 18:41 Відповісти
скоріше ленку пригостить скумбрією по 8 та маму риму та папу сашу поцьомкає
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14.05.2024 19:24 Відповісти
Шось утне
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14.05.2024 19:26 Відповісти
Поїде свої виноградники поливати. Саме пора...
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14.05.2024 20:05 Відповісти
Він в Італіі кинув якір
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14.05.2024 20:11 Відповісти
Ну, можливо в Італії інші сорти винограду.
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14.05.2024 20:34 Відповісти
Ти просто длбп! А Федину ти хоча б за що
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14.05.2024 19:42 Відповісти
Я теж хочу хамон
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14.05.2024 18:19 Відповісти
Охламон поїде жерти хамон???
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14.05.2024 18:33 Відповісти
Кориду дивитись? Бо толку з його візитів ...
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14.05.2024 18:22 Відповісти
а під Харків здійснити візит,не хо-хо??? Главковерх......
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14.05.2024 18:23 Відповісти
Зеленський здійснить візит

Здійснення!
Таке, шо просто ******** гуй!
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14.05.2024 18:23 Відповісти
Турист
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14.05.2024 18:23 Відповісти
також зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише двосторонню угоду про безпеку.

Користі від тих договорів, все-одно що підписуєш договір з охоронною компанією про постановку магазину на охорону, де зазначено, що в разі грабежу, нападу і мародерства ніхто виїжджати не буде, але допоможуть із кийками і моральною підтримкою. За умови якщо приїдете за ними в робочий день тижня між 10.00 і 14.00
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14.05.2024 18:24 Відповісти
А я завтра в село поїду, картоплі наберу.
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14.05.2024 18:24 Відповісти
Це воно їде подивитись на нерухомість, придбану непосильною працею, але записану на маме Риму і папе Саша ( ? ), на цуцика Леночки, на кицю бабці і менш значущих персун.
Ви же навіть не уявляєте, як президенту бідної країни тяжко приховати статки навіть в офшорах, а ще кацапи конфіскували скромну хатинку в Криму, бо не платив комуналку.
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14.05.2024 18:31 Відповісти
а ми оплатимо, оцей туризм!
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14.05.2024 18:33 Відповісти
Бутусов звертався до мєрів крупних городов терміново закупити дрони для бригад на Харківському напрямку бо там жопа і зелена влада ніхрена не робить , цікаво а як там бобік вофік янелох буратіно коломойского з челедью хоч копійку задонатив на ЗСУ, чи папа карло не дозволяе ?
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14.05.2024 18:55 Відповісти
Якби ше й не повернувся...
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14.05.2024 18:44 Відповісти
саме так виглядає "іспанський сором" ...
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14.05.2024 18:46 Відповісти
Море зовет. Интересно, билет в один конец взял?.
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14.05.2024 18:47 Відповісти
У Королівський палац теж припреться в кедах і піжамі?
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14.05.2024 18:57 Відповісти
Проведать хатынку одесского военкома борисова?
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14.05.2024 18:59 Відповісти
Навідав дружків ухилянтів, є@алом поторгував.....
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14.05.2024 19:04 Відповісти
якщо 17 травня бубочка їде з України, то чекай обстрілу зі стратегічної авіації параші .
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14.05.2024 19:04 Відповісти
Тільки прочитати заголовки статей в се стане зрозуміло: "Зеленський здійснить візит до Іспанії, - ЗМІ". "У Харкові знову лунають вибухи, - Терехов".
А чому не в Харків, подивитися на результат своєї роботи, як підготовлені укриття для військових і громадян, які тебе вибирали?
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14.05.2024 19:28 Відповісти
і най його там бик трахне
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14.05.2024 20:04 Відповісти
Криса шукає собі нору щоб сховатися.
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14.05.2024 20:16 Відповісти
Идет война не на жизнь а на смерть. Но он как гулял с "визитами" так и продолжает гулять.. С одной стороны это закономерно. Так как он не военный и не экономист. Он давно просто формальное лицо...
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14.05.2024 20:28 Відповісти
А шо воно там забуло. На екскурсію!?
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14.05.2024 20:36 Відповісти
Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!
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14.05.2024 22:15 Відповісти
 
 