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Зеленський їде до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією, - ЗМІ

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді він підпише двосторонню угоду у сфері безпеки з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

За даними джерел видання, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

Мета договору - гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі й слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено, - Зеленський

Зазначається, що переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені. При цьому очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.

Що передбачає угода?

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Пакт зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки й кібербезпеки.

Читайте також: Посли ЄС погодили проєкт угоди гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Угоди про гарантії безпеки

На сьогодні Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

Автор: 

безпека (930) Зеленський Володимир (23727) Іспанія (900) угода (636) Санчес Педро (57)


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Топ коментарі
+13
Втомився бідося, поїхав хоч пару днів на морі полежить.
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13.05.2024 11:07
+8
Тільце просить трохи відпочинку.
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13.05.2024 11:05
+8
Для України реально ніяких, від слова зовсім. То черговий номер шоу 95-го кварталу.
А от для паяца то таки так - по світу повозитись, розважитись. Воно ж втомилось, воно хоче на море...
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13.05.2024 11:22
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Тільце просить трохи відпочинку.
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13.05.2024 11:05 Відповісти
а може просто тікає?
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13.05.2024 11:19 Відповісти
Не давайте людям даремні сподівання...
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13.05.2024 11:25 Відповісти
Втомився бідося, поїхав хоч пару днів на морі полежить.
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13.05.2024 11:07 Відповісти
І на гітарі покаже номер гри іспанцям одним місцем.
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13.05.2024 11:11 Відповісти
аж сльози від радості! а що Україна дає від себе в цій угоді?
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13.05.2024 11:07 Відповісти
Сюр якийсь. Країну рвуть , а тут чергова угода про чиюсь безпееку
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13.05.2024 11:07 Відповісти
устал ат вайни
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13.05.2024 11:08 Відповісти
Та да. Фортифвкації біля Харкова перевірив, щакон про мобвлізацвю підписав, записав відоси тижнів на два наперед - і може їхати. Тим паче, що кардинал Рішельє реґент Єрмак все під контролем тримає.
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13.05.2024 11:41 Відповісти
Єдина безпекова угода це ввід військ ЄС на території України і договір з росіянами як було з Західною і Східною Німеччиною.

Все інше це відтеміноване у часі заганяння працездатних людей під хрести і у інвалідність, збільшення біженців і руйнація того, що ще не зруйновано.
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13.05.2024 11:10 Відповісти
тю, дурний! потрібно в Барселону їхати: там сонце, пляж і прикольні ресторани
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13.05.2024 11:10 Відповісти
а ще кокс навіть в повітрі літає
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13.05.2024 11:16 Відповісти
Він зі своїм їде.
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13.05.2024 11:27 Відповісти
Він свою скумбрієвну на канари повезе.Інкогніто.
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13.05.2024 11:17 Відповісти
Наче **** з писаною торбою
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13.05.2024 11:12 Відповісти
"Іспанскій стид".
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13.05.2024 11:12 Відповісти
підписувати буде помєдлєннєє. многіє коє-какєри будуть для тік-току записувать ))))
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13.05.2024 11:13 Відповісти
Зеленський їде до Мадрида для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

По принципу першого керівника мала б бути поїздка на фронт.

Можливо в район Чугуїв - Вовчанськ. Невже там так все оптимістично...
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13.05.2024 11:14 Відповісти
Щоб хлопці від обстрілів відпочили під час візиту!
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13.05.2024 12:46 Відповісти
Україна і українці живуть війною, перебиваються з копійки на копійку, а невтомний і найнайнайпатріотичний і найнайнайневтікший і найнайнайвишиваний бісером їде щось підписувати в Іспанію. Скумбрію взяв, щоб разом скупнутися в морі? А саме головне, що для України дадуть ці підписані договори? Здається нічого, тільки фарс для Володі.
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13.05.2024 11:15 Відповісти
ці угоди таке ж мертвонароджене теля, як і так звана кримська платформа
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13.05.2024 11:15 Відповісти
поїхав провідати віллу, скоро туди втече
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13.05.2024 11:17 Відповісти
Який сенс від цих "безпекових угод"?
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13.05.2024 11:18 Відповісти
Раніше був один Будапештський меморандум, тепер буде 10-20-...50 таких з тим же результатом
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13.05.2024 11:21 Відповісти
Результат ще менший! Будапешский про гарантії,а ці папірці "про наміри розмовяти/домовлятися у разі агресії.
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13.05.2024 12:49 Відповісти
Для України реально ніяких, від слова зовсім. То черговий номер шоу 95-го кварталу.
А от для паяца то таки так - по світу повозитись, розважитись. Воно ж втомилось, воно хоче на море...
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13.05.2024 11:22 Відповісти
Поповнювати запас туалетного паперу в ОП ?

Єрмак вже вкінець засрав мізки Зеленському.
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13.05.2024 11:20 Відповісти
Там мозку ніколи не було .
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13.05.2024 13:30 Відповісти
Це, як блакитний вогник в Останкіно
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13.05.2024 11:20 Відповісти
комуняка Кучма підписав один "будапештський меморандум", а ватноголовий скоморох напідписував вже зо два десятки таких самих "меморандумів", якими можна хіба що його хитродупий ватний тухєс підтерти... Зато яка картинка! Яка горда назва "двосторонні безпекові угоди"! Зато можна за державний кошт літати та гендлювати своєю неголеною пикою по всьому світу, дзюрячи "мудрому наріду" в очі, мовлял от бачте який я курва "міратворєц"... Головне завдання цього "міратворця" не змінилося з 2019 - увести Україну від НАТО подалі, а наріду "продати" оті нікчемні фантики замість справжньої безпеки. Все, як і домовлялися в Оманє.
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13.05.2024 11:23 Відповісти
Хоч вже не називає"гарантіями",бо мабуть інші сторони пісюніста мармизою в угоди потовкли,і запитали :"чмо,де в тексті "гарантії"?!
Тепер " безпекові угоди",поки знов пику не натовкуть,пояснивши,що це"меморандум про наміри поговорити"!
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13.05.2024 12:55 Відповісти
Кожного разу, коли воно кудись за кордон тащиться - так й чекаю, що не повернеться..

От кожна його поїздка скільки коштує бюджету?? Воно подорожує, а потім гроші у партнерів просить..
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13.05.2024 11:23 Відповісти
20 травня наближається!
Лідор щось підозрює?)
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13.05.2024 11:29 Відповісти
Ви мабуть велику літеру не ту використали!
Треба літера П,а не Л! Чито похибка друку.
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13.05.2024 12:58 Відповісти
що це за угоди без юридичних зобов'язань?
До того ж ,вони не голосуались в парламенті.
Це фікція все ці угоди від зелених - мета замінити вступ до НАТО для народу.
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13.05.2024 11:30 Відповісти
Значить Вовчанськ здадуть. Він їде як якесь місто втрачаєм
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13.05.2024 11:36 Відповісти
У такій важкій ситуації витрачати час на цю пустопоржню мастурбацію?! За межею, до чого ця клоунада?
З іншого боку - заважати не буде...
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13.05.2024 11:36 Відповісти
" але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору. " і що це як не будапешстський меморандум-2
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13.05.2024 11:38 Відповісти
*****, тікає з карїни в такий час. Це щоб не звинувачували потім
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13.05.2024 11:40 Відповісти
Ниочем
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13.05.2024 13:15 Відповісти
А Мухосранськ що ще не підтвердив- підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною ?
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13.05.2024 14:24 Відповісти
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13.05.2024 16:34 Відповісти
 
 