Зеленський їде до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді він підпише двосторонню угоду у сфері безпеки з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

За даними джерел видання, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

Мета договору - гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі й слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

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Зазначається, що переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені. При цьому очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.

Що передбачає угода?

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Пакт зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки й кібербезпеки.

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Угоди про гарантії безпеки

На сьогодні Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.