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Зеленский едет в Мадрид для подписания двустороннего соглашения о безопасности с Испанией, - СМИ

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Испанию. В Мадриде он подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

По данным источников издания, соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, аналогично тем, которые Киев уже подписал с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

Цель договора - гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе и служить мостом к тому моменту, когда Киев сможет стать полноправным членом НАТО и ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры относительно текста двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией завершены, - Зеленский

Отмечается, что переговоры о подписании этого соглашения начались в начале марта и уже завершены. При этом ожидается, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании, но не будет представлено на ратификацию Конгресса, поскольку оно не имеет юридического статуса международного договора.

Что предусматривает соглашение?

Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву посредством поставок оружия, подготовки более чем 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале в Сарагосе.

Пакт обязывает Испанию предоставлять долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, способствовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.

Читайте также: Послы ЕС согласовали проект соглашения гарантий безопасности для Украины, - СМИ

Соглашения о гарантиях безопасности

На сегодня Украина заключила уже девять двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Автор: 

безопасность (1102) Зеленский Владимир (20266) Испания (860) соглашение (1306) Санчес Педро (41)


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Топ комментарии
+13
Втомився бідося, поїхав хоч пару днів на морі полежить.
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13.05.2024 11:07
+8
Тільце просить трохи відпочинку.
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13.05.2024 11:05
+8
Для України реально ніяких, від слова зовсім. То черговий номер шоу 95-го кварталу.
А от для паяца то таки так - по світу повозитись, розважитись. Воно ж втомилось, воно хоче на море...
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13.05.2024 11:22
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Правила форума Совет форумчан
Тільце просить трохи відпочинку.
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13.05.2024 11:05 Ответить
а може просто тікає?
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13.05.2024 11:19 Ответить
Не давайте людям даремні сподівання...
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13.05.2024 11:25 Ответить
Втомився бідося, поїхав хоч пару днів на морі полежить.
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13.05.2024 11:07 Ответить
І на гітарі покаже номер гри іспанцям одним місцем.
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13.05.2024 11:11 Ответить
аж сльози від радості! а що Україна дає від себе в цій угоді?
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13.05.2024 11:07 Ответить
Сюр якийсь. Країну рвуть , а тут чергова угода про чиюсь безпееку
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13.05.2024 11:07 Ответить
устал ат вайни
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13.05.2024 11:08 Ответить
Та да. Фортифвкації біля Харкова перевірив, щакон про мобвлізацвю підписав, записав відоси тижнів на два наперед - і може їхати. Тим паче, що кардинал Рішельє реґент Єрмак все під контролем тримає.
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13.05.2024 11:41 Ответить
Єдина безпекова угода це ввід військ ЄС на території України і договір з росіянами як було з Західною і Східною Німеччиною.

Все інше це відтеміноване у часі заганяння працездатних людей під хрести і у інвалідність, збільшення біженців і руйнація того, що ще не зруйновано.
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13.05.2024 11:10 Ответить
тю, дурний! потрібно в Барселону їхати: там сонце, пляж і прикольні ресторани
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13.05.2024 11:10 Ответить
а ще кокс навіть в повітрі літає
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13.05.2024 11:16 Ответить
Він зі своїм їде.
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13.05.2024 11:27 Ответить
Він свою скумбрієвну на канари повезе.Інкогніто.
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13.05.2024 11:17 Ответить
Наче **** з писаною торбою
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13.05.2024 11:12 Ответить
"Іспанскій стид".
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13.05.2024 11:12 Ответить
підписувати буде помєдлєннєє. многіє коє-какєри будуть для тік-току записувать ))))
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13.05.2024 11:13 Ответить
Зеленський їде до Мадрида для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

По принципу першого керівника мала б бути поїздка на фронт.

Можливо в район Чугуїв - Вовчанськ. Невже там так все оптимістично...
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13.05.2024 11:14 Ответить
Щоб хлопці від обстрілів відпочили під час візиту!
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13.05.2024 12:46 Ответить
Україна і українці живуть війною, перебиваються з копійки на копійку, а невтомний і найнайнайпатріотичний і найнайнайневтікший і найнайнайвишиваний бісером їде щось підписувати в Іспанію. Скумбрію взяв, щоб разом скупнутися в морі? А саме головне, що для України дадуть ці підписані договори? Здається нічого, тільки фарс для Володі.
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13.05.2024 11:15 Ответить
ці угоди таке ж мертвонароджене теля, як і так звана кримська платформа
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13.05.2024 11:15 Ответить
поїхав провідати віллу, скоро туди втече
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13.05.2024 11:17 Ответить
Який сенс від цих "безпекових угод"?
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13.05.2024 11:18 Ответить
Раніше був один Будапештський меморандум, тепер буде 10-20-...50 таких з тим же результатом
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13.05.2024 11:21 Ответить
Результат ще менший! Будапешский про гарантії,а ці папірці "про наміри розмовяти/домовлятися у разі агресії.
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13.05.2024 12:49 Ответить
Для України реально ніяких, від слова зовсім. То черговий номер шоу 95-го кварталу.
А от для паяца то таки так - по світу повозитись, розважитись. Воно ж втомилось, воно хоче на море...
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13.05.2024 11:22 Ответить
Поповнювати запас туалетного паперу в ОП ?

Єрмак вже вкінець засрав мізки Зеленському.
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13.05.2024 11:20 Ответить
Там мозку ніколи не було .
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13.05.2024 13:30 Ответить
Це, як блакитний вогник в Останкіно
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13.05.2024 11:20 Ответить
комуняка Кучма підписав один "будапештський меморандум", а ватноголовий скоморох напідписував вже зо два десятки таких самих "меморандумів", якими можна хіба що його хитродупий ватний тухєс підтерти... Зато яка картинка! Яка горда назва "двосторонні безпекові угоди"! Зато можна за державний кошт літати та гендлювати своєю неголеною пикою по всьому світу, дзюрячи "мудрому наріду" в очі, мовлял от бачте який я курва "міратворєц"... Головне завдання цього "міратворця" не змінилося з 2019 - увести Україну від НАТО подалі, а наріду "продати" оті нікчемні фантики замість справжньої безпеки. Все, як і домовлялися в Оманє.
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13.05.2024 11:23 Ответить
Хоч вже не називає"гарантіями",бо мабуть інші сторони пісюніста мармизою в угоди потовкли,і запитали :"чмо,де в тексті "гарантії"?!
Тепер " безпекові угоди",поки знов пику не натовкуть,пояснивши,що це"меморандум про наміри поговорити"!
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13.05.2024 12:55 Ответить
Кожного разу, коли воно кудись за кордон тащиться - так й чекаю, що не повернеться..

От кожна його поїздка скільки коштує бюджету?? Воно подорожує, а потім гроші у партнерів просить..
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13.05.2024 11:23 Ответить
20 травня наближається!
Лідор щось підозрює?)
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13.05.2024 11:29 Ответить
Ви мабуть велику літеру не ту використали!
Треба літера П,а не Л! Чито похибка друку.
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13.05.2024 12:58 Ответить
що це за угоди без юридичних зобов'язань?
До того ж ,вони не голосуались в парламенті.
Це фікція все ці угоди від зелених - мета замінити вступ до НАТО для народу.
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13.05.2024 11:30 Ответить
Значить Вовчанськ здадуть. Він їде як якесь місто втрачаєм
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13.05.2024 11:36 Ответить
У такій важкій ситуації витрачати час на цю пустопоржню мастурбацію?! За межею, до чого ця клоунада?
З іншого боку - заважати не буде...
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13.05.2024 11:36 Ответить
" але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору. " і що це як не будапешстський меморандум-2
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13.05.2024 11:38 Ответить
*****, тікає з карїни в такий час. Це щоб не звинувачували потім
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13.05.2024 11:40 Ответить
Ниочем
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13.05.2024 13:15 Ответить
А Мухосранськ що ще не підтвердив- підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною ?
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13.05.2024 14:24 Ответить
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13.05.2024 16:34 Ответить
 
 