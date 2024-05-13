Зеленский едет в Мадрид для подписания двустороннего соглашения о безопасности с Испанией, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Испанию. В Мадриде он подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

По данным источников издания, соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, аналогично тем, которые Киев уже подписал с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

Цель договора - гарантировать Украине постоянную военную поддержку в долгосрочной перспективе и служить мостом к тому моменту, когда Киев сможет стать полноправным членом НАТО и ЕС.

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Отмечается, что переговоры о подписании этого соглашения начались в начале марта и уже завершены. При этом ожидается, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании, но не будет представлено на ратификацию Конгресса, поскольку оно не имеет юридического статуса международного договора.

Что предусматривает соглашение?

Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву посредством поставок оружия, подготовки более чем 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале в Сарагосе.

Пакт обязывает Испанию предоставлять долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, способствовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.

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Соглашения о гарантиях безопасности

На сегодня Украина заключила уже девять двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.