Переговоры относительно текста двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией завершены, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Испании Педро Санчесом.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Санчес подтвердил свое участие в инаугурационном Саммите мира.

"Благодарен ему за активную поддержку Формулы мира и ее адвокацию среди стран Латинской Америки и Африки. Мы отметили завершение переговоров относительно текста двустороннего соглашения по безопасности в рамках Вильнюсской декларации стран "Большой семерки", - отметил Зеленский.

Также президент и глава правительства Испании обсудили продолжение оборонной поддержки.

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