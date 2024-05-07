Переговоры относительно текста двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией завершены, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Испании Педро Санчесом.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Санчес подтвердил свое участие в инаугурационном Саммите мира.
"Благодарен ему за активную поддержку Формулы мира и ее адвокацию среди стран Латинской Америки и Африки. Мы отметили завершение переговоров относительно текста двустороннего соглашения по безопасности в рамках Вильнюсской декларации стран "Большой семерки", - отметил Зеленский.
Также президент и глава правительства Испании обсудили продолжение оборонной поддержки.
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абзац 2: угоду можна розірвати в будь-який момент
абзац 3: в текст угоди можна ліпити будь-які фантазії , все одно не треба виконувати