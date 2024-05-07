Переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр-міністр Санчес підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру.

"Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки. Ми відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн "Великої сімки", - зазначив Зеленський.

Також президент та глава уряду Іспанії обговорили продовження оборонної підтримки.

Читайте: Прем’єр Іспанії Санчес закликав ЄС збільшити інвестиції в оборону