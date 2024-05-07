Переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Іспанії Педро Санчесом.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Прем’єр-міністр Санчес підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру.
"Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки. Ми відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн "Великої сімки", - зазначив Зеленський.
Також президент та глава уряду Іспанії обговорили продовження оборонної підтримки.
Топ коментарі
+11 Redcar Ukraine
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+9 В «Вільний» В
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+4 Vyacheslav Romanov
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абзац 2: угоду можна розірвати в будь-який момент
абзац 3: в текст угоди можна ліпити будь-які фантазії , все одно не треба виконувати