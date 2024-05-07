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Новини Війна
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Переговори щодо тексту двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією завершено, - Зеленський

санчес,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр-міністр Санчес підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру.

"Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки. Ми відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн "Великої сімки", - зазначив Зеленський.

Також президент та глава уряду Іспанії обговорили продовження оборонної підтримки.

Читайте: Прем’єр Іспанії Санчес закликав ЄС збільшити інвестиції в оборону

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Іспанія (900) Санчес Педро (57)


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Топ коментарі
+11
абзац 1: гарантії не є гарантіями , ніяких зобов'язань

абзац 2: угоду можна розірвати в будь-який момент

абзац 3: в текст угоди можна ліпити будь-які фантазії , все одно не треба виконувати
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07.05.2024 17:21
+9
Яскравий приклад вічного піарного двигун безглуздої діяльності зеленського як призидента
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07.05.2024 17:27
+4
Кого взагалі цікавлять всі ці міні-Будапештські меморандумчики?
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07.05.2024 17:24
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Ура, ура...
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07.05.2024 17:19 Відповісти
потужно, незламно і вперше в історії України
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07.05.2024 17:28 Відповісти
абзац 1: гарантії не є гарантіями , ніяких зобов'язань

абзац 2: угоду можна розірвати в будь-який момент

абзац 3: в текст угоди можна ліпити будь-які фантазії , все одно не треба виконувати
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07.05.2024 17:21 Відповісти
Кого взагалі цікавлять всі ці міні-Будапештські меморандумчики?
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07.05.2024 17:24 Відповісти
Яскравий приклад вічного піарного двигун безглуздої діяльності зеленського як призидента
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07.05.2024 17:27 Відповісти
Ми їм гроші з "ухилянтів", а вони нам "бараки" для "топ-ухилянтів"?
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07.05.2024 17:30 Відповісти
Цікаво. Про що тупий жадібний невіглас, який без хамства не може 2 слова зв'язати може домовлятись?
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07.05.2024 17:46 Відповісти
Ще трохи туалетного паперу ніколи не завадить.
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07.05.2024 18:24 Відповісти
А тепер цією угодою можна підтертись... як і самим зєлєнскім єрмака
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07.05.2024 18:48 Відповісти
Закидаємо рашку паперовими гарантіями потужно як лідор ********** *******
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07.05.2024 19:20 Відповісти
Я првильно розумію, що після підписання двохсторонньої угоди нам підуть гроші, зброя і підтримка військова в разі винекнення важкої ситкції, чи це чергові домовленності, маючі ознаки Будапештського меморандуму, але пропагандистську силу для Херпіду?
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07.05.2024 19:21 Відповісти
П*дораси хочуть собі гарантії на випадок зливу України....
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07.05.2024 19:31 Відповісти
Друзі, УВАГА ! У Грузії була реформа силовиків. Нам вішали локшину у 2014-15 роках, що там поліція - просто пухнасті котики. Вони чемні, культурні, всі з народу. То хто сьогодні б'є народ ? Котики чи якісь кацапи ? Зі всього, б'ють свої своїх, як скажені собаки. Ось вам і котики реформи ! До чого я ? Хтось в Україні починає кричати "давай Майдан !" Буде все за сценарієм Грузії. І наші котики будуть лупцювати як у Білорусі, як у Грузії. зеленски підготувались гарно. Буде вже не одна Небесна сотня. Дивіться уважно на дЄрмака, за його руками. Він почав ... жонглювати .... керівництвом силовиків. Ось сьогодні вже замахи полковників. З СБУ, які реформували зеленскі сусіди, дитячі друзі, актори 95-го. Нас хочуть просто СДЄЛАТЬ знову.
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07.05.2024 19:59 Відповісти
 
 