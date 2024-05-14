Зеленский посетит Испанию, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Испанию 17 мая.
Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на королевский дом Испании, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава государства отправится в Испанию в эту пятницу, 17 мая, и его примет король Фелипе VI в Королевском дворце.
Однако официальной информации о других встречах пока нет.
Ранее газета El País писала, что Зеленский также встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет двустороннее соглашение о безопасности.
Напомним, ранее президент заявлял, что переговоры по тексту двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией завершены.
Топ комментарии
+16 Юра Малко
показать весь комментарий14.05.2024 18:23
+10 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий14.05.2024 18:33
+8 andriy niki1
показать весь комментарий14.05.2024 18:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здійснення!
Таке, шо просто ******** гуй!
Користі від тих договорів, все-одно що підписуєш договір з охоронною компанією про постановку магазину на охорону, де зазначено, що в разі грабежу, нападу і мародерства ніхто виїжджати не буде, але допоможуть із кийками і моральною підтримкою. За умови якщо приїдете за ними в робочий день тижня між 10.00 і 14.00
Ви же навіть не уявляєте, як президенту бідної країни тяжко приховати статки навіть в офшорах, а ще кацапи конфіскували скромну хатинку в Криму, бо не платив комуналку.
А чому не в Харків, подивитися на результат своєї роботи, як підготовлені укриття для військових і громадян, які тебе вибирали?