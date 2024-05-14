РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5023 посетителя онлайн
Новости
2 084 36

Зеленский посетит Испанию, - СМИ

Володимир Зеленський відвідає Іспанію

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Испанию 17 мая.

Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на королевский дом Испании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства отправится в Испанию в эту пятницу, 17 мая, и его примет король Фелипе VI в Королевском дворце.

Однако официальной информации о других встречах пока нет.

Ранее газета El País писала, что Зеленский также встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет двустороннее соглашение о безопасности.

Напомним, ранее президент заявлял, что переговоры по тексту двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией завершены.

Смотрите также: Зеленский о встрече с Блинкеном: Говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи. ВИДЕО

Автор: 

визит (3077) Зеленский Владимир (20290) Испания (860)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
а під Харків здійснити візит,не хо-хо??? Главковерх......
показать весь комментарий
14.05.2024 18:23
+10
а ми оплатимо, оцей туризм!
показать весь комментарий
14.05.2024 18:33
+8
Турист
показать весь комментарий
14.05.2024 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даваи! - може Петріота притягнеш
показать весь комментарий
14.05.2024 18:18 Ответить
Швидше цей бідоносець зірве їх поставки
показать весь комментарий
14.05.2024 18:41 Ответить
скоріше ленку пригостить скумбрією по 8 та маму риму та папу сашу поцьомкає
показать весь комментарий
14.05.2024 19:24 Ответить
Шось утне
показать весь комментарий
14.05.2024 19:26 Ответить
Поїде свої виноградники поливати. Саме пора...
показать весь комментарий
14.05.2024 20:05 Ответить
Він в Італіі кинув якір
показать весь комментарий
14.05.2024 20:11 Ответить
Ну, можливо в Італії інші сорти винограду.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:34 Ответить
Ти просто длбп! А Федину ти хоча б за що
показать весь комментарий
14.05.2024 19:42 Ответить
Я теж хочу хамон
показать весь комментарий
14.05.2024 18:19 Ответить
Охламон поїде жерти хамон???
показать весь комментарий
14.05.2024 18:33 Ответить
Кориду дивитись? Бо толку з його візитів ...
показать весь комментарий
14.05.2024 18:22 Ответить
а під Харків здійснити візит,не хо-хо??? Главковерх......
показать весь комментарий
14.05.2024 18:23 Ответить
Зеленський здійснить візит

Здійснення!
Таке, шо просто ******** гуй!
показать весь комментарий
14.05.2024 18:23 Ответить
Турист
показать весь комментарий
14.05.2024 18:23 Ответить
також зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише двосторонню угоду про безпеку.

Користі від тих договорів, все-одно що підписуєш договір з охоронною компанією про постановку магазину на охорону, де зазначено, що в разі грабежу, нападу і мародерства ніхто виїжджати не буде, але допоможуть із кийками і моральною підтримкою. За умови якщо приїдете за ними в робочий день тижня між 10.00 і 14.00
показать весь комментарий
14.05.2024 18:24 Ответить
А я завтра в село поїду, картоплі наберу.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:24 Ответить
Це воно їде подивитись на нерухомість, придбану непосильною працею, але записану на маме Риму і папе Саша ( ? ), на цуцика Леночки, на кицю бабці і менш значущих персун.
Ви же навіть не уявляєте, як президенту бідної країни тяжко приховати статки навіть в офшорах, а ще кацапи конфіскували скромну хатинку в Криму, бо не платив комуналку.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:31 Ответить
а ми оплатимо, оцей туризм!
показать весь комментарий
14.05.2024 18:33 Ответить
Бутусов звертався до мєрів крупних городов терміново закупити дрони для бригад на Харківському напрямку бо там жопа і зелена влада ніхрена не робить , цікаво а як там бобік вофік янелох буратіно коломойского з челедью хоч копійку задонатив на ЗСУ, чи папа карло не дозволяе ?
показать весь комментарий
14.05.2024 18:55 Ответить
Якби ше й не повернувся...
показать весь комментарий
14.05.2024 18:44 Ответить
саме так виглядає "іспанський сором" ...
показать весь комментарий
14.05.2024 18:46 Ответить
Море зовет. Интересно, билет в один конец взял?.
показать весь комментарий
14.05.2024 18:47 Ответить
У Королівський палац теж припреться в кедах і піжамі?
показать весь комментарий
14.05.2024 18:57 Ответить
Проведать хатынку одесского военкома борисова?
показать весь комментарий
14.05.2024 18:59 Ответить
Навідав дружків ухилянтів, є@алом поторгував.....
показать весь комментарий
14.05.2024 19:04 Ответить
якщо 17 травня бубочка їде з України, то чекай обстрілу зі стратегічної авіації параші .
показать весь комментарий
14.05.2024 19:04 Ответить
Тільки прочитати заголовки статей в се стане зрозуміло: "Зеленський здійснить візит до Іспанії, - ЗМІ". "У Харкові знову лунають вибухи, - Терехов".
А чому не в Харків, подивитися на результат своєї роботи, як підготовлені укриття для військових і громадян, які тебе вибирали?
показать весь комментарий
14.05.2024 19:28 Ответить
і най його там бик трахне
показать весь комментарий
14.05.2024 20:04 Ответить
Криса шукає собі нору щоб сховатися.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:16 Ответить
Идет война не на жизнь а на смерть. Но он как гулял с "визитами" так и продолжает гулять.. С одной стороны это закономерно. Так как он не военный и не экономист. Он давно просто формальное лицо...
показать весь комментарий
14.05.2024 20:28 Ответить
А шо воно там забуло. На екскурсію!?
показать весь комментарий
14.05.2024 20:36 Ответить
Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!
показать весь комментарий
14.05.2024 22:15 Ответить
 
 