Зеленский посетит Испанию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Испанию 17 мая.

Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на королевский дом Испании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства отправится в Испанию в эту пятницу, 17 мая, и его примет король Фелипе VI в Королевском дворце.

Однако официальной информации о других встречах пока нет.

Ранее газета El País писала, что Зеленский также встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет двустороннее соглашение о безопасности.

Напомним, ранее президент заявлял, что переговоры по тексту двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией завершены.

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