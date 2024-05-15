Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті, - CNN Portugal

Президент Володимир Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через складну ситуацію на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN Portugal.

За даними джерел видання, Зеленський скасував свою поїздку на Піренейський півострів через серйозну внутрішню ситуацію в Україні.

"Делегація глави української держави, мабуть, розуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час", - пишуть журналісти.

Візит Зеленського до Іспанії

Раніше західні ЗМІ повідомили, що 17 травня президент Зеленський здійснить візит до Іспанії.

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