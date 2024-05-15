Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті, - CNN Portugal
Президент Володимир Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через складну ситуацію на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN Portugal.
За даними джерел видання, Зеленський скасував свою поїздку на Піренейський півострів через серйозну внутрішню ситуацію в Україні.
"Делегація глави української держави, мабуть, розуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час", - пишуть журналісти.
Візит Зеленського до Іспанії
Раніше західні ЗМІ повідомили, що 17 травня президент Зеленський здійснить візит до Іспанії.
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+28 Пересічний українець #452786
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поїхав - о, попрошайка, чому не в Україні
залишився - краще б поїхав
диванні експерти вони ще ті стратеги
Це опудало "президента" реально вважає, що з нього є якась користь? Це вже клініка...
Чи збирається "лічно" прослідкувати, як будуть здавати Харківську та Сумську області, а то без нього ще ЗСУ відіб'ються.
А хрипаті відосики можна і з Іспанії записати.
P.S. І якщо навіть і вважати, що я з України втік, то втік я не від війни, а від таких як ти, зелених і не дуже 73%. Таких що ховаються за чужими спинами, дають і беруть хабарі, загаджують екологію, знищують архітектуру і т.п. І як фініш історії - обирають на виборах непотріб у владу. Якщо взяти саме це до уваги, то так, втік.
Але памперси міняв не собі, я міняв їх зграї таких як ти, на мітингах за Ющенка, на Майдані, в АТО... Але кожного разу, ти і тобі подібні обгаджувались знову на виборах і в житті. Просто обридло бути нянькою для людей з критично низьким IQ.
А ....опомарафон говорит, что ситуация стабильная и под контролем....
А оно, вон то как........
И чем Величайший шоумен поможет?
На рояле сбацает? Шашлычки приготовит? Или асфальтом орков закидает?
У перщоиу сезоні було просрано 20% території України за тиждень.
Бо на що ще воно згодиться, гундосий нарік?
І вовка забухав.
Это оно для Запада показывают свою "роль и ответсвенность"
Воно нарулює!
PS. На другому році війни 320 мільйонів гривень ХТОСЬ закатав в асфальт на дорозі Харків--Вовчанськ.