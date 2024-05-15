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Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте, - CNN Portugal

Зеленський прокоментував наступ РФ на Харківщині

Президент Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN Portugal.

По данным источников издания, Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.

"Делегация главы украинского государства, видимо, понимала, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время", - пишут журналисты.

Визит Зеленского в Испанию

Ранее западные СМИ сообщили, что 17 мая президент Зеленский совершит визит в Испанию.

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Автор: 

Зеленский (20196) Испания (859) Португалия (197)


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Топ комментарии
+28
Шляхетно.
Це опудало "президента" реально вважає, що з нього є якась користь? Це вже клініка...
Чи збирається "лічно" прослідкувати, як будуть здавати Харківську та Сумську області, а то без нього ще ЗСУ відіб'ються.
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15.05.2024 09:15
+19
І що зміниться від його наявності в Києві? Намалює красиві стрілочки на мапі для Генштабу? Народить сотню снарядів? Збере в власному спортзалі сотню дронів і передасть Федорову? Чи може таки візьме в руки повістку, та з автоматом вижене рашистів особисто?
А хрипаті відосики можна і з Іспанії записати.
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15.05.2024 09:16
+19
та не треба залишатися..треба зїбати з України,щоб духу його гнилого тут не було!
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15.05.2024 09:25
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ну хоть тут пиарщики норм сработали
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15.05.2024 09:12 Ответить
А може він вирішив таємно на фронт мобілізуватись? З нього, правда там аомисті не буде але у нього потужна охорона кількістю біля роти.
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15.05.2024 09:46 Ответить
Та брешуть вони всі. Просто його останній пристойний костюм міль тр@хнула, а у Королівський палац охорона може не пропустити в піжамі.
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15.05.2024 10:26 Ответить
ну і чим воно тут допоможе??..краще б їхало,просило Петріоти,ракети,зброю...
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15.05.2024 09:15 Ответить
А вас не зрозуміти
поїхав - о, попрошайка, чому не в Україні

залишився - краще б поїхав

диванні експерти вони ще ті стратеги
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15.05.2024 09:17 Ответить
та не треба залишатися..треба зїбати з України,щоб духу його гнилого тут не було!
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15.05.2024 09:25 Ответить
Вони може і поїхали, але прогноз погоди на наступні 10 днів в Іспанії не сприятливий. Жарко і кожного дня дощ. Що там робити по такий погоді , тому мабуть вирішили перенести візіт.
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15.05.2024 10:02 Ответить
А він хіба налаштований допомогати? Щось не видно за останні роки...... може почав дрони збирати САМ особисто бо обіцяв міліон ......
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15.05.2024 09:46 Ответить
А хто ним хоче мати справу?
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15.05.2024 09:50 Ответить
Воно готово,як артист,прийняти у будь позі,зі всіх сторін,так вже не зацікавлені.
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15.05.2024 10:08 Ответить
а венишко испанское и португальское может прокиснуть
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15.05.2024 09:15 Ответить
Вы про вЕник или про вИно?
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15.05.2024 10:27 Ответить
про боневтіка
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15.05.2024 12:29 Ответить
Ой, та міг би собі їхати ...
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15.05.2024 09:15 Ответить
Шляхетно.
Це опудало "президента" реально вважає, що з нього є якась користь? Це вже клініка...
Чи збирається "лічно" прослідкувати, як будуть здавати Харківську та Сумську області, а то без нього ще ЗСУ відіб'ються.
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15.05.2024 09:15 Ответить
І що зміниться від його наявності в Києві? Намалює красиві стрілочки на мапі для Генштабу? Народить сотню снарядів? Збере в власному спортзалі сотню дронів і передасть Федорову? Чи може таки візьме в руки повістку, та з автоматом вижене рашистів особисто?
А хрипаті відосики можна і з Іспанії записати.
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15.05.2024 09:16 Ответить
Мрієш, ухилянт, що замість тебе воюватимуть інші? Бажано навіть солдати НАТО? Щоб писати такі пропозиції, ти маєш сам взяти в руки автомат, а уже потім закликати інших до такого.
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15.05.2024 09:35 Ответить
О, ще один боневтік. Ти запізнився, місце вже зайнято твоїм лідором.
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15.05.2024 10:26 Ответить
Тобто воювати ти не збираєшся? Мрієш щоб інші твою шкуру зберегли в цілості.
P.S. І якщо навіть і вважати, що я з України втік, то втік я не від війни, а від таких як ти, зелених і не дуже 73%. Таких що ховаються за чужими спинами, дають і беруть хабарі, загаджують екологію, знищують архітектуру і т.п. І як фініш історії - обирають на виборах непотріб у владу. Якщо взяти саме це до уваги, то так, втік.
Але памперси міняв не собі, я міняв їх зграї таких як ти, на мітингах за Ющенка, на Майдані, в АТО... Але кожного разу, ти і тобі подібні обгаджувались знову на виборах і в житті. Просто обридло бути нянькою для людей з критично низьким IQ.
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15.05.2024 10:26 Ответить
Поїде в той окоп, шо інспектував?
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15.05.2024 09:17 Ответить
Він там недавно був...
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15.05.2024 09:18 Ответить
Фух.
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15.05.2024 09:18 Ответить
так він і сам знає,хто він є і що про нього люди говорять..і що його чекає після війни,от тому і буде ******* триматися за владу до останього..
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15.05.2024 09:32 Ответить
Написав. Видалили ще до появи на сторінці і заблокували.
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15.05.2024 10:11 Ответить
Beta Human оці кацапські наративи для ідіотів що "підтримувати Україну можна тільки тим хто в Україні" не проходять у нормальних людей. Тому нічого у вас стані ФСБшні щури чи корисні ідіоти не вийде - Україну підтримує весь цивілізований світ.
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15.05.2024 09:50 Ответить
Да?
А ....опомарафон говорит, что ситуация стабильная и под контролем....

А оно, вон то как........

И чем Величайший шоумен поможет?

На рояле сбацает? Шашлычки приготовит? Или асфальтом орков закидает?
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15.05.2024 09:23 Ответить
Боневтік - другий сезон.

У перщоиу сезоні було просрано 20% території України за тиждень.
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15.05.2024 09:23 Ответить
30%!
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15.05.2024 10:13 Ответить
четырежды ухылянт не уехал в тёплые края? Не верю!
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15.05.2024 09:34 Ответить
Тю! Поїде в Буковель й розповість, як це патріотично, відпочивати у власній країні.
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15.05.2024 09:40 Ответить
Вєня дрислива, та дриснув би ти з України куди б подалі. Воно зосталося, що ти можеш убоге недоробло. Господи, коли вже тебе срулятину спіткає доля Кадафі або Муссоліні.
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15.05.2024 09:35 Ответить
Що, особисто поїде на Харківщину КОПАТИ ОКОПИ?!
Бо на що ще воно згодиться, гундосий нарік?
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15.05.2024 09:37 Ответить
Єрмака відправ.
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15.05.2024 09:38 Ответить
Для чого? Хіба є якась різниця звідки кожного вечора вєщать переможні відосики?
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15.05.2024 09:39 Ответить
Піндьож. Реальна причина в іншому - вчора приїзджав Блінкен - дав Вовану пинди.
І вовка забухав.
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15.05.2024 09:41 Ответить
Задул.
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15.05.2024 09:48 Ответить
Порошенко під вовчанськ привіз допомогу, вава також десь приїде (ключове десь), пофоткається, потім ставку збере
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15.05.2024 09:51 Ответить
А смысл? Лучше бы вояж по Европе и сбор помощи дополнительной, а так только генералов отвлекать...
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15.05.2024 09:58 Ответить
Залужного поверни, падлюка.
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15.05.2024 10:03 Ответить
Это не для нас. Нам уже давно понятна "роль" этого недоразумения.
Это оно для Запада показывают свою "роль и ответсвенность"
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15.05.2024 10:05 Ответить
Шо ж такое, знал шо на Харьков попрутся , но не укрепил территорию? Какой же зебил непробиваемый. Друга б людина вiд своеi недолугостi хоч вiд cорому згорiла б. А цей твердолобий - непробиваемый шалтай-балтай.
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15.05.2024 10:07 Ответить
Сам,особисто вирішив "керувати"?!
Воно нарулює!
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15.05.2024 10:15 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, какой WAV? 192 kHz или выше? Мабуть, полно хайэндовского железа?
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15.05.2024 10:33 Ответить
І чого? Їхав би собі. На що він впливає на фронті?
PS. На другому році війни 320 мільйонів гривень ХТОСЬ закатав в асфальт на дорозі Харків--Вовчанськ.
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15.05.2024 10:16 Ответить
запрошуйте шановних партнерів у Липці чи Вовчанськ! а то з зебункера та Європи якось веселіше стежити за складною ситуацією!
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15.05.2024 10:16 Ответить
Ну всьо. Росслабуха. Зєля врятує ситуацію на фронті.

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15.05.2024 10:27 Ответить
", Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им: Извините! На минутку! Лично пригляжу за филейчиками!
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15.05.2024 10:27 Ответить
Тю, а янелох как может иначе?
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15.05.2024 10:34 Ответить
Та їдь і не повертайся - ми зрозуміємо
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15.05.2024 10:29 Ответить
Вместо Испании поедет в Харьковскую область укрепления и минные поля искать.
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15.05.2024 10:30 Ответить
Вчора було якесь свято праведників світу - українців, які рятували євреїв під час другої світової. Питання: може, і цього врятуємо?
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15.05.2024 10:33 Ответить
Тсссс! Тиша! Не заважайте, ВІН приймає рішення!
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15.05.2024 10:50 Ответить
Боїться палацового перевороту 20 ж на носі
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15.05.2024 11:45 Ответить
Невже поїде на підмогу?
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15.05.2024 13:05 Ответить
Вчинив, тіпа як справжній президент?
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15.05.2024 13:16 Ответить
 
 