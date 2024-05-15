Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте, - CNN Portugal
Президент Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN Portugal.
По данным источников издания, Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.
"Делегация главы украинского государства, видимо, понимала, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время", - пишут журналисты.
Визит Зеленского в Испанию
Ранее западные СМИ сообщили, что 17 мая президент Зеленский совершит визит в Испанию.
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+28 Пересічний українець #452786
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поїхав - о, попрошайка, чому не в Україні
залишився - краще б поїхав
диванні експерти вони ще ті стратеги
Це опудало "президента" реально вважає, що з нього є якась користь? Це вже клініка...
Чи збирається "лічно" прослідкувати, як будуть здавати Харківську та Сумську області, а то без нього ще ЗСУ відіб'ються.
А хрипаті відосики можна і з Іспанії записати.
P.S. І якщо навіть і вважати, що я з України втік, то втік я не від війни, а від таких як ти, зелених і не дуже 73%. Таких що ховаються за чужими спинами, дають і беруть хабарі, загаджують екологію, знищують архітектуру і т.п. І як фініш історії - обирають на виборах непотріб у владу. Якщо взяти саме це до уваги, то так, втік.
Але памперси міняв не собі, я міняв їх зграї таких як ти, на мітингах за Ющенка, на Майдані, в АТО... Але кожного разу, ти і тобі подібні обгаджувались знову на виборах і в житті. Просто обридло бути нянькою для людей з критично низьким IQ.
А ....опомарафон говорит, что ситуация стабильная и под контролем....
А оно, вон то как........
И чем Величайший шоумен поможет?
На рояле сбацает? Шашлычки приготовит? Или асфальтом орков закидает?
У перщоиу сезоні було просрано 20% території України за тиждень.
Бо на що ще воно згодиться, гундосий нарік?
І вовка забухав.
Это оно для Запада показывают свою "роль и ответсвенность"
Воно нарулює!
PS. На другому році війни 320 мільйонів гривень ХТОСЬ закатав в асфальт на дорозі Харків--Вовчанськ.