Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте, - CNN Portugal

Президент Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN Portugal.

По данным источников издания, Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.

"Делегация главы украинского государства, видимо, понимала, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время", - пишут журналисты.

Визит Зеленского в Испанию

Ранее западные СМИ сообщили, что 17 мая президент Зеленский совершит визит в Испанию.

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