В правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом: запланирована совместная пресс-конференция с Санчесом
Сегодня, 27 мая 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Испанию.
Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 12.00 по местному времени Зеленский встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. После встречи запланирована их пресс-конференция.
Также запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с королем Испании Филиппом VI.
Ранее издание Reuters сообщило, что Зеленский совершит рабочий визит в Испанию.
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Іншой користі від того шо воно преться до Іспанії я не бачу.