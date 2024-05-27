В правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом: запланирована совместная пресс-конференция с Санчесом

Сегодня, 27 мая 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Испанию.

Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 12.00 по местному времени Зеленский встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. После встречи запланирована их пресс-конференция.

Также запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с королем Испании Филиппом VI.

Ранее издание Reuters сообщило, что Зеленский совершит рабочий визит в Испанию.

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