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В правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом: запланирована совместная пресс-конференция с Санчесом

Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Сегодня, 27 мая 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Испанию.

Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 12.00 по местному времени Зеленский встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. После встречи запланирована их пресс-конференция.

Также запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с королем Испании Филиппом VI.

Ранее издание Reuters сообщило, что Зеленский совершит рабочий визит в Испанию.

Также читайте: Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте, - CNN Portugal

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Испания (860)


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Піаніну вже приготували...
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27.05.2024 09:14 Ответить
Ув. Быки! Прячьтесь от этого быка...
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27.05.2024 09:19 Ответить
От буде хохма, коли перед носом Янєлоха весь уряд Іспанії піде у відпустку, або Зєлю буде зустрічати замісник сторожа замість офіційних осіб, як ******** робити Зєшобло.
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27.05.2024 09:20 Ответить
Нехай чекають повені чи навпаки посухи. А може цього разу землетрусу?
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27.05.2024 09:24 Ответить
Гарний хамон - гарний стулілець.
Іншой користі від того шо воно преться до Іспанії я не бачу.
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27.05.2024 09:40 Ответить
Випросили якийсь виступ Зелі для прикриття побухать/відтягнутись. Знову пропаде в Іспанському маєтку на декілька днів?
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27.05.2024 09:52 Ответить
А в має, как всєгда - солнце, виходниє, паелья, червоне іспанське вино і канєчна же Срєдізємнає морє... А вам, дарагіє українці, всєво самого лучшева. Навсєгда ваш, Вован Прострочений.
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27.05.2024 10:18 Ответить
кращебвтік!
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27.05.2024 11:20 Ответить
 
 